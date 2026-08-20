Crianças da rede municipal participam de city tour e visitam o gabinete do prefeito Saulo Souza

Atividade com alunos da creche Lídia Aparecida da Costa Barrento integra o projeto “City Tour Reconhecendo e Explorando o Território Poaense”, que visa aproximar os estudantes dos espaços públicos e pontos turísticos de Poá

Conhecer a cidade onde vivem também faz parte do aprendizado dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Nesta terça-feira (18), estudantes e mães da Creche Lídia Aparecida da Costa Barrento visitaram o Gabinete do Prefeito e foram recebidos por Saulo Souza, pela primeira-dama Flavia Souza e pelos secretários de Governo, Saul Souza, e de Educação, Diego Moreira. A ação integra o projeto “City Tour Reconhecendo e Explorando o Território Poaense”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação para aproximar os estudantes dos espaços públicos, serviços e pontos turísticos de Poá.

Logo na chegada ao Paço Municipal, as crianças foram recepcionadas por personagens da Patrulha Canina, que tornaram a experiência ainda mais divertida. No gabinete, os pequenos, acompanhados de suas mães e responsáveis, conheceram o espaço onde são tomadas decisões importantes para o município, conversaram com o prefeito e a primeira-dama e participaram de um momento de aproximação e acolhimento.

Para o prefeito Saulo Souza, receber as crianças no gabinete representa mais do que uma visita. “Essa é uma forma de mostrar que a Prefeitura é um espaço de todos e reforçar a prioridade dada à infância pela nossa gestão. Por isso, é uma alegria enorme receber essas crianças aqui. Tudo o que fazemos na educação, na saúde, na alimentação servida nas escolas e na assistência tem o objetivo de garantir que nenhuma criança fique para trás”, destacou.

Durante o encontro, Saulo Souza também falou sobre investimentos e programas desenvolvidos pelo município para atender os estudantes da rede municipal e suas famílias, como a qualidade da merenda escolar, o programa Férias sem Fome, que garante alimentação adequada também durante o recesso escolar, e o acompanhamento de crianças em situação de vulnerabilidade por meio do Criança Feliz. O prefeito ainda citou a entrega de kits de uniforme e material escolar nos primeiros dias de aula, ovos de chocolate na Páscoa e um presente especial no Dia das Crianças.

Na área de infraestrutura educacional, foram destacados a retomada da construção do Centro Educacional Poaense (CEP), no Jardim Santa Luiza, com capacidade para cerca de 2 mil alunos, e a previsão de instalação de quatro novas creches no município. “Queremos dar às nossas crianças oportunidades que muitas vezes nós não tivemos. Eu venho de uma família muito simples e foi através da educação que consegui chegar até aqui. É isso que queremos proporcionar para cada criança de Poá: condições para aprender, crescer e chegar o mais longe que puder”, afirmou.

A primeira-dama Flavia Souza também destacou a importância de receber as crianças e ressaltou o papel da educação na construção do futuro do município. “É uma alegria ver este gabinete cheio de crianças. Elas são a alma da nossa gestão e o futuro de Poá. Por isso, precisamos acolher, amar e cuidar. A educação é uma prioridade, e Poá merece o melhor para as nossas crianças”, afirmou.

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, ressaltou que a atividade também aproxima as famílias da administração municipal. “É uma alegria trazer as mães e as crianças para conhecer o gabinete e mostrar que as portas estão abertas. A criança tem lugar de destaque nesta gestão e, sempre que existe uma demanda relacionada à infância, ela é tratada como prioridade. Quero agradecer às famílias pela confiança e às nossas professoras, que cuidam diariamente das crianças com muito carinho”, afirmou.

Além da recepção no gabinete, as crianças também visitaram a sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, onde conheceram o Jardim Sensorial, inaugurado pela atual gestão, e tiveram contato próximo com a natureza. A proposta do City Tour é justamente transformar espaços da própria cidade em ambientes de aprendizagem, permitindo que os alunos conheçam Poá, seus serviços e equipamentos públicos de maneira educativa e lúdica.