Shakira anuncia reconstrução de escolas e amplia ajuda a vítimas de terremoto na Colômbia

Cantora colombiana visita Chocó, uma das áreas mais afetadas pelo tremor de magnitude 7,4, e destina mais de US$ 1 milhão para a recuperação da educação na região

A cantora colombiana Shakira anunciou uma ampla ação de apoio às vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia. Durante uma visita a Chocó, uma das regiões mais afetadas pelo desastre, a artista confirmou a destinação de mais de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,2 milhões, para iniciativas de recuperação e reconstrução.

O principal foco da ajuda será a educação. Segundo o anúncio, 10 escolas e uma universidade serão reconstruídas na região, que sofreu danos significativos após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país.

A visita de Shakira ocorreu na segunda-feira (17), exatamente uma semana após o forte tremor. A cantora esteve acompanhada da governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, além de integrantes de uma comitiva local que percorreu áreas atingidas pelo desastre.

Shakira visita áreas afetadas pelo terremoto na Colômbia

Durante a passagem por Chocó, Shakira visitou escolas, hospitais e outras áreas atingidas pelo terremoto. A presença da artista ocorreu em meio aos esforços de reconstrução das localidades que registraram danos provocados pelo tremor.

A região de Chocó está entre os territórios que mais sofreram com os efeitos do terremoto. Somente no setor educacional, mais de 200 unidades de ensino foram afetadas, aumentando a preocupação com a continuidade das atividades escolares para milhares de estudantes.

A reconstrução das escolas aparece, portanto, como uma das principais prioridades da iniciativa anunciada pela cantora. A proposta é contribuir para que crianças e jovens possam voltar a contar com estruturas adequadas para estudar após a destruição provocada pelo desastre natural.

Além da reconstrução física dos prédios, a mobilização financeira ligada à artista busca apoiar a recuperação das comunidades afetadas pelo terremoto.

Doação de Shakira ultrapassa US$ 1 milhão

A iniciativa de Shakira mobilizou mais de US$ 1 milhão em recursos destinados às vítimas do terremoto. O valor, convertido para a moeda brasileira, representa aproximadamente R$ 5,2 milhões.

A maior parte da ajuda será direcionada para a recuperação da infraestrutura educacional em Chocó. A escolha da área está relacionada tanto aos danos provocados pelo terremoto quanto à situação de vulnerabilidade social enfrentada historicamente pela região.

A cantora possui uma trajetória ligada a projetos voltados à educação na Colômbia. Por meio da Fundação Pies Descalzos, criada por ela, Shakira participa há décadas de iniciativas destinadas principalmente a crianças e comunidades em situação de vulnerabilidade.

A atuação da fundação em Chocó antecede o terremoto. Ao longo dos anos, projetos desenvolvidos pela organização contribuíram para ampliar o acesso à educação e oferecer melhores condições de ensino para crianças da região.

Com o desastre, problemas estruturais que já existiam foram agravados e passaram a exigir uma resposta ainda mais rápida.

Chocó está entre as regiões mais vulneráveis da Colômbia

Localizado no oeste da Colômbia, na costa do Pacífico e próximo à fronteira com o Panamá, Chocó é historicamente marcado por dificuldades sociais e econômicas.

A região possui uma população formada majoritariamente por comunidades afrodescendentes e também abriga diversos povos indígenas. O território enfrenta desafios relacionados ao acesso a serviços públicos, infraestrutura, transporte e educação.

O isolamento geográfico de algumas comunidades também representa uma dificuldade adicional para a chegada de equipes de emergência e recursos destinados à reconstrução.

Por esse motivo, o impacto do terremoto acabou se somando a problemas que já faziam parte da realidade de muitas localidades.

A destruição ou comprometimento de escolas representa um problema especialmente grave, já que as unidades de ensino desempenham um papel importante na estrutura das comunidades. Em áreas onde o acesso a serviços públicos é limitado, a escola muitas vezes também funciona como espaço de convivência e apoio social.

Fundação de Shakira já atua na região há anos

A relação da cantora com projetos sociais na Colômbia não começou após o terremoto.

A Fundação Pies Descalzos, criada por Shakira, mantém há anos iniciativas voltadas à educação de crianças e adolescentes em regiões vulneráveis do país. A organização atua em diferentes frentes, incluindo a construção e melhoria de estruturas escolares.

Em Chocó, a fundação desenvolve ações há mais de duas décadas. Segundo as informações apresentadas no anúncio, os projetos já beneficiaram mais de 400 crianças.

A experiência anterior da organização na região contribuiu para que a cantora concentrasse parte importante dos novos esforços de recuperação no território afetado pelo terremoto.

A reconstrução anunciada agora amplia uma atuação que já vinha sendo realizada antes do desastre e coloca a educação no centro da resposta às consequências do tremor.

Terremoto de magnitude 7,4 deixou centenas de mortos

O terremoto que atingiu a Colômbia teve magnitude 7,4 e provocou destruição em diferentes áreas do país.

Uma semana depois do tremor, o número de mortos já chegava a centenas. Na atualização mencionada no anúncio da visita de Shakira, 289 pessoas haviam morrido em consequência do desastre.

Além das mortes, milhares de pessoas foram afetadas pelos danos estruturais provocados pelo terremoto. Casas, prédios públicos, hospitais e escolas estão entre as construções que precisaram passar por avaliação ou que sofreram danos significativos.

As operações de busca e resgate também mobilizaram equipes em diferentes localidades. Em meio aos trabalhos emergenciais, o país passou a enfrentar o desafio de planejar a reconstrução das áreas atingidas.

Reconstrução deve exigir bilhões de dólares

A dimensão dos estragos provocados pelo terremoto fez com que o governo colombiano calculasse um custo elevado para a recuperação das áreas afetadas.

A estimativa apresentada pelas autoridades é de que cerca de US$ 9,58 bilhões, aproximadamente R$ 50 bilhões, sejam necessários para a reconstrução.

O valor inclui diferentes áreas atingidas pelo desastre e demonstra a dimensão do desafio enfrentado pelo país.

Nesse cenário, iniciativas privadas e doações ganham importância para complementar os esforços públicos destinados à recuperação das comunidades.

A contribuição anunciada por Shakira, embora represente uma parcela pequena diante do custo total estimado para a reconstrução nacional, terá como foco uma área específica e considerada prioritária: a recuperação de escolas e da estrutura educacional de Chocó.

Educação vira prioridade após a destruição

A reconstrução das unidades de ensino é considerada fundamental para reduzir os impactos de longo prazo provocados pelo terremoto.

Com escolas danificadas ou destruídas, estudantes podem ficar temporariamente sem aulas ou precisar ser transferidos para outras unidades. Em regiões que já enfrentam dificuldades de acesso à educação, esse tipo de interrupção pode ampliar desigualdades existentes.

Por isso, o projeto anunciado pela cantora busca acelerar a recuperação da infraestrutura escolar.

A previsão de reconstrução de 10 escolas e uma universidade representa uma das principais ações anunciadas pela artista durante sua visita à região.

A iniciativa também reforça a relação de Shakira com projetos educacionais na Colômbia, área que se tornou uma das principais bandeiras de sua atuação social.

Visita de Shakira chama atenção para Chocó

A presença da cantora em Chocó também contribuiu para dar visibilidade à situação enfrentada pelas comunidades locais após o terremoto.

Durante a visita, Shakira esteve em áreas atingidas e acompanhou de perto parte dos danos provocados pelo tremor. A artista foi recebida pela governadora Nubia Carolina Córdoba-Curi, que participou das atividades realizadas na região.

A visita aconteceu em um momento em que o país ainda contabilizava os efeitos da tragédia e iniciava uma etapa mais ampla de reconstrução.

Ao concentrar a ajuda em uma região considerada uma das mais vulneráveis da Colômbia, Shakira direciona os recursos para comunidades que já enfrentavam dificuldades estruturais antes do terremoto.

Shakira amplia atuação social após tragédia

A iniciativa anunciada após o terremoto reforça a atuação social da cantora colombiana, especialmente em projetos relacionados à educação.

Ao longo de sua carreira, Shakira participou de diferentes campanhas e ações humanitárias, com destaque para iniciativas voltadas a crianças e jovens.

Agora, diante de um dos maiores desastres recentes enfrentados pela Colômbia, a artista decidiu concentrar esforços na reconstrução de estruturas educacionais.

O investimento de mais de US$ 1 milhão deverá contribuir para a recuperação de escolas e da universidade incluídas no projeto, enquanto autoridades colombianas continuam trabalhando na reconstrução de outras áreas destruídas pelo terremoto.

Para as comunidades de Chocó, a recuperação das escolas representa não apenas a reconstrução de prédios, mas também a retomada de uma rotina fundamental para milhares de crianças e adolescentes afetados pelo desastre.