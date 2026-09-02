Flavia Souza participa da primeira edição da Escola de Primeiras-Damas voltada à gestão pública

Curso realizado em Águas de Lindóia reúne mulheres de diferentes municípios paulistas para discutir liderança feminina, políticas sociais, governança e participação na vida pública

A primeira-dama de Poá e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, participou, nos dias 1º e 2 de setembro, em Águas de Lindóia (SP), da primeira edição da Escola de Primeiras-Damas, iniciativa voltada à formação, à troca de experiências e ao fortalecimento da atuação de mulheres ligadas à administração pública municipal. A programação reuniu debates sobre liderança feminina, participação política, assistência social, governança e articulação de políticas públicas.

Promovida pela Oficina Municipal, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer (KAS Brasil) e com a participação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), a formação foi criada a partir da experiência da Escola de Prefeitos, iniciativa que, desde 2018, promove capacitação e intercâmbio entre gestores municipais. A Escola de Primeiras-Damas amplia essa proposta ao criar um espaço específico para discutir os desafios e as possibilidades de atuação das mulheres que ocupam esse papel nos municípios.

Durante os dois dias de atividades, as participantes acompanharam palestras e debates sobre a presença das mulheres na vida pública brasileira, a trajetória e o papel contemporâneo das primeiras-damas e a atuação junto às políticas municipais de assistência social. Também foram abordados temas como o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conselhos municipais, fundos públicos, fontes de financiamento, prestação de contas e articulação com secretarias, gestores e organizações da sociedade civil.

Troca de experiências

Um dos objetivos da formação foi discutir formas de atuação das primeiras-damas com autonomia e responsabilidade institucional, respeitando os limites técnicos e legais das políticas públicas. A programação também apresentou experiências de diferentes municípios do Estado e estimulou a criação de uma rede permanente de intercâmbio entre as participantes.

Ao lado de outras primeiras-damas do Estado, Flavia Souza participou de toda a programação proposta e destacou que o curso representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos e trazer novas experiências para o trabalho desenvolvido em Poá. “Foi uma oportunidade muito importante para conhecer outras experiências, trocar ideias com mulheres que também atuam nos municípios e entender melhor como podemos contribuir para fortalecer as políticas sociais. Volto para Poá com novos conhecimentos e, principalmente, com a certeza de que a união e a troca de experiências podem gerar resultados positivos para a população”, afirmou.

Assistência social

A formação também dedicou parte da programação à discussão sobre a relação entre primeiras-damas e políticas de assistência social. Os debates abordaram a evolução histórica dessa participação e reforçaram a importância de diferenciar a atuação de articulação e mobilização social das atribuições técnicas e administrativas dos órgãos responsáveis pela execução das políticas públicas.

Outro ponto discutido foi o papel dos Fundos Municipais como instrumentos de financiamento e apoio a iniciativas sociais. As participantes receberam informações sobre governança, execução orçamentária e financeira, prestação de contas e possibilidades de articulação entre diferentes fundos para ampliar o impacto de ações voltadas à cidadania, à proteção social e à promoção dos direitos das mulheres.

A Escola de Primeiras-Damas também trabalhou a importância dos Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres e apresentou caminhos para sua implantação ou fortalecimento, além de discutir a formação de redes locais de proteção e desenvolvimento social.

Ao final da imersão, a proposta é que as participantes estejam mais preparadas para identificar formas de colaboração com gestores, secretarias, conselhos e entidades da sociedade civil, fortalecendo a participação feminina na vida pública e contribuindo para iniciativas de interesse da população.