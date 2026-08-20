Prefeitura realiza novo mutirão de castração de cães e gatos em Ferraz

Ação será realizada de 27 a 30 de agosto e amplia as iniciativas municipais de bem-estar animal, prevenção de doenças e guarda responsável

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, promove, entre os dias 27 e 30 de agosto, uma nova edição do Mutirão de Castração de cães e gatos sem raça definida (SRD). Esta iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao procedimento, contribuindo para o bem-estar dos animais, a prevenção de doenças e o controle populacional, além de fortalecer as ações de guarda responsável no município.

Nesta edição, os atendimentos serão realizados em dois pontos da cidade. Nos dias 27 e 28 de agosto, o mutirão ocorrerá no Centro de Convenções na Avenida Brasil, nº 1.807, Vila Romanópolis. Já nos dias 29 e 30 de agosto, a ação será realizada no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, nº 1.133, Jardim Ferrazense.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeimkyUj9XKt9oJoM_Rxqp8j1qpnSq3NR97Vq2eQQMt2HDadQ/viewform.

Para participar, o tutor deve ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos em seu nome ou acompanhado de declaração de residência. Podem ser inscritos cães e gatos, machos e fêmeas, sem raça definida, respeitando os critérios de idade estabelecidos pelo programa: de 6 meses a 6 anos para fêmeas e de 6 meses a 7 anos para machos.

“A castração é uma importante ferramenta para o bem-estar animal, a prevenção de doenças e o controle populacional. Ao ampliar o acesso ao procedimento, também fortalecemos a guarda responsável e as políticas públicas de proteção animal em Ferraz”, destaca o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Squizato.