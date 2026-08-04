Poá abre inscrições para curso gratuito de Banho e Tosa oferecido pelo programa Caminho da Capacitação

Iniciativa do Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Poá, oferece qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social; aulas serão iniciadas no próximo dia 10, na carreta móvel que será instalada na Praça de Eventos

A Prefeitura de Poá, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de qualificação profissional de Banho e Tosa para animais de pequeno porte, por meio do programa estadual Caminho da Capacitação. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego, incentivar a geração de renda e promover maior autonomia financeira para a população.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br. O curso terá carga horária de 40 horas e será ministrado entre os dias 10 e 21 de agosto, com opções de turmas nos períodos da manhã (das 8h às 12h), da tarde (das 13h às 17h) e da noite (das 18h às 22h). As aulas ocorrerão na Praça de Eventos, localizada na Avenida Antonio Massa, 150, onde a carreta do Fundo Social de São Paulo estará instalada.

Durante a capacitação, os alunos aprenderão a auxiliar o tosador em todas as etapas do atendimento a cães de pequeno porte, garantindo higiene, conforto e segurança aos animais. O conteúdo contempla técnicas de banho, secagem, escovação, corte de unhas, tosa higiênica, além de orientações sobre organização do ambiente de trabalho e noções da legislação vigente.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou o sucesso do programa e a grande procura pelos cursos oferecidos no município. “O Caminho da Capacitação tem sido um grande sucesso em Poá. A cada nova carreta, vemos o interesse da população em buscar qualificação e novas oportunidades. O curso de Banho e Tosa retorna para a cidade, sendo mais uma iniciativa que amplia as chances de inserção no mercado de trabalho e fortalece a geração de renda para muitas famílias“, disse.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, agradeceu a parceria com o Fundo Social de São Paulo e ressaltou a importância da iniciativa para a população. “Quero agradecer ao Fundo Social de São Paulo por essa parceria tão importante, que tem permitido levar cursos gratuitos e de qualidade para os moradores de Poá. Quando unimos esforços, conseguimos oferecer oportunidades reais de capacitação, promovendo autonomia, dignidade e um futuro melhor para quem mais precisa“, ressaltou.

Investimento na qualificação.

Desde o início da gestão do prefeito Saulo Souza, a Prefeitura de Poá vem ampliando a oferta de cursos gratuitos voltados à capacitação profissional e à geração de emprego e renda.

Por meio do programa Caminho da Capacitação, Poá já recebeu, neste ano, a Carreta PET e a Carreta da Beleza, que atualmente oferece cursos no município, além da Carreta de Cuidador de Idosos. Em parceria com o Sebrae e o Senai, a Prefeitura também ampliou as oportunidades de qualificação profissional com cursos nas áreas de costura, instalação de drywall, rodapés e molduras, reforçando o compromisso da administração municipal com a geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população.

Além disso, o Fundo Social mantém o programa “Mãos que Fazem”, que oferece cursos gratuitos em diversas áreas, como boneca de pano, pintura em tecido, manicure, pedicure e outras atividades voltadas à geração de renda e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e integra o programa Superação SP, do Governo do Estado, que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com carretas temáticas e cursos gratuitos com certificado, o programa percorre municípios paulistas levando capacitação profissional em diferentes áreas, ampliando a empregabilidade e incentivando o empreendedorismo. Mais informações sobre cursos, locais e cronogramas podem ser obtidas pelo site www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.

Serviço

Curso: Banho e Tosa para Animais de Pequeno Porte

Inscrições: pelo site www.cursofussp.sp.gov.br

Período do curso: de 10 a 21 de agosto

Carga horária: 40 horas

Turmas:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h às 17h

Noite: das 18h às 22h

Local das aulas: Carreta do programa Caminho da Capacitação, na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150 – Centro).