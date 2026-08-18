Instituto de Previdência de Suzano publica edital de concurso com cinco vagas

Documento está disponível no site indepac.selecao.net.br; seleção contempla as funções de Técnico Previdenciário, Analista Contábil e Analista Previdenciário

O Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS) publicou na última sexta-feira (14/08), no Diário Oficial Eletrônico da prefeitura, o edital de um novo concurso público para cinco vagas nas funções de Técnico Previdenciário, Analista Contábil e Analista Previdenciário, cujos salários variam entre R$ 3.803,20 e R$ 5.186,89, com jornada de 40 horas semanais.

O documento está disponível no site do Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac), pelo link indepac.selecao.net.br, por meio do qual também devem ser realizadas as inscrições, que começam na próxima segunda-feira (24/08) e seguem até 25 de setembro. As provas estão previstas para o dia 1º de novembro.

Para o cargo de Técnico Previdenciário, que tem duas vagas abertas, será exigido nível médio completo e o salário inicial é de R$ 3.803,20. A função de Analista Contábil, com uma vaga disponível, requer ensino superior completo em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SP). E no caso de Analista Previdenciário, com duas vagas, é exigida formação superior completa em Direito. Para essas duas últimas funções, o salário inicial é de R$ 5.186,89.

A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 65 e para os cargos de nível superior é de R$ 85, mas o edital também prevê a possibilidade de isenção nos casos e condições estabelecidos pela legislação municipal.

O concurso público será composto por prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. O certame terá validade de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do IPMS. Além das vagas inicialmente previstas, poderão ser preenchidas outras que surgirem durante o prazo de validade do certame.