TV Cenário realiza debate histórico com candidatos à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Ausência de Priscila Gambale gera questionamentos!

Na noite de ontem (3), a TV Cenário promoveu um importante debate com os candidatos à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, atraindo uma audiência recorde e se tornando um marco no cenário político da cidade. Os participantes foram Dr. Rafú Júnior (PL), Dr. Jorge (PSB) e Dr. Caetano (PDT), que discutiram suas propostas e planos para o futuro do município. A atual prefeita e candidata à reeleição, Priscila Gambale (Podemos), optou por não comparecer, justificando sua ausência devido a compromissos de campanha.

Em nota oficial, Priscila explicou: “Agradeço o convite para participar do debate, mas, devido a compromissos já previamente agendados com candidatos a vereador de nossa chapa, não pude comparecer. Este era o último dia permitido pela justiça eleitoral para a realização de eventos como comícios, e a data já estava reservada para essas atividades. Reforço que participei de outras sabatinas e espaços oferecidos pelo Grupo Cenário, como o podcast do Jair, onde apresentei nosso plano de governo e esclareci dúvidas da população.”

O evento, que já conta com mais de 40 mil visualizações nas plataformas digitais da emissora, foi elogiado pela sua relevância para o processo eleitoral local. Jairzinho Ambrósio, diretor do Grupo Cenário e mediador do debate, destacou a importância da ocasião: “Foi um momento histórico para Ferraz. Pudemos oferecer um debate de alto nível, onde os eleitores tiveram a oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos. Lamento a ausência da prefeita Priscila Gambale, que, em minha opinião, perdeu uma oportunidade de debater diretamente com seus adversários, mas respeito sua decisão.”

O debate completo está disponível nas redes sociais da TV Cenário, tanto no Facebook quanto no Instagram, para aqueles que desejam assistir na íntegra e acompanhar de perto as propostas dos candidatos.