Ingressos para o Itaquá Rodeio Fest 2026 já podem ser trocados por alimentos e recicláveis

Troca solidária por entradas para a pista segue até 30/8 (domingo); ao longo da semana, van itinerante percorrerá bairros de Itaquaquecetuba-SP, para facilitar entrega dos tickets mediante doações

A contagem regressiva para o maior rodeio de portas abertas do Brasil começou e o público já pode garantir ingressos para o Itaquá Rodeio Fest 2026 por meio da troca solidária. Alimentos não-perecíveis e resíduos plásticos valem entradas para a pista do evento, que acontece, no próximo mês, em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP. As trocas seguem até 30/8 (domingo), em diferentes pontos da cidade. A novidade neste ano é a van itinerante. O automóvel vai percorrer os bairros para facilitar a entrega dos tickets mediante as doações.

Em sua quinta edição, o festival será realizado em 5, 6, 11 e 12 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355). Serão 13 as grandes atrações musicais do rodeio, que vão do sertanejo ao pagode, além de provas de montaria, válidas pela Professional Bull Riders (PBR) Brasil, e a tradicional cavalgada. A organização é da Viva+ Entretenimento.

Assim como ocorreu em anos anteriores, as trocas solidárias são pré-determinadas. Para os shows de 5/9 (sábado), com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, e Matuê, o ingresso vale 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.

Para a entrada de 6/9 (domingo), que terá apresentações de Simone Mendes, Panda, Gustavo Mioto, e Filho do Piseiro, serão aceitos óleo de 900 ml, mais 1 pacote de macarrão de 500g, 1 molho de tomate e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.

Em 11/9 (sexta-feira), sobem ao palco do 5º Itaquá Rodeio Fest a dupla Henrique & Juliano, além de Grelo, e Bia Frazzo. O ticket para este dia pode ser adquirido mediante a entrega de 500g de café e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.

No encerramento do maior rodeio de portas abertas do Brasil, em 12/9 (sábado), as atrações serão Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta. A troca solidária deste ingresso será por 1 litro de leite, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.

Van itinerante amplia pontos de troca

Neste ano, uma van itinerante do Fundo Social de Solidariedade vai percorrer os bairros de Itaquaquecetuba, a fim de facilitar a troca de mantimentos e recicláveis por entradas.

O atendimento será das 9h às 16h, com início nesta terça (11/8), no Jardim Gonçalves (avenida Brasil, 607); na quarta (12/8), no Parque Marengo (em frente à Praça da Cidadania); na quinta (13/8), na Estância Fraternidade (avenida Turmalina, 1.115); na sexta (14/8), no Jardim Nossa Senhora D’Ajuda (rua Mairinque, 115); no sábado (15/8), no Largo Monumental da Vila São Carlos; e no domingo (16/8), na Base da Guarda Civil Municipal (GCM) do Piratininga (rua Joaquim Caetano – Parque Piratininga).

A ação termina na segunda-feira (17/8), na Escola Estadual (E.E) “Kakunosuke Hasegawa”, no Jardim Paineira (rua Serra dos Parecis, 200).

Os pontos de troca fixos são: Fundo Social de Solidariedade (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia), das 9h às 16h; Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane), das 10h às 20h; Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda (praça Padre João Álvares, 66 – Centro), das 9h às 16h; Supermercado D’avó (avenida Ítalo Adami, 1.809 – Morro Branco), das 10h às 20h; Mega Xereta (avenida Ítalo Adami, 65 – Vila Zeferina), das 10h às 18h30; e Base da Guarda Civil Municipal (estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Caiubi), das 9h às 16h.

Fraldas e absorventes

A Plena Saúde, uma das patrocinadoras do Itaquá Rodeio Fest 2026, está entregando ingressos para a pista mediante a doação de fraldas descartáveis (adulto e infantil). A troca é feita na sede da empresa (praça Padre João Álvares, 27 – Centro).

Já pessoas com deficiência têm a possibilidade de adquirir tickets doando absorventes. A troca ocorre na Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina), das 9h às 16h.

Todas as doações serão encaminhadas pelo Fundo Social de Solidariedade a entidades do município. Na edição de 2025, foram arrecadadas 47 toneladas de mantimentos e 6 toneladas de materiais recicláveis, entre outros itens.

Em paralelo, a venda dos ingressos segue pela internet. Os valores variam de R$ 20 a R$ 349, por pessoa.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest 2026

Quando: 5, 6, 11 e 12 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (ao lado do Itaquá Park Shopping)

Programação musical:

5/9 – Sábado

Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê

6/9 – Domingo

Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro

11/9 – Sexta-feira

Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo

12/9 – Sábado

Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

Ingressos:

Troca solidária para pista

Até 30/8 (domingo)

Relação de alimentos e materiais:

5/9: Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê

1 kg de arroz + 1 kg de feijão + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

6/9: Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro

Óleo 900ml + macarrão 500g + 1 molho de tomate + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

11/9: Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo

Café 500g + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

12/9: Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

Leite 1L+ sal 1 kg + açúcar 1kg + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

Onde fazer a troca | Pontos fixos:

Fundo Social de Solidariedade:

Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia

Das 9h às 16h

Itaquá Park Shopping:

Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane

Das 10h às 20h

Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda:

Praça Padre João Álvares, 66 – Centro

Das 9h às 16h

Supermercado D’avó:

Avenida Ítalo Adami, 1.809 – Morro Branco

Das 10h às 20h

Mega Xereta:

Avenida Ítalo Adami, 65 – Vila Zeferina

Das 10h às 18h30

Base GCM Caiuby:

Estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Caiubi

Das 9h às 16h

Troca por fraldas:

Plena Saúde

Praça Padre João Álvares, 27 – Centro

Troca por absorventes (exclusiva para ingresso PCD):

Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania

Rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina

Das 9h às 16h

Van itinerante do Fundo Social | Das 9h às 16h:

11/8 – 3ª feira

Jardim Gonçalves – avenida Brasil, 607

12/8 – 4ª feira

Parque Marengo (em frente à Praça da Cidadania)

13/8 – 5ª feira

Estância Fraternidade – avenida Turmalina, 1.115

14/8 – 6ª feira

Jardim Nossa Senhora D’Ajuda – rua Mairinque, 115

15/8 – Sábado

Vila São Carlos – Largo Monumental

16/8 – Domingo

Parque Piratininga (Base GCM Piratininga) – rua Joaquim Caetano

17/8 – 2ª feira

Jardim Paineira (Escola Estadual “Kakunosuke Hasegawa”) – rua Serra dos Parecis, 200

Venda de ingressos/camarotes:

www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018

Para 5/9, exclusivamente: baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230

Valores:

– Backstage experience: Setor mais exclusivo do evento, com localização privilegiada (ao lado do palco) e acesso ao camarote presidente open bar e ao frontstage. A partir de R$ 349, por pessoa;

– Camarote presidente: Open bar durante toda a noite, além de estrutura premium. Exclusivo para maiores de 18 anos. A partir de R$ 309, por pessoa; e de R$ 509, dupla (2 ingressos);

– Camarote Viva+: Oferece a mesma proposta de conforto e estrutura premium do camarote presidente, mas sem open bar. A partir de R$ 279, por pessoa, e de R$ 469 dupla (2 ingressos);

– Frontstage: Em frente ao palco. A partir de R$ 139, por pessoa, e por R$ 319 dupla (2 ingressos);

– Pista prime (atrás do frontstage): A partir de R$ 20;

– Passaporte permanente: Com acesso livre para as quatro noites de shows. Entre R$ 130 (pista prime) e R$ 999 (camarote presidente open bar).