GCM de Itaquá apreende 1,5 mil porções de drogas e prende motorista embriagado em flagrante no fim de semana

Condutor não habilitado foi preso após atropelar adolescente e apresentar índice de álcool acima do permitido

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba intensificou as ações de segurança no município durante o fim de semana, com ocorrências que resultaram na apreensão de 1.557 porções de entorpecentes e na prisão em flagrante de um motorista não habilitado e com sinais de embriaguez após atropelar um adolescente.

Na tarde de sábado (15), agentes localizaram uma casa-bomba no Parque Residencial Marengo, imóvel utilizado para armazenamento e distribuição de drogas. No local, que estava desabitado, foram apreendidas 1.515 unidades de entorpecentes, sendo 790 porções de cocaína, 270 de skank, 179 de crack, 171 de maconha e 105 de drogas K. Também foram encontrados materiais da contabilidade do tráfico, que poderão contribuir para as investigações.

No domingo (16), na Terra Prometida, a GCM prendeu em flagrante um motorista após o atropelamento de um adolescente de 16 anos. Segundo o registro, o jovem estava acompanhado dos pais quando foi atingido e prensado contra um muro, que também foi danificado com o impacto.

O adolescente foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Santa Marcelina com suspeita de fraturas nas pernas. O condutor teve ferimentos leves. Durante a abordagem, os agentes identificaram sinais de embriaguez, além de comportamento agressivo. Com apoio da Polícia Militar Rodoviária, foi realizado teste do etilômetro, que apontou 0,65 mg/L de álcool, valor acima do permitido. O homem também não possuía habilitação.

A GCM chegou ao local em poucos minutos, realizou a prisão e preservou a área para o trabalho da perícia. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. O veículo foi encaminhado ao pátio e o motorista conduzido à Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

“Estamos atuando tanto no combate ao tráfico quanto na proteção da população diante de crimes que colocam vidas em risco. Vamos continuar fortalecendo a segurança e intensificando as operações. A cidade tem lei e está protegida por uma GCM que faz a diferença”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Já na manhã desta segunda-feira (17), uma equipe da GCM apreendeu 42 porções de drogas durante ocorrência na Vila Gepina, sendo 24 de crack, 15 de maconha e três de cocaína, além de R$ 181. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

“As ações demonstram a importância do patrulhamento preventivo e da rápida resposta. No atropelamento, a equipe fez a prisão e preservou o local. No combate ao tráfico, a apreensão da casa bomba representa mais um golpe na estrutura de distribuição de drogas. Continuaremos atuando com firmeza e integração com as demais forças de segurança”, finalizou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.