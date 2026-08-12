Prefeitura avança na reforma da quadra da Vila Margarida

Espaço localizado na Rua dos Lírios está recebendo melhorias para oferecer mais qualidade e segurança à população.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Obras, está realizando a reforma da quadra esportiva localizada na Rua dos Lírios, na Vila Margarida. A intervenção busca melhorar as condições do espaço e proporcionar um ambiente mais adequado para a prática esportiva, o lazer e a convivência dos moradores.

A obra integra o conjunto de ações realizadas pela Prefeitura para revitalizar e qualificar os espaços públicos do município. A Secretaria de Obras acompanha o andamento dos serviços e realiza vistorias para garantir que as etapas previstas sejam executadas de acordo com o planejamento.

Para o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a recuperação desses espaços representa um investimento direto na qualidade de vida da população.

“Estamos trabalhando para melhorar os espaços públicos e entregar locais mais adequados para a população. A reforma da quadra da Vila Margarida é mais uma ação que busca valorizar o bairro e oferecer melhores condições para quem utiliza o espaço para esporte e lazer. Nossa equipe acompanha de perto o andamento dos serviços para que tudo seja realizado com qualidade.”

A reforma da quadra reforça ainda o trabalho de manutenção e melhoria dos equipamentos públicos de Ferraz de Vasconcelos, contribuindo para que os moradores tenham espaços mais seguros, organizados e preparados para receber atividades esportivas e de lazer.