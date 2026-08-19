Parque Nosso Recanto recebe implantação de espelho d’água

Intervenção é resultado do Termo de Compromisso Ambiental e integra ações de preservação e valorização do espaço público

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal está implantando um espelho d’água no Parque Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, 1133, Jardim Ferrazense. Essa intervenção é resultado de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), instrumento que estabelece medidas de compensação ambiental e possibilita investimentos voltados à preservação do meio ambiente e à melhoria dos espaços públicos.

Além da contribuição ambiental, o projeto também está relacionado às ações de tratamento e preservação das nascentes, contribuindo para dar maior fluxo à nascente do rio existente na área. A estrutura também terá função estética, valorizando o espaço e proporcionando um novo ponto de contemplação para os frequentadores do parque.

Entre as propostas para a estrutura, estão a implantação de cascatas e a presença de carpas, compondo o espaço de forma integrada ao ambiente do parque. A utilização dos recursos provenientes do TCA também pode contemplar outras medidas, como o plantio de mudas e melhorias em praças e parques do município.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato, a iniciativa une preservação ambiental e valorização dos espaços públicos. “A implantação do espelho d’água representa mais uma ação de cuidado com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, contribui para tornar o nosso parque cada vez mais agradável para a população. Estamos sempre trabalhando para que os investimentos de compensação ambiental tragam benefícios permanentes para o município”, destacou.