Fundo Social de Solidariedade de Ferraz abre inscrições para curso gratuito de Banho e Tosa de Pets

Capacitação terá carga horária de 40 horas, com 45 vagas divididas em três períodos e certificado oficial

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Banho e Tosa de Pets, oferecido por meio do programa Caminho da Capacitação. O curso terá carga horária de 40 horas e será realizado na Rua Santa Catarina, 335, Vila Romanópolis. Além das aulas, os participantes terão acesso ao material didático e receberão certificado oficial de conclusão.

O programa é voltado para pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados e beneficiários de programas sociais.

As aulas terão duração média de 10 dias úteis, correspondentes a duas semanas, e contarão com atividades teóricas e práticas realizadas em uma carreta adaptada como sala de aula. Os participantes poderão optar pelos períodos da manhã, tarde ou noite, de acordo com a disponibilidade de vagas e a organização de cada curso.

Para receber o certificado, os alunos deverão alcançar aproveitamento mínimo de 75% durante a capacitação. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional gratuita e contribuir para a ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os interessados deverão realizar a inscrição pelo site do programa Caminho da Capacitação, tendo em mãos RG, CPF e comprovante de residência. Após o preenchimento dos formulários, será necessário aguardar a confirmação da inscrição.