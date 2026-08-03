Santa Isabel inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes

Ação inicia na segunda (3) e ocorre até 1 de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de menores de 15 anos

A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância em Saúde, inicia na próxima segunda-feira (3) a Campanha de Multivacinação 2026, voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação será realizada até o dia 1º de setembro em todas as salas de vacinação do município, com o Dia D de Mobilização Nacional previsto para 22 de agosto.

A campanha busca identificar crianças e adolescentes com vacinas em atraso, completar esquemas vacinais e ampliar a proteção da população contra diversas doenças imunopreveníveis.

A iniciativa ganha ainda mais importância diante do cenário identificado pela Secretaria Municipal de Saúde. Levantamento realizado pelo município aponta que a maioria das vacinas infantis apresentou redução na cobertura vacinal em 2026, em comparação ao ano anterior, permanecendo abaixo das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Entre os imunizantes que demandam maior atenção estão as vacinas contra poliomielite, pentavalente, pneumocócica, rotavírus, meningocócica, tríplice viral, DTP e hepatite A.

Outro ponto de preocupação é a baixa cobertura da vacinação contra o HPV. Entre as crianças de 9 anos, idade indicada para o início da imunização, apenas 21,64% das meninas e 19,44% dos meninos receberam a vacina. A imunização é uma das principais formas de prevenção contra diversos tipos de câncer relacionados ao Papilomavírus Humano (HPV).

Durante todo o período da campanha, as equipes das Unidades Básicas de Saúde desenvolverão diferentes estratégias para ampliar o acesso da população às vacinas. Entre as ações previstas estão a conferência das cadernetas de vacinação, aplicação das doses em atraso, busca ativa de crianças e adolescentes não vacinados, atividades em escolas, vacinação extramuros e o monitoramento permanente das coberturas vacinais.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pais e responsáveis levem às Unidades Básicas de Saúde crianças e adolescentes menores de 15 anos, acompanhados da caderneta de vacinação e de um documento de identificação, como CPF ou Cartão SUS. Mesmo aqueles que acreditam estar com a vacinação em dia devem comparecer para que a situação vacinal seja conferida pelas equipes de saúde.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças graves e proteger toda a comunidade. Manter a caderneta atualizada contribui para reduzir a circulação de doenças e garantir mais saúde e qualidade de vida para crianças, adolescentes e suas famílias.