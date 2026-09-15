Lito Sousa recebe medicamento experimental e permanece estável na UTI

Influenciador diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob não apresentou intercorrências após receber a substância ALN-6457; família diz que será necessário aguardar seis semanas para avaliar possíveis resultados.

O influenciador e piloto Lito Sousa, de 59 anos, recebeu a primeira aplicação do medicamento experimental ALN-6457, importado para tentar desacelerar a progressão da doença de Creutzfeldt-Jakob. Segundo Mila Seidl, esposa de Lito, ele não apresentou intercorrências relacionadas à substância e permanece com quadro estável na Unidade de Terapia Intensiva do Einstein Hospital Israelita.

Em um vídeo publicado no canal Aviões e Músicas, Mila explicou que ainda não existe uma resposta sobre os possíveis efeitos do medicamento. A equipe médica precisará acompanhar a evolução do quadro durante as próximas semanas antes de realizar uma comparação.

O período inicial de avaliação deverá durar aproximadamente seis semanas. A família reforçou que a aplicação não produz resultados imediatos e pediu que os seguidores continuem enviando mensagens de apoio e orações.

“Eu não tenho uma resposta de desfecho para vocês. O Lito recebeu a medicação e não teve intercorrências da medicação”, afirmou Mila.

A esposa explicou que Lito já estava internado na UTI por complicações provocadas pela própria doença, e não por uma reação ao composto experimental. “Ele está estável dentro do quadro dele”, declarou.

Família pede orações durante período de avaliação

Mila afirmou que as próximas semanas serão fundamentais para que os médicos consigam comparar o estado clínico de Lito antes e depois da administração da substância.

Segundo ela, não é possível esperar uma recuperação imediata depois da aplicação. O objetivo agora é observar como o organismo responde ao medicamento e se existe alguma alteração na progressão da doença.

“A gente ainda precisa de muita oração de vocês, muita torcida para que esse remédio dê certo”, pediu Mila.

A família permanece cautelosa porque a eficácia do ALN-6457 para a doença de Creutzfeldt-Jakob ainda não foi comprovada em seres humanos. O composto encontra-se em estágio anterior ao desenvolvimento clínico formal e seu uso foi autorizado excepcionalmente para Lito.

A ausência de intercorrências imediatamente após a aplicação é uma informação positiva em relação à administração do medicamento, mas ainda não permite concluir se a substância terá algum benefício terapêutico.

Medicamento foi liberado para uso compassivo

O ALN-6457 foi disponibilizado por meio de um programa de uso compassivo, mecanismo destinado a pacientes com doenças graves que não possuem alternativas terapêuticas aprovadas.

Esse tipo de autorização permite que uma substância ainda experimental seja administrada em situações específicas. A liberação, entretanto, não equivale ao registro sanitário do produto nem representa uma comprovação de segurança ou eficácia.

A importação foi autorizada excepcionalmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária após uma solicitação apresentada pelo hospital responsável pelo acompanhamento de Lito.

O influenciador deverá estar entre os primeiros pacientes a receber a substância para uma doença provocada por príons. O tratamento ainda não havia iniciado formalmente estudos clínicos em seres humanos para essa finalidade.

Por isso, os efeitos colaterais, os limites de segurança e a capacidade de interferir na progressão da doença permanecem desconhecidos. O quadro será acompanhado de perto pela equipe médica.

Operação especial levou substância até o hospital

A chegada do medicamento ao Brasil exigiu uma operação logística envolvendo diferentes órgãos e meios de transporte.

Depois de desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a carga passou por um processo acelerado de liberação conduzido pela Receita Federal e pela Anvisa.

O despacho foi concluído em poucos minutos. Em seguida, a substância foi transportada de helicóptero até o Einstein Hospital Israelita, onde Lito está internado.

A rapidez foi necessária porque o potencial de utilização do material poderia diminuir com o passar das horas. O transporte precisou seguir condições específicas para preservar sua integridade até a chegada ao hospital.

A operação mobilizou autoridades sanitárias, agentes da Receita Federal, profissionais de saúde e equipes responsáveis pelo deslocamento aéreo.

ALN-6457 tenta reduzir produção de proteína priônica

O ALN-6457 utiliza uma tecnologia conhecida como RNA de interferência, ou siRNA. A proposta é diminuir a produção da proteína priônica normal no organismo.

A doença de Creutzfeldt-Jakob está relacionada ao comportamento anormal dessas proteínas. Quando assumem uma conformação defeituosa, os príons podem induzir outras proteínas a sofrerem a mesma alteração, provocando danos progressivos às células cerebrais.

A estratégia do medicamento não é eliminar diretamente os príons já acumulados. O objetivo é tentar reduzir a quantidade de proteína disponível para que o processo continue avançando.

Em termos práticos, a substância busca interferir nas instruções utilizadas pelas células para produzir a proteína priônica. Com uma quantidade menor dessa proteína, existe a hipótese de desacelerar a evolução da doença.

A abordagem demonstrou potencial em estudos anteriores realizados em laboratório e com modelos animais. Ainda não se sabe, porém, se o mesmo resultado poderá ser obtido no organismo humano.

Também não existe expectativa de que a substância reverta imediatamente os danos neurológicos já provocados. O possível benefício estudado é a redução da velocidade de progressão da doença.

Lito está entre os primeiros a receber a substância

O caso de Lito ganhou repercussão por representar uma utilização pioneira do ALN-6457 em uma pessoa diagnosticada com a doença de Creutzfeldt-Jakob.

O composto permanece em fase pré-clínica, etapa anterior aos testes formais destinados a avaliar segurança, dosagem e eficácia em grupos de voluntários.

A aplicação em Lito ocorre em uma situação individual e excepcional. Os resultados observados poderão fornecer informações importantes, mas um único caso não é suficiente para comprovar cientificamente que o tratamento funciona.

A comprovação de eficácia depende de pesquisas clínicas estruturadas, conduzidas com metodologia científica e acompanhadas por autoridades sanitárias.

Lito e sua família foram informados sobre o caráter experimental do procedimento e sobre as incertezas envolvidas. A aplicação foi considerada diante da gravidade da doença e da ausência de tratamentos capazes de interromper seu avanço.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob

A doença de Creutzfeldt-Jakob, também conhecida pela sigla DCJ, é uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e grave.

Ela é provocada por proteínas infecciosas chamadas príons, que apresentam uma estrutura anormal e podem provocar danos acelerados ao tecido cerebral.

Entre os sintomas estão alterações de memória, perda de coordenação, dificuldades para caminhar, mudanças de comportamento, comprometimento cognitivo, problemas de visão e perda progressiva dos movimentos.

A evolução pode ocorrer rapidamente. Atualmente, não existe um tratamento aprovado capaz de curar a doença ou reverter os danos provocados no sistema nervoso.

Os cuidados médicos costumam concentrar-se no controle dos sintomas, no conforto do paciente e na preservação da qualidade de vida durante a evolução do quadro.

Diagnóstico foi divulgado em agosto

Lito recebeu o diagnóstico em agosto de 2026. Desde então, Mila passou a buscar alternativas experimentais e possíveis estudos em andamento na Europa e nos Estados Unidos.

A mobilização levou ao contato com pesquisadores, hospitais, empresas farmacêuticas e autoridades sanitárias. O objetivo era encontrar uma possibilidade terapêutica diante de uma doença sem tratamento aprovado.

No início de setembro, Lito deixou o hospital e continuou recebendo cuidados paliativos em casa. O imóvel foi adaptado para atender às necessidades do influenciador, com uma equipe de quatro enfermeiros trabalhando em revezamento durante as 24 horas do dia.

Posteriormente, ele precisou retornar ao hospital e foi levado à UTI devido a complicações relacionadas à doença. Mila esclareceu que a internação ocorreu antes da aplicação do medicamento e não foi provocada pelo ALN-6457.

Ausência de reação imediata não comprova eficácia

A informação de que Lito não apresentou intercorrências após a aplicação significa que não foram identificadas complicações imediatas atribuídas ao medicamento.

Isso, entretanto, não permite afirmar que a substância será segura em um período mais longo ou que conseguirá desacelerar a doença.

A equipe médica deverá acompanhar exames, respostas neurológicas, sinais clínicos e possíveis efeitos adversos. A comparação prevista para as próximas seis semanas poderá oferecer os primeiros indícios sobre a evolução.

Mesmo depois desse período, os resultados deverão ser interpretados com cautela. A doença possui progressão rápida e o uso experimental ocorre em apenas um paciente, sem um grupo de comparação.

A própria família evitou prometer uma recuperação. Mila afirmou que não existe um desfecho conhecido e que será necessário respeitar o tempo de observação.

Amigos mantêm o canal Aviões e Músicas ativo

Enquanto Lito permanece em tratamento, Mila e os amigos do influenciador trabalham para manter seus canais ativos.

O Aviões e Músicas tornou-se uma das principais referências brasileiras na divulgação de conteúdos sobre aviação. Lito construiu uma comunidade formada por profissionais do setor, estudantes, entusiastas e passageiros interessados em compreender o funcionamento das aeronaves.

Com linguagem acessível, ele transformou temas técnicos em vídeos compreensíveis para milhões de pessoas. Seu trabalho ajudou a aproximar a aviação do público brasileiro e inspirou seguidores a conhecer carreiras e histórias relacionadas ao setor.

A mobilização em torno do tratamento demonstra a dimensão da comunidade criada pelo influenciador. Desde a divulgação do diagnóstico, milhares de mensagens de apoio foram publicadas por seguidores e profissionais da aviação.

Próximas seis semanas serão decisivas para comparação

A família deverá divulgar novas informações conforme o acompanhamento médico avançar. Por enquanto, a principal atualização é que Lito recebeu a substância e não apresentou intercorrências imediatas relacionadas à aplicação.

A avaliação inicial ocorrerá ao longo de seis semanas. Somente depois desse intervalo será possível comparar exames e sinais clínicos para identificar eventuais mudanças.

Ainda assim, qualquer resultado precisará ser analisado dentro das limitações de um tratamento experimental e pioneiro. O ALN-6457 não possui eficácia comprovada contra a doença de Creutzfeldt-Jakob e não está aprovado para uso comercial.

A autorização concedida a Lito representa uma tentativa excepcional diante de uma doença grave e sem alternativas terapêuticas disponíveis.

Enquanto a medicina aguarda os primeiros dados, Mila continua pedindo apoio, torcida e orações ao marido. Lito permanece internado, estável dentro de seu quadro e sob acompanhamento intensivo da equipe médica.