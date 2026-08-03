São Paulo começa agosto com tempo seco antes da chegada de nova frente fria

Baixa umidade predomina no interior paulista no início da semana, enquanto áreas do litoral ainda podem registrar chuva isolada; ciclone com ventos de até 90 km/h terá impacto mais intenso no Rio Grande do Sul

Tempo seco predomina em São Paulo

A primeira semana de agosto começou com predomínio de tempo firme e baixa umidade em grande parte do estado de São Paulo. As condições mais secas atingem principalmente o interior paulista, onde a presença de poucas nuvens favorece a elevação das temperaturas durante as tardes.

O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar seco sobre boa parte do território brasileiro. Em São Paulo, essa condição reduz a possibilidade de chuva e faz com que a umidade relativa do ar apresente uma queda mais acentuada nos horários mais quentes do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou nesta segunda-feira (3) um aviso para umidade entre 20% e 30%, condição que exige atenção com a saúde, o consumo de água e o risco de incêndios em áreas de vegetação.

A primeira metade da semana deverá ser marcada por grande diferença entre as temperaturas registradas durante a madrugada e as máximas da tarde, característica comum durante períodos secos do inverno.

Interior paulista exige maior atenção

As condições mais críticas de umidade tendem a aparecer no interior de São Paulo, especialmente nas regiões norte, oeste e central do estado.

Nessas localidades, as tardes poderão apresentar temperaturas mais elevadas, pouca nebulosidade e índices reduzidos de umidade. A combinação aumenta o ressecamento da vegetação e facilita a propagação de queimadas.

O risco também cresce em áreas próximas a rodovias, onde focos de incêndio podem produzir fumaça intensa e reduzir a visibilidade dos motoristas.

O descarte de cigarros nas margens das estradas e o uso de fogo para limpeza de terrenos devem ser evitados. Pequenos focos podem avançar rapidamente quando encontram vegetação seca e vento.

Além dos impactos ambientais, a fumaça prejudica a qualidade do ar e pode provocar irritação nos olhos, na garganta e nas vias respiratórias.

Capital terá tempo firme na maior parte da semana

Na cidade de São Paulo e em parte da Região Metropolitana, a tendência também é de predomínio de tempo firme durante o início da semana.

As manhãs podem apresentar temperaturas mais baixas, enquanto as tardes deverão ficar mais amenas ou quentes. A ausência de chuva significativa contribui para a redução gradual da umidade.

A proximidade com o litoral pode favorecer períodos de maior nebulosidade, especialmente nos extremos do dia. Entretanto, isso não significa uma mudança generalizada do tempo em toda a região metropolitana.

A população deverá acompanhar as atualizações porque a aproximação de uma frente fria na segunda metade da semana pode modificar a circulação dos ventos e aumentar a presença de nuvens.

A mudança mais perceptível poderá ocorrer entre o fim da semana e o início do fim de semana, conforme o deslocamento do sistema pelo Sul e pelo Oceano Atlântico.

Litoral ainda pode registrar chuva isolada

Enquanto o interior paulista enfrenta tempo seco, áreas do litoral de São Paulo podem apresentar maior nebulosidade e chuva isolada.

Essa instabilidade é influenciada pela umidade transportada do oceano. As precipitações, porém, devem permanecer restritas a poucos pontos e não representam uma mudança ampla no padrão observado no estado.

A distribuição irregular significa que uma cidade pode registrar garoa ou chuva fraca enquanto municípios próximos permanecem com tempo firme.

Na faixa litorânea, a presença de nuvens também pode limitar a elevação das temperaturas. O contraste com o interior paulista deverá continuar durante os primeiros dias de agosto.

A chuva prevista para o litoral não será suficiente para reverter o cenário de baixa umidade nas áreas mais afastadas do oceano.

Ciclone deve se formar na quinta-feira

A principal mudança meteorológica da semana será a formação de um ciclone extratropical entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

O sistema deve começar a se organizar na quinta-feira (6) e avançar para o Oceano Atlântico no início de sexta-feira (7).

Segundo o meteorologista Francisco de Assis, os ventos poderão alcançar entre 80 e 90 km/h em grande parte do Rio Grande do Sul, com influência especialmente forte sobre o litoral gaúcho.

Uma frente fria estará associada ao ciclone e deverá provocar rajadas próximas de 80 km/h entre o sul de Mato Grosso do Sul, o oeste e o sul do Paraná e áreas de Santa Catarina.

O cenário exige atenção na Região Sul, onde já foram registrados episódios de chuva, trovoadas, vento e possibilidade de granizo desde o fim de semana.

Ventos de 90 km/h não são previstos para São Paulo

Apesar da formação do ciclone, a previsão de ventos entre 80 e 90 km/h está concentrada no Rio Grande do Sul, e não no estado de São Paulo.

A frente de rajadas mais intensa também deverá atingir inicialmente Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Em São Paulo, os efeitos poderão aparecer posteriormente por meio de mudanças na direção dos ventos, aumento da nebulosidade e possível queda nas temperaturas. A intensidade dependerá da trajetória assumida pela frente fria.

Não existe, nas informações apresentadas até o momento, uma previsão de ventos de 90 km/h para o território paulista durante esse episódio.

Esse esclarecimento é importante porque a associação entre ciclone e ventos intensos pode criar a impressão de que todos os estados do Centro-Sul enfrentarão as mesmas condições.

O ciclone estará distante de São Paulo e seus impactos mais severos deverão permanecer sobre o Sul do país.

Frente fria poderá mudar o tempo no estado

Mesmo sem a atuação direta do centro do ciclone, a frente fria associada ao sistema poderá modificar o tempo em São Paulo.

Conforme o sistema avançar, a circulação atmosférica tende a favorecer o aumento da nebulosidade e a entrada de ar mais frio. Também poderá ocorrer mudança na direção e na intensidade dos ventos.

As áreas do sul paulista e do litoral costumam sentir primeiro os efeitos das frentes frias que avançam a partir do Paraná.

Posteriormente, a mudança pode alcançar a Região Metropolitana e outras partes do estado. Entretanto, o alcance e a intensidade dependerão da velocidade de deslocamento do sistema.

Ainda não é possível afirmar que todo o estado terá chuva significativa. Em algumas localidades, a frente poderá provocar apenas aumento de nuvens e redução das temperaturas.

Chuva pode continuar irregular

As precipitações deverão permanecer concentradas em poucas áreas de São Paulo durante o começo da semana.

O litoral possui maior possibilidade de chuva isolada, enquanto o interior deverá continuar sob influência da massa de ar seco.

Com a aproximação da frente fria, a chance de instabilidade poderá aumentar no sul e no leste do estado. Mesmo assim, a chuva pode ocorrer de maneira fraca e irregular.

O cenário não indica, por enquanto, uma recuperação ampla da umidade do solo em todo o território paulista.

A falta de chuva prolongada mantém a preocupação com queimadas, qualidade do ar e redução da umidade, principalmente no interior.

Baixa umidade pode prejudicar a saúde

A umidade reduzida pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, irritação na garganta e sangramentos nasais.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam de atenção especial, principalmente durante as tardes.

A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas intensas nos períodos mais secos e quentes.

Ambientes fechados também devem ser mantidos limpos e arejados. O acúmulo de poeira pode piorar alergias e outros problemas respiratórios.

O uso de soro fisiológico nos olhos e nas narinas pode ajudar a diminuir o desconforto, conforme orientação de profissionais de saúde.

Risco de queimadas aumenta no interior

A combinação entre falta de chuva, vegetação ressecada e baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e queimadas urbanas.

No interior de São Paulo, esse problema costuma se intensificar durante os meses mais secos. O fogo pode atingir áreas rurais, terrenos, parques e margens de rodovias.

Além da destruição ambiental, as queimadas afetam cidades distantes do ponto inicial porque a fumaça pode ser transportada pelo vento.

As autoridades recomendam que a população não coloque fogo em lixo ou vegetação e comunique imediatamente qualquer foco identificado.

Em rodovias tomadas por fumaça, os motoristas devem reduzir a velocidade, manter distância dos outros veículos e evitar parar sobre a pista.

Madrugadas podem continuar frias

Apesar das temperaturas mais elevadas durante as tardes, as madrugadas ainda poderão ser frias em algumas áreas do estado.

Regiões serranas e cidades localizadas em pontos mais elevados tendem a registrar as menores temperaturas.

O sul de Minas Gerais apresenta possibilidade de geada, condição que também pode atingir pontualmente áreas próximas à divisa com São Paulo e locais de maior altitude.

A grande amplitude térmica exige atenção porque os moradores podem enfrentar frio nas primeiras horas do dia e temperaturas consideravelmente mais altas durante a tarde.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas poderão voltar a cair de forma mais ampla, especialmente durante o fim da semana.

Previsão deve ser acompanhada diariamente

A trajetória de ciclones extratropicais e frentes frias pode sofrer alterações conforme o sistema se desenvolve.

Por isso, os efeitos esperados para São Paulo deverão ser atualizados durante a semana. Mudanças na velocidade ou na posição do ciclone podem alterar a quantidade de chuva, a intensidade do vento e o momento da queda de temperatura.

A população deve acompanhar os avisos do Inmet e da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Os alertas enviados pelas autoridades possuem informações mais específicas sobre as áreas que poderão ser atingidas por baixa umidade, chuva intensa ou rajadas.

Até o momento, o principal risco para São Paulo é o tempo seco e a baixa umidade. Os ventos de até 90 km/h estão previstos principalmente para o Rio Grande do Sul.

Semana terá mudança gradual em São Paulo

O estado de São Paulo começa a semana sob influência de uma massa de ar seco, com pouca chuva e redução da umidade no interior.

Na faixa litorânea, a presença de umidade marítima poderá provocar chuva fraca e isolada. Na capital e na Região Metropolitana, o tempo deverá permanecer predominantemente firme, com possibilidade de maior nebulosidade.

A partir de quinta e sexta-feira, a formação do ciclone no Sul e o avanço da frente fria poderão modificar gradualmente as condições paulistas.

O sistema poderá provocar aumento de nuvens, mudança dos ventos e queda das temperaturas, mas os impactos mais severos do ciclone deverão permanecer concentrados no Rio Grande do Sul e nos estados mais próximos.

Para os paulistas, a prioridade durante o início da semana será enfrentar a baixa umidade, manter a hidratação e evitar situações que possam provocar queimadas.