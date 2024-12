2024 é o ano mais quente já visto na Terra, segundo observatório europeu

Em 2024, a Terra está experimentando seu ano mais quente já registrado, ultrapassando as temperaturas recordes de 2016, segundo dados do Observatório Europeu de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). O aquecimento global está progredindo a uma velocidade alarmante, provocando mudanças climáticas significativas e impactando diversos ecossistemas ao redor do mundo.

O aumento das temperaturas está resultando em eventos climáticos extremos, como ondas de calor mais intensas, secas prolongadas e fortes tempestades. Esses fenômenos têm consequências devastadoras para a agricultura, a saúde pública e a biodiversidade.

Os cientistas estão emitindo alertas urgentes sobre a necessidade de ações imediatas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas. O relatório destaca que as políticas globais de combate ao aquecimento global precisam ser intensificadas para evitar danos irreversíveis ao planeta.