PF adia pela terceira vez depoimento de ex-sócio de Vorcaro no caso Master

Interrogatório de Augusto Lima estava previsto para esta segunda-feira (3), mas foi suspenso a pedido da defesa; empresário é considerado peça importante nas apurações sobre suspeitas de fraudes, lavagem de dinheiro e relações do banco com agentes políticos

Depoimento é cancelado pela terceira vez

A Polícia Federal cancelou pela terceira vez o depoimento do empresário Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. O interrogatório seria realizado nesta segunda-feira (3), mas foi suspenso após um pedido apresentado pela defesa do investigado.

A oitiva faz parte do principal inquérito da PF sobre as suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo a instituição financeira antes de sua liquidação.

Os investigadores consideram o depoimento de Lima importante para esclarecer as relações do Master com as empresas Tirreno e Cartus, suspeitas de participação em operações de lavagem de dinheiro.

A PF também pretende questionar o empresário sobre a relação mantida entre o Banco Master e o Banco de Brasília, o BRB, instituição financeira pública controlada pelo governo do Distrito Federal.

Defesa pediu suspensão do interrogatório

O novo cancelamento ocorreu a pedido dos advogados de Augusto Lima. A justificativa apresentada segue a mesma linha adotada nas duas oportunidades anteriores.

Os primeiros depoimentos haviam sido marcados para janeiro e junho. Nas duas ocasiões, a defesa informou que o empresário permaneceria em silêncio enquanto não tivesse acesso aos autos e a todas as provas reunidas pela Polícia Federal.

O direito de permanecer em silêncio é assegurado aos investigados e não pode ser interpretado automaticamente como uma admissão de culpa.

A defesa busca conhecer integralmente os elementos recolhidos no inquérito antes de decidir se Augusto Lima responderá às perguntas dos investigadores.

Ainda não foi divulgada uma nova data para o interrogatório. O terceiro adiamento pode afetar o cronograma da investigação, especialmente porque a PF pretende concluir uma primeira parte do relatório ainda em agosto.

Augusto Lima é considerado peça-chave do inquérito

Augusto Lima foi sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master e, segundo a investigação, teria conhecimento sobre operações importantes realizadas pela instituição.

O depoimento é considerado estratégico porque pode ajudar a PF a reconstruir decisões financeiras, identificar responsáveis por determinadas transações e esclarecer a participação de empresas ligadas ao caso.

Os investigadores pretendem saber como funcionava a relação entre o Master, a Tirreno e a Cartus. As duas empresas aparecem nas apurações sob a suspeita de terem sido utilizadas em operações relacionadas à lavagem de dinheiro.

Também deverão ser abordadas as negociações entre o Master e o BRB. A participação de um banco público amplia a importância do caso e aumenta a necessidade de esclarecimentos sobre as operações discutidas entre as instituições.

Até a conclusão das investigações e de eventual processo judicial, as suspeitas não representam uma condenação dos envolvidos. As responsabilidades individuais ainda precisam ser definidas com base nas provas reunidas.

Investigação apura fraudes antes da liquidação

O inquérito busca esclarecer possíveis fraudes bilionárias praticadas antes da liquidação do Banco Master.

A Polícia Federal analisa documentos, registros bancários, conversas, contratos e movimentações financeiras relacionadas à instituição e às empresas investigadas.

A dimensão dos valores envolvidos fez com que o caso se transformasse em uma das principais apurações financeiras conduzidas pela PF.

Os investigadores procuram identificar o destino dos recursos, a participação de cada pessoa envolvida e os mecanismos que poderiam ter sido utilizados para ocultar a origem ou os beneficiários do dinheiro.

O depoimento de antigos sócios e executivos é considerado relevante porque essas pessoas podem explicar o processo interno de tomada de decisões.

No caso de Augusto Lima, a PF avalia que sua posição no Master permitiria esclarecer diferentes frentes do inquérito. Entretanto, os sucessivos adiamentos impedem, até o momento, a realização formal das perguntas.

Empresas Tirreno e Cartus estão sob suspeita

A ligação do Banco Master com as empresas Tirreno e Cartus está no centro do principal inquérito.

Segundo as suspeitas investigadas pela Polícia Federal, as companhias podem ter participado de operações destinadas à lavagem de dinheiro. A existência de uma investigação, porém, não significa que as irregularidades já estejam comprovadas.

A PF deverá demonstrar como as operações teriam sido estruturadas, quais valores foram movimentados e quem seriam os beneficiários.

Os investigadores também precisam determinar se as transações possuíam justificativas comerciais legítimas ou se foram utilizadas para disfarçar a origem e o destino de recursos.

O depoimento de Augusto Lima poderia contribuir para explicar o motivo das relações comerciais, os responsáveis pelas negociações e os procedimentos adotados pelo Master.

Sem a oitiva, a PF continuará dependendo dos documentos, das mensagens interceptadas e dos demais depoimentos reunidos durante a apuração.

Relação com o BRB também será investigada

Outra frente envolve a relação do Master com o BRB, banco público de Brasília.

A Polícia Federal pretende esclarecer as negociações realizadas entre as instituições e verificar se existiram irregularidades nas operações.

Por envolver um banco público, a apuração possui impactos que ultrapassam os interesses de acionistas e investidores privados. Eventuais prejuízos ou riscos podem atingir recursos vinculados a uma instituição controlada pelo poder público.

Augusto Lima poderá ser questionado sobre reuniões, propostas, contratos e participantes das negociações. Sua antiga posição no Banco Master faz com que os investigadores esperem obter informações sobre a estrutura das operações.

Até o momento, entretanto, as perguntas não foram feitas formalmente em razão dos três cancelamentos do depoimento.

PF apura ligação de Lima com Jaques Wagner

A Polícia Federal também pretendia questionar Augusto Lima sobre sua relação com o senador Jaques Wagner, do PT da Bahia.

Segundo a investigação, existem suspeitas de que o parlamentar tenha recebido “vantagens econômicas indevidas” do Banco Master por intermédio do empresário.

Uma das suspeitas envolve o pagamento de um apartamento avaliado em aproximadamente R$ 2,4 milhões, localizado em Salvador.

Em uma conversa interceptada e mencionada na investigação, Wagner teria encaminhado a Augusto Lima o contato do gerente da construtora, acompanhado de uma mensagem com a identificação da unidade e o valor do imóvel.

“A unidade é a 1702 e o preço é 2,45 mi”, diz a mensagem atribuída ao senador.

A conversa isolada não comprova que o apartamento tenha sido pago de forma irregular. A PF ainda precisa esclarecer o contexto da mensagem, a origem dos recursos e a existência de eventual contrapartida.

Jaques Wagner nega ter cometido qualquer ilegalidade. As suspeitas permanecem sob investigação e ainda não representam uma conclusão sobre a responsabilidade do parlamentar.

Registros apontam 74 conversas telefônicas

A Polícia Federal também identificou um volume expressivo de comunicações entre Augusto Lima e Jaques Wagner.

Segundo os registros reunidos no inquérito, os dois teriam conversado 74 vezes ao longo de aproximadamente um ano e meio. As ligações somariam cerca de cinco horas.

A frequência das conversas despertou o interesse dos investigadores, mas a existência dos contatos não demonstra, sozinha, a prática de crime.

A PF precisará analisar o conteúdo disponível, o contexto das comunicações e a relação mantida entre o empresário e o senador.

Augusto Lima é chamado de Guga Lima pelo parlamentar, segundo as informações presentes na investigação. Essa proximidade deverá ser um dos temas centrais do depoimento, caso uma nova data seja marcada.

Os investigadores pretendem compreender se o contato estava ligado a assuntos pessoais, políticos, comerciais ou às operações do Banco Master.

Jaques Wagner deve depor na sexta-feira

O depoimento do senador Jaques Wagner está marcado para sexta-feira (7), na sede da Polícia Federal em Brasília.

O parlamentar deverá esclarecer sua relação com o Banco Master e com Augusto Lima. Wagner já negou qualquer irregularidade no caso.

Ele será o primeiro político a prestar depoimento no âmbito da Operação Compliance Zero, embora não tenha sido o primeiro parlamentar citado nas apurações.

O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, foi o primeiro político a aparecer como alvo da investigação. Wagner, entretanto, foi intimado antes porque a PF trabalha para finalizar o primeiro relatório do caso ainda neste mês.

A manutenção do depoimento dependerá do andamento das providências jurídicas e da disponibilidade dos envolvidos.

Oitiva pode esclarecer supostas vantagens econômicas

A PF espera utilizar os depoimentos para confrontar as versões dos investigados com documentos, registros telefônicos e mensagens obtidas durante a apuração.

No caso de Wagner, os investigadores deverão pedir explicações sobre o apartamento em Salvador, os contatos frequentes com Augusto Lima e eventuais benefícios atribuídos ao Banco Master.

No caso de Lima, as perguntas devem abranger sua atuação no banco, a relação com Daniel Vorcaro, as empresas Tirreno e Cartus, as negociações com o BRB e os contatos com agentes políticos.

O interrogatório de ambos poderia permitir que a PF comparasse as versões apresentadas e verificasse se existem contradições.

Com a terceira suspensão do depoimento de Augusto Lima, essa etapa permanece incompleta.

Adiamentos pressionam cronograma da investigação

Os sucessivos cancelamentos podem dificultar o planejamento da equipe responsável pelo caso.

A Polícia Federal pretende concluir o primeiro relatório ainda em agosto. O documento deverá apresentar os elementos reunidos, indicar quais suspeitas possuem sustentação e apontar as etapas que ainda precisam ser realizadas.

Embora o depoimento de Augusto Lima seja considerado importante, a investigação não depende exclusivamente de sua manifestação. A PF pode utilizar provas documentais, dados bancários, registros telefônicos e oitivas de outras pessoas.

Ainda assim, ouvir o ex-sócio de Vorcaro permitiria esclarecer decisões internas que nem sempre aparecem integralmente em documentos.

O desafio dos investigadores será avançar sem comprometer o direito de defesa e, ao mesmo tempo, evitar que os adiamentos prolonguem indefinidamente uma etapa considerada central.

Defesa busca acesso integral às provas

A justificativa apresentada pelos advogados de Augusto Lima está relacionada ao acesso aos elementos reunidos no processo.

A defesa argumentou anteriormente que o empresário permaneceria em silêncio caso não pudesse consultar os autos e todas as provas já produzidas.

O acesso às informações é importante para que os advogados compreendam as suspeitas e preparem a estratégia de defesa. Ao mesmo tempo, determinados documentos podem permanecer temporariamente restritos quando estão relacionados a diligências em andamento.

Essa diferença de entendimento pode explicar a repetição dos adiamentos. A solução dependerá das decisões tomadas pelas autoridades responsáveis e de eventual manifestação judicial.

Até que a questão seja resolvida, não há confirmação sobre quando Augusto Lima será novamente intimado.

Caso Master avança em diferentes frentes

A investigação do Banco Master envolve suspeitas financeiras, relações empresariais, operações com um banco público e possíveis vantagens destinadas a agentes políticos.

A quantidade de frentes torna o caso complexo e exige a análise de um grande volume de documentos e comunicações.

A Polícia Federal busca definir se existia uma estrutura coordenada, quais pessoas participavam das operações e como os recursos teriam sido movimentados.

O depoimento de Augusto Lima é considerado uma peça relevante desse processo, mas foi retirado novamente do calendário.

Agora, a atenção se volta para a oitiva de Jaques Wagner, prevista para sexta-feira, e para a conclusão do primeiro relatório da investigação.

Todos os citados possuem direito à defesa e devem ser considerados inocentes enquanto não houver uma decisão judicial definitiva. As suspeitas apresentadas pela PF ainda precisam ser comprovadas durante o andamento das investigações e de eventual processo criminal.