Ciclone aumenta risco de tornado em SP e leva à suspensão de aulas

Alerta vale principalmente para Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro; rajadas podem alcançar 90 km/h no sul e sudoeste paulista

O avanço de um ciclone extratropical próximo ao litoral da Região Sul colocou o estado de São Paulo em alerta para tempestades severas entre esta sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12). A previsão indica possibilidade de chuva intensa, granizo, rajadas de vento e formação localizada de tornados.

O maior risco está concentrado nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro, principalmente durante a tarde e a noite desta sexta e a madrugada e manhã de sábado.

Diante do alerta, o Governo de São Paulo orientou a suspensão das aulas nos períodos da tarde e da noite e o cancelamento de eventos realizados ao ar livre nas cinco regiões. A determinação atinge escolas estaduais, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs).

Aulas são suspensas em 876 escolas

A suspensão das atividades presenciais alcança 876 escolas estaduais e afeta aproximadamente 381 mil estudantes nas regiões de Sorocaba, Vale do Ribeira, Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Itapetininga.

A medida também foi adotada nas Etecs e Fatecs localizadas em Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.

As unidades permanecerão abertas apenas com a presença das equipes gestoras, responsáveis pelo atendimento e pela orientação de estudantes e familiares.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, as aulas suspensas deverão ser repostas até o encerramento do ano letivo, seguindo as regras previstas no calendário escolar.

O governo estadual também recomendou a suspensão dos eventos ao ar livre durante o período de maior risco meteorológico, com o objetivo de reduzir a circulação e a exposição da população.

Risco aumenta entre a tarde de sexta e a manhã de sábado

O período mais crítico deve começar durante a tarde desta sexta-feira, intensificar-se à noite e continuar durante a madrugada e a manhã de sábado.

As regiões próximas à divisa com o Paraná concentram as condições mais favoráveis à formação de tempestades severas. No centro-sul, sul e sudoeste paulista, podem ocorrer rajadas intensas, queda de granizo e tornados isolados.

Os ventos poderão atingir 90 km/h no sul e no sudoeste do estado, aumentando o risco de quedas de árvores, destelhamentos, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia.

A Defesa Civil informou que a localização e a intensidade dos fenômenos dependerão da evolução das tempestades. As previsões poderão ser atualizadas ao longo do evento com base nos dados dos radares, satélites, descargas atmosféricas e estações meteorológicas.

Ciclone extratropical reforça frente fria

As instabilidades são provocadas pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão no interior do continente, associado à formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral do Paraná.

O sistema reforça uma frente fria que avança pela Região Sul e aumenta a instabilidade sobre São Paulo.

O alerta não indica a passagem direta do centro do ciclone pelo território paulista. Os riscos no estado estão relacionados aos efeitos do sistema sobre a atmosfera, que favorecem a formação de nuvens carregadas, chuvas intensas, granizo e ventos fortes.

As condições mais severas são esperadas no interior, no sul e no sudoeste paulista, mas outras áreas do estado também podem registrar temporais.

Capital terá pancadas de chuva e trovoadas

Na cidade de São Paulo, a previsão aponta pancadas de chuva moderadas a fortes ao longo desta sexta-feira, acompanhadas de trovoadas e possibilidade de acumulados elevados.

As temperaturas devem variar entre 17°C e 28°C. As rajadas de vento poderão superar 60 km/h com o avanço da frente fria.

A capital já acumulou aproximadamente 100 milímetros de chuva nos primeiros dez dias de setembro, volume superior aos 66 milímetros esperados para todo o mês.

Mesmo sem estar entre as áreas com maior risco de tornado, a Região Metropolitana permanece sob alerta para chuva forte, vento e possíveis alagamentos.

Interior e litoral terão temporais mais intensos

No interior paulista, os temporais devem ganhar força principalmente entre a tarde e a noite. O centro-sul e o oeste do estado concentram os maiores riscos durante a passagem do sistema.

Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte da região de Sorocaba poderão registrar tempestades severas, rajadas muito fortes e queda de granizo.

No litoral, a previsão também indica chuva intensa e agitação marítima. A Defesa Civil recomenda evitar o banho de mar durante as 24 horas seguintes aos temporais, devido às alterações temporárias na qualidade da água provocadas pelo escoamento de poluentes para rios e praias.

Governo instala Gabinete de Crise

O Governo de São Paulo instalou, a partir das 14h desta sexta-feira, um Gabinete de Crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A estrutura permanecerá ativa até a tarde de sábado e acompanhará a evolução das tempestades em tempo real.

O gabinete reúne representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Serviços Públicos, Departamento de Estradas de Rodagem e concessionárias de energia elétrica, água, gás e telefonia.

O objetivo é integrar as informações, agilizar a tomada de decisões e mobilizar equipes e equipamentos para responder a possíveis ocorrências nos municípios atingidos.

Monitoramento será feito em tempo real

Durante o período de alerta, a Defesa Civil acompanhará o deslocamento e a intensidade das tempestades por meio de radares meteorológicos, imagens de satélite, registros de descargas elétricas e observações realizadas na superfície.

As informações serão compartilhadas com as defesas civis municipais e com os órgãos que integram o Gabinete de Crise.

O governo estadual realizou uma reunião preparatória com prefeitos e representantes municipais para apresentar o cenário meteorológico e definir as medidas que deverão ser adotadas em cada região.

Novos alertas poderão ser enviados à população de acordo com a formação e o deslocamento das áreas de instabilidade.

Defesa Civil orienta busca por abrigo seguro

Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda que a população procure abrigo em construções seguras e permaneça longe de janelas, portas de vidro e estruturas vulneráveis.

Em caso de ventos fortes, a orientação é permanecer nos cômodos mais centrais da residência, como corredores e banheiros, desde que o local não esteja sujeito a alagamentos.

Também é necessário manter distância de árvores, postes, torres, placas, coberturas frágeis e estruturas metálicas. Durante a ocorrência de granizo, as pessoas devem permanecer em locais cobertos e protegidos.

Ruas, pontes e áreas alagadas não devem ser atravessadas. A força da água pode arrastar veículos e pessoas, mesmo quando a profundidade aparente é pequena.

Atenção deve ser mantida nas estradas

Nas rodovias, os motoristas devem reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

A combinação de chuva intensa, vento e baixa visibilidade pode aumentar o tempo necessário para frear e provocar a formação de lâminas de água sobre as pistas.

Os ocupantes devem permanecer com o cinto de segurança, inclusive durante congestionamentos. Trechos sujeitos a alagamentos e deslizamentos precisam ser evitados.

Caso o temporal se intensifique durante a viagem, a orientação é procurar um local seguro para aguardar, longe de árvores, postes, encostas e estruturas que possam cair.

Cabos rompidos e estruturas danificadas exigem distância

Caso sejam encontrados cabos elétricos rompidos, a recomendação é manter distância e acionar imediatamente a concessionária responsável ou o Corpo de Bombeiros.

Imóveis que apresentarem rachaduras, inclinação de paredes ou sinais de desabamento devem ser desocupados. A ocorrência precisa ser comunicada à Defesa Civil municipal.

Em áreas próximas a encostas, os moradores devem observar sinais como rachaduras no solo, inclinação de postes e árvores, movimentação de terra e estalos.

Após alagamentos, a orientação é utilizar luvas, botas impermeáveis e proteção para os olhos ao entrar em contato com água contaminada. Alimentos e objetos atingidos pela inundação devem ser descartados.

Emergências devem ser comunicadas pelos telefones 199 e 193

A população deve acompanhar os comunicados oficiais e seguir as determinações das autoridades locais enquanto permanecer o risco de tempestades.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

Também é possível receber alertas meteorológicos por SMS. Para realizar o cadastro, o morador deve enviar o CEP de sua residência para o número 40199.

O alerta permanece principalmente entre a tarde e a noite desta sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado, com maior atenção para Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba.