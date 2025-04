Suzano 76 Anos: Festa Começa com Ritmo, Cultura e Show de Belo!

As celebrações do 76º aniversário de Suzano tiveram início ontem, 2 de abril de 2025, no Parque Municipal Max Feffer, oferecendo uma variedade de atividades culturais e de lazer para a população. Pela manhã, o público participou de uma aula aberta de ritmos conduzida por Patrícia Moreira, seguida por apresentações circenses da Cia. Zani e diversas performances de dança de grupos locais, incluindo o Balé da Cidade de Suzano e a Cia. Luana Pinheiro.

À tarde, os visitantes desfrutaram de shows ao vivo de artistas como Abediel Pereira, Mid Time e Nathan Ginac, além de outras atrações, como feira de artesanato, exposição de artes plásticas, praça de alimentação e brinquedos infláveis. ​

Arquivo Prefeitura de Suzano

À noite, o cantor Belo inaugurou o “Suzano Music Festival” com uma apresentação especial.

As comemorações continuam ao longo da semana com uma programação diversificada de eventos culturais e shows de artistas renomados, como Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, Bruno & Marrone e Samuel Rosa. ​