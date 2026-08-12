Ingressos para o Itaquá Rodeio Fest 2026 já podem ser trocados por alimentos e recicláveis

Troca solidária por entradas para a pista segue até 30/8 (domingo); ao longo da semana, van itinerante percorrerá bairros de Itaquaquecetuba-SP, para facilitar entrega dos tickets mediante doações
A contagem regressiva para o maior rodeio de portas abertas do Brasil começou e o público já pode garantir ingressos para o Itaquá Rodeio Fest 2026 por meio da troca solidária. Alimentos não-perecíveis e resíduos plásticos valem entradas para a pista do evento, que acontece, no próximo mês, em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP. As trocas seguem até 30/8 (domingo), em diferentes pontos da cidade. A novidade neste ano é a van itinerante. O automóvel vai percorrer os bairros para facilitar a entrega dos tickets mediante as doações.
Em sua quinta edição, o festival será realizado em 5, 6, 11 e 12 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355). Serão 13 as grandes atrações musicais do rodeio, que vão do sertanejo ao pagode, além de provas de montaria, válidas pela Professional Bull Riders (PBR) Brasil, e a tradicional cavalgada. A organização é da Viva+ Entretenimento.
Assim como ocorreu em anos anteriores, as trocas solidárias são pré-determinadas. Para os shows de 5/9 (sábado), com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, e Matuê, o ingresso vale 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.
Para a entrada de 6/9 (domingo), que terá apresentações de Simone Mendes, Panda, Gustavo Mioto, e Filho do Piseiro, serão aceitos óleo de 900 ml, mais 1 pacote de macarrão de 500g, 1 molho de tomate e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.
Em 11/9 (sexta-feira), sobem ao palco do 5º Itaquá Rodeio Fest a dupla Henrique & Juliano, além de Grelo, e Bia Frazzo. O ticket para este dia pode ser adquirido mediante a entrega de 500g de café e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.
No encerramento do maior rodeio de portas abertas do Brasil, em 12/9 (sábado), as atrações serão Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta. A troca solidária deste ingresso será por 1 litro de leite, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar e 1 embalagem plástica; ou 1 quilo de garrafa PET.
Van itinerante amplia pontos de troca
Neste ano, uma van itinerante do Fundo Social de Solidariedade vai percorrer os bairros de Itaquaquecetuba, a fim de facilitar a troca de mantimentos e recicláveis por entradas.
O atendimento será das 9h às 16h, com início nesta terça (11/8), no Jardim Gonçalves (avenida Brasil, 607); na quarta (12/8), no Parque Marengo (em frente à Praça da Cidadania); na quinta (13/8), na Estância Fraternidade (avenida Turmalina, 1.115); na sexta (14/8), no Jardim Nossa Senhora D’Ajuda (rua Mairinque, 115); no sábado (15/8), no Largo Monumental da Vila São Carlos; e no domingo (16/8), na Base da Guarda Civil Municipal (GCM) do Piratininga (rua Joaquim Caetano – Parque Piratininga).
A ação termina na segunda-feira (17/8), na Escola Estadual (E.E) “Kakunosuke Hasegawa”, no Jardim Paineira (rua Serra dos Parecis, 200).
Os pontos de troca fixos são: Fundo Social de Solidariedade (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia), das 9h às 16h; Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane), das 10h às 20h; Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda (praça Padre João Álvares, 66 – Centro), das 9h às 16h; Supermercado D’avó (avenida Ítalo Adami, 1.809 – Morro Branco), das 10h às 20h; Mega Xereta (avenida Ítalo Adami, 65 – Vila Zeferina), das 10h às 18h30; e Base da Guarda Civil Municipal (estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Caiubi), das 9h às 16h.
Fraldas e absorventes
A Plena Saúde, uma das patrocinadoras do Itaquá Rodeio Fest 2026, está entregando ingressos para a pista mediante a doação de fraldas descartáveis (adulto e infantil). A troca é feita na sede da empresa (praça Padre João Álvares, 27 – Centro).
Já pessoas com deficiência têm a possibilidade de adquirir tickets doando absorventes. A troca ocorre na Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina), das 9h às 16h.
Todas as doações serão encaminhadas pelo Fundo Social de Solidariedade a entidades do município. Na edição de 2025, foram arrecadadas 47 toneladas de mantimentos e 6 toneladas de materiais recicláveis, entre outros itens.
Em paralelo, a venda dos ingressos segue pela internet. Os valores variam de R$ 20 a R$ 349, por pessoa.
SERVIÇO:
Itaquá Rodeio Fest 2026
Quando: 5, 6, 11 e 12 de setembro
Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (ao lado do Itaquá Park Shopping)
Programação musical:
5/9 – Sábado
Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê
6/9 – Domingo
Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro
11/9 – Sexta-feira
Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo
12/9 – Sábado
Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta
Ingressos:
Troca solidária para pista
Até 30/8 (domingo)
Relação de alimentos e materiais:
5/9: Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê
1 kg de arroz + 1 kg de feijão + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
6/9: Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro
Óleo 900ml + macarrão 500g + 1 molho de tomate + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
11/9: Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo
Café 500g + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
12/9: Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta
Leite 1L+ sal 1 kg + açúcar 1kg + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
Onde fazer a troca | Pontos fixos:
Fundo Social de Solidariedade:
Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia
Das 9h às 16h
Itaquá Park Shopping:
Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane
Das 10h às 20h
Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda:
Praça Padre João Álvares, 66 – Centro
Das 9h às 16h
Supermercado D’avó:
Avenida Ítalo Adami, 1.809 – Morro Branco
Das 10h às 20h
Mega Xereta:
Avenida Ítalo Adami, 65 – Vila Zeferina
Das 10h às 18h30
Base GCM Caiuby:
Estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Caiubi
Das 9h às 16h
Troca por fraldas:
Plena Saúde
Praça Padre João Álvares, 27 – Centro
Troca por absorventes (exclusiva para ingresso PCD):
Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania
Rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina
Das 9h às 16h
Van itinerante do Fundo Social | Das 9h às 16h:
11/8 – 3ª feira
Jardim Gonçalves – avenida Brasil, 607
12/8 – 4ª feira
Parque Marengo (em frente à Praça da Cidadania)
13/8 – 5ª feira
Estância Fraternidade – avenida Turmalina, 1.115
14/8 – 6ª feira
Jardim Nossa Senhora D’Ajuda – rua Mairinque, 115
15/8 – Sábado
Vila São Carlos – Largo Monumental
16/8 – Domingo
Parque Piratininga (Base GCM Piratininga) – rua Joaquim Caetano
17/8 – 2ª feira
Jardim Paineira (Escola Estadual “Kakunosuke Hasegawa”) – rua Serra dos Parecis, 200
Venda de ingressos/camarotes:
www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018
Para 5/9, exclusivamente: baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230
Valores:
– Backstage experience: Setor mais exclusivo do evento, com localização privilegiada (ao lado do palco) e acesso ao camarote presidente open bar e ao frontstage. A partir de R$ 349, por pessoa;
– Camarote presidente: Open bar durante toda a noite, além de estrutura premium. Exclusivo para maiores de 18 anos. A partir de R$ 309, por pessoa; e de R$ 509, dupla (2 ingressos);
– Camarote Viva+: Oferece a mesma proposta de conforto e estrutura premium do camarote presidente, mas sem open bar. A partir de R$ 279, por pessoa, e de R$ 469 dupla (2 ingressos);
– Frontstage: Em frente ao palco. A partir de R$ 139, por pessoa, e por R$ 319 dupla (2 ingressos);
– Pista prime (atrás do frontstage): A partir de R$ 20;
– Passaporte permanente: Com acesso livre para as quatro noites de shows. Entre R$ 130 (pista prime) e R$ 999 (camarote presidente open bar).