Open bar, espaço beauty e vista privilegiada: conheça os novos camarotes do Itaquá Rodeio Fest

Além da pista, arquibancada e frontstage, festival terá três espaços premium com experiências exclusivas; já com ingressos à venda, maior rodeio de portas abertas do Brasil acontece em 5, 6, 11 e 12 de setembro

Quem for ao Itaquá Rodeio Fest deste ano terá à disposição opções para viver novas experiências. Além dos setores já conhecidos, como arquibancada, frontstage e pista, o maior rodeio de portas abertas do Brasil vai oferecer na edição de 2026 outras interações premium: camarote presidente open bar, camarote Viva+, e backstage experience. Os quatros dias de festa, que acontece em 5, 6, 11 e 12 de setembro, em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP, já têm ingressos à venda.

A principal novidade do 5º Itaquá Rodeio Fest é o camarote presidente open bar. Exclusivo para maiores de 18 anos, o espaço terá varanda coberta, praça de alimentação, área de descanso, serviço de garçons, espaço beauty (salão de beleza com serviços, ativações e experiências) e bebidas alcoólicas e não alcoólicas à vontade durante toda a noite. Os ingressos custam a partir de R$ 309.

Outra estreia do maior rodeio de portas abertas do Brasil é o camarote Viva+. A aérea oferece estrutura premium semelhante ao camarote presidente – porém, sem o open bar. As entradas partem de R$ 279, cada.

Já o backstage experience é o mais exclusivo do festival em 2026. Com acesso ao camarote presidente open bar e ao frontstage, o setor terá localização privilegiada (ao lado do palco), lounges, área gourmet, serviço de garçons, além do espaço beauty & relax. Os ingressos custam a partir de R$ 349, por pessoa.

Para quem deseja acompanhar os shows em frente ao palco, o frontstage tem entrada a partir de R$ 139. Já a pista sai a partir de R$ 20.

Também está à venda o passaporte permanente, que garante acesso aos quatro dias de evento. Os valores variam entre R$ 130, para a pista prime, e R$ 999, para o camarote presidente open bar.

Segundo Guilherme Moron, CEO da Viva+ Entretenimento, empresa responsável pela organização do Itaquá Rodeio Fest 2026, a expansão estrutural do festival foi pensada para que houvesse, também, a possibilidade de se ampliar as opções de experiência, de serviços e de ativações do público:

“Neste ano, criamos novos setores, para atendermos diferentes perfis – desde quem quer ficar o mais próximo possível do palco até àqueles que procuram por mais conforto, serviços exclusivos e visão privilegiada dos shows”.

A comercialização dos ingressos é totalmente on-line. As entradas para os dias 6, 11 e 12 de setembro estão disponíveis no Guichê Web (www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018).

Já a venda dos ingressos para 5 de setembro é feita exclusivamente pela plataforma BaladAPP (https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230).

*Troca Solidária*

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), destaca que, a exemplo das quatro edições anteriores, o Itaquá Rodeio Fest 2026 será promovido sem o uso de recursos públicos e que manterá a troca solidária de ingressos por alimentos não perecíveis e por materiais recicláveis. A ação tem início em 10/8:

“Além de movimentar a Economia da cidade e oferecer entretenimento de ponta à população, o festival (Itaquá Rodeio Fest) mantém seu caráter solidário. Toda a realização é custeada pela iniciativa privada, permitindo a troca de ingressos por mantimentos e por recicláveis. Ou seja, não temos apenas entradas à venda. Isso amplia o acesso ao evento. É uma maneira de ninguém ficar de fora”.

*Programação*

Ao longo de quatro dias, o Itaquá Rodeio Fest reunirá 13 grandes atrações nacionais.

Em 5/9 (sábado), se apresentam Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, e Matuê. No dia 6/9 (domingo), Simone Mendes, Panda, Gustavo Mioto, e Filho do Piseiro sobem ao palco do 5º Itaquá Rodeio Fest.

Em 11/9 (sexta-feira), cantam na arena do Jardim Adriane a dupla sertaneja Henrique & Juliano, Grelo, e Bia Frazzo. Já Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta encerram a agenda musical, em 12/9 (sábado).

Provas de montaria em touros e cavalos válidas pela Liga Nacional de Rodeio, além do concurso que vai eleger a corte do evento também integram a programação em Itaquaquecetuba, que deve receber na edição de 2026 mais de 250 mil pessoas.

SERVIÇO:

*Itaquá Rodeio Fest 2026

*Quando:* 5, 6, 11 e 12 de setembro

*Onde:* Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

*Programação musical:*

*5/9 – Sábado*

Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê

*6/9 – Domingo*

Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro

*11/9 – Sexta-feira*

Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo

*12/9 – Sábado*

Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

*Ingressos:*

– *Troca solidária para pista: a partir de 10/8 (locais em definição)*

– *Outros ingressos / camarotes:*

www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018

https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230

*VALORES:*

*Backstage experience*: Setor mais exclusivo do evento, com localização privilegiada (ao lado do palco) e acesso ao camarote presidente open bar e ao frontstage. A partir de R$ 349, por pessoa;

Camarote presidente*: Open bar durante toda a noite, além de estrutura premium. Exclusivo para maiores de 18 anos. A partir de R$ 309, por pessoa; e de R$ 509, dupla (2 ingressos);

Camarote Viva+*: Oferece a mesma proposta de conforto e estrutura premium do camarote presidente, mas sem open bar – A partir de R$ 279, por pessoa, e de R$ 469 dupla (2 ingressos);

Frontstage*: Localização frente ao palco. A partir de R$ 139, por pessoa, e por R$ 319 dupla (2 ingressos);

Pista Prime (atrás do frontstage)*: A partir de R$ 20

Passaporte permanente*: Com acesso livre para as quatro noites de shows. Entre R$ 130 (pista prime) e R$ 999 (camarote presidente open bar).