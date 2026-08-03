Prefeitura de Arujá inaugura o 3º ParCão da cidade durante ‘PetDay’

Evento reuniu palestra, novo espaço de lazer para pets e o 2º Aulão de Adestramento Canino gratuito

Arujá teve, neste sábado (1), um dia inteiro dedicado aos animais de estimação e seus tutores. A Prefeitura Municipal entregou o 3º ParCão da cidade, durante o “Pet Day”, evento gratuito realizado no Parque Cidade Natureza, no Jordanópolis, reunindo atividades voltadas ao bem-estar animal, entretenimento e novidades para a cidade.

A programação teve início às 13h, com atividades abertas ao público. Às 13h30, os visitantes participaram de uma palestra com uma médica veterinária, com orientações sobre cuidados e saúde dos pets. Na sequência, às 14h30, aconteceu a inauguração do 3º ParCão de Arujá, novo espaço de lazer dedicado aos animais dentro do parque.

O novo equipamento se junta aos outros dois equipamentos já entregues no Parque dos Ipês e no Bosque do Real, ampliando ainda mais os espaços de lazer para pets na cidade. O espaço oferece uma infraestrutura completa, com tubo de passagem, rampa de escalada, portais e obstáculos para salto, um ambiente dinâmico e seguro, ideal para a atividade física e socialização. Para garantir a convivência harmoniosa e a segurança de todos, algumas regras devem ser observadas: os cães devem ter no mínimo 4 meses, estar com a vacinação em dia, ser saudáveis e socializados. É obrigatório manter os cães com coleira e guia sempre à mão, e animais de grande porte ou agressivos devem usar focinheira.

Além da programação no Parque Cidade Natureza, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em parceria com a Guth Dog, também realizou o 2º Aulão Coletivo de Adestramento Canino gratuito. Após o sucesso da primeira edição, o encontro aconteceu às 10h, no Bosque do Real (Rua São Paulo, 711, Jardim Real), com técnicas práticas de comportamento para fortalecer a parceria entre tutores e seus cães.

Com iniciativas como essas, Arujá reforça seu compromisso com o bem-estar animal e com a criação de espaços de convivência entre a população e seus pets, consolidando uma política pública ativa em prol da causa animal.