Prefeitura de Itaquá lança pacote de obras para 2025

Investimentos incluem recapeamento, pavimentação e equipamentos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou um grande pacote de obras para 2025 que vai ampliar os trabalhos de melhorias na infraestrutura em toda a cidade. Com investimentos que incluem recapeamento e pavimentação, o pacote também conta com novos equipamentos e a entrega de matrículas de regularização fundiária para 4.409 famílias de dez núcleos.

“Esse é o primeiro pacote de obras para toda a cidade. Fechamos o primeiro mandato com as contas aprovadas e depois disso nos concentramos em fazer esse grande lançamento, com articulações e correndo atrás de investimentos. São obras que já conseguimos, não é promessa”, explicou o prefeito Eduardo Boigues.

O recapeamento asfáltico é um dos destaques e vai alcançar 112 vias de 19 bairros. Entre as áreas contempladas estão importantes ligações como a estrada do Corredor e a rodovia Alberto Hinoto. O objetivo é garantir mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

Já a pavimentação deve alcançar pelo menos 11 ruas, com destaque para o Jardim Canaã, que terá duas fases de intervenção. Na primeira, ruas como Jordão, São Luiz e Nova Jerusalém serão pavimentadas, enquanto na segunda, será a vez das ruas Emanuel, Rio Branco e Franco Montouro.

Outro pacote é o investimento de R$ 1 bilhão aportados pela Sabesp. A expectativa é de que, até 2027, 98% dos imóveis da cidade estejam com água encanada e cobertura de coleta de esgoto em 86%.

“Itaquá hoje está no mapa do estado e do país, recebendo investimentos que vão impactar diretamente na rotina da população. Isso é gestão, que articula e reverte em benefícios para toda a cidade”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Equipamentos

Equipamentos públicos também serão inaugurados em breve, como a pista de skate da Vila Virgínia, a EMEB Professora Isabeli Garcia Albuquerque, entre a Quinta da Boa Vista e a Vila Celeste, além das unidades do Jardim Napoli, Jardim Zélia e Nossa Senhora das Graças. Na área da saúde, a UBS Jardim Zélia, parada há mais de dez anos, terá a obra retomada, e a reforma das UBSs Centro e Recanto Mônica está quase finalizada.

Outros projetos que logo vão estar à disposição da população são o Centro de Convivência da Melhor Idade, com piscina e espaço para atividades, o Terminal Urbano Manoel Feio e a praça Juscelino Kubitschek, além de uma pista de pump track no Parque Ecológico, um campo de grama sintética no Jardim Odete e áreas de lazer no Jardim Silvestre e Terra Prometida.

Moradia

O plano de regularização fundiária também segue a todo vapor. Neste ano, pelo menos 4.409 famílias em dez bairros vão receber suas matrículas. Além disso, o CDHU Reserva Bela Vista vai entregar 342 unidades habitacionais. Os programas Viver Melhor, no Jardim Nova Itaquá, e o Vida Longa, no Morro Branco, reforçam o compromisso com a moradia digna.