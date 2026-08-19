Tarcísio reafirma ligação com bolsonarismo, mas destaca autonomia política em São Paulo

Governador paulista afirma compartilhar valores defendidos pelo grupo político de Jair Bolsonaro, mas diz rejeitar posições que considera inadequadas e cita vacinação como exemplo de atuação independente

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (19) que continua identificado com valores ligados ao bolsonarismo, mas ressaltou que possui posições próprias e não apoia automaticamente todas as pautas defendidas pelo grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi feita durante uma sabatina na Jovem Pan. Ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio voltou a demonstrar gratidão ao ex-presidente pela oportunidade de entrar na política, ao mesmo tempo em que procurou reforçar a autonomia de sua administração em São Paulo.

“Tenho valores que são comuns aos valores pregados pelo bolsonarismo. Eu fiz parte do governo Jair Bolsonaro com muito orgulho. Tenho uma gratidão a ele enorme porque ele me abriu essa porta”, declarou.

O governador afirmou, entretanto, que rejeita posições que considera inadequadas e que o governo paulista desenvolveu uma identidade própria. Como exemplo, citou a política de vacinação adotada pelo estado diante do retorno de doenças como o sarampo.

Tarcísio reafirma gratidão a Bolsonaro

Durante a entrevista, Tarcísio voltou a destacar a importância de Jair Bolsonaro em sua trajetória política. O atual governador ganhou projeção nacional enquanto comandava o Ministério da Infraestrutura entre 2019 e 2022.

Foi com o apoio do ex-presidente que ele disputou o governo de São Paulo em 2022, mesmo sem ter construído anteriormente uma carreira política no estado. Desde então, Tarcísio se consolidou como um dos principais nomes da direita brasileira.

O governador afirmou ter orgulho de sua participação no governo Bolsonaro e disse compartilhar valores defendidos pelo bolsonarismo. A declaração reforça a manutenção de sua ligação com o grupo, apesar das tentativas de apresentar uma atuação administrativa própria.

Tarcísio também voltou a agradecer ao ex-presidente pelo espaço recebido no governo federal e pela oportunidade de ingressar na política eleitoral.

Governador diz rejeitar posições inadequadas

Apesar de reafirmar sua proximidade com Bolsonaro, Tarcísio declarou que não concorda com todas as posições associadas ao bolsonarismo.

O governador disse que sua gestão rejeita aquilo que considera sem sentido e procura tomar decisões próprias na condução do estado de São Paulo.

“É lógico que a gente sempre rechaça aquilo que não faz sentido”, afirmou durante a sabatina.

A manifestação procura estabelecer uma diferença entre o alinhamento político e a adesão automática a todas as posições defendidas por integrantes do campo bolsonarista.

Tarcísio não detalhou todas as pautas das quais pretende se distanciar, mas utilizou a vacinação como principal exemplo de uma política conduzida de forma independente por sua administração.

Vacinação é citada como exemplo de autonomia

Ao falar sobre as divergências, Tarcísio destacou o esforço do governo paulista para elevar a cobertura vacinal da população.

Segundo o governador, a ampliação da imunização é necessária diante do retorno de doenças que haviam sido controladas, como o sarampo.

“Veja o esforço que nós fizemos aqui em São Paulo para elevar a cobertura vacinal”, afirmou.

A vacinação foi apresentada pelo governador como uma política pública que deve ser conduzida com base nas necessidades sanitárias do estado, independentemente de disputas ideológicas existentes dentro da direita.

Tarcísio defendeu que São Paulo continue incentivando a população a manter a carteira de vacinação atualizada e a procurar os serviços de saúde.

A declaração ocorre após os debates sobre imunização ganharem espaço no cenário político nacional nos últimos anos, principalmente durante e depois da pandemia de Covid-19.

Governo paulista teria identidade própria

Tarcísio afirmou que seu governo possui identidade própria, embora conserve valores associados ao bolsonarismo.

A declaração também reforça o movimento do governador para construir uma imagem política que combine proximidade com Bolsonaro e capacidade de tomar decisões independentes.

Tarcísio procura preservar o apoio da base bolsonarista sem limitar sua administração às posições defendidas pelo ex-presidente e por seus aliados.

Essa estratégia ganhou importância à medida que o governador passou a ser tratado como uma das principais lideranças da direita nacional. Mesmo reafirmando o apoio ao grupo Bolsonaro, ele tenta destacar resultados administrativos e decisões tomadas especificamente para São Paulo.

O governador, entretanto, não indicou durante a entrevista uma ruptura política ou um afastamento do ex-presidente. Pelo contrário, voltou a demonstrar gratidão e identificação com os valores do bolsonarismo.

Tarcísio critica relação com governo Lula

Além de abordar sua ligação com Bolsonaro, Tarcísio voltou a criticar o relacionamento entre o governo de São Paulo e a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o governador, a relação com Brasília permanece distante. Ele afirmou que São Paulo não recebe do governo federal o mesmo tratamento destinado a outros estados.

“É um relacionamento distante. São Paulo não é abraçado pelo governo federal como outros estados são”, declarou.

Tarcísio disse que sua administração procura manter uma relação pragmática com o Palácio do Planalto, apesar das diferenças políticas.

O governador não apresentou exemplos específicos durante a declaração para demonstrar em quais áreas São Paulo estaria recebendo tratamento diferente.

A relação entre o governo paulista e o Planalto é marcada por divergências políticas, já que Tarcísio integra a oposição nacional ao PT e mantém forte ligação com Jair Bolsonaro.

Gestão paulista defende pragmatismo com Brasília

Apesar das críticas, Tarcísio afirmou que tenta manter uma postura pragmática diante do governo federal.

A cooperação entre o estado e a União é considerada necessária em áreas como infraestrutura, mobilidade, saúde, segurança pública e financiamento de grandes projetos.

Mesmo governos comandados por grupos políticos adversários precisam manter canais de negociação para garantir a execução de políticas públicas e o repasse de recursos.

Tarcísio indicou, porém, que um governo federal politicamente alinhado a São Paulo poderia facilitar a aprovação de projetos e a interlocução institucional.

Nesse contexto, o governador mencionou a possibilidade de uma vitória de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

Vitória de Flávio facilitaria relação, diz governador

Tarcísio afirmou que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição para a Presidência da República tornaria mais fácil a relação entre o governo paulista e Brasília.

O governador avaliou que o alinhamento político poderia reduzir dificuldades na interlocução e permitir uma maior integração entre as administrações estadual e federal.

“Um alinhamento com o Flávio vai tornar a nossa vida muito mais fácil”, declarou.

A fala representa um apoio político à candidatura de Flávio e afasta, neste momento, uma eventual pretensão de Tarcísio de disputar a Presidência.

O governador utilizou como referência a relação mantida por sua gestão com a Prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes (MDB).

Parceria com Ricardo Nunes é usada como exemplo

Tarcísio afirmou que o alinhamento entre o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo tem apresentado resultados positivos.

A administração estadual e a gestão de Ricardo Nunes mantêm uma parceria política e administrativa em diferentes projetos na capital.

“O alinhamento entre prefeitura e estado está funcionando muito aqui em São Paulo. E vamos tentar projetar isso com o governo federal”, disse o governador.

Na avaliação de Tarcísio, uma relação semelhante com a Presidência poderia facilitar a execução de projetos e a obtenção de apoio para iniciativas estaduais.

O governador considera que a proximidade política pode tornar a cooperação institucional mais simples, embora estados e União tenham a obrigação de trabalhar conjuntamente independentemente dos partidos no poder.

Declarações reforçam posição de Tarcísio na direita

A entrevista mostra a tentativa de Tarcísio de equilibrar dois movimentos políticos. De um lado, ele reafirma sua gratidão a Jair Bolsonaro, mantém a identificação com o bolsonarismo e declara apoio a Flávio Bolsonaro.

Do outro, procura apresentar o governo paulista como uma administração independente, capaz de rejeitar posições consideradas inadequadas e adotar políticas próprias.

A defesa da vacinação foi utilizada para simbolizar essa autonomia sem provocar um rompimento com a família Bolsonaro.

As declarações também reforçam a intenção de Tarcísio de permanecer como uma das principais lideranças nacionais da direita, ainda que apoie outro nome na disputa presidencial.

O governador deverá continuar sendo pressionado a explicar até onde vai seu alinhamento com o bolsonarismo e em quais temas pretende adotar posições diferentes.