Fim de uma era: Drogaria Esquina da Fé fecha as portas após 36 anos de história em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos se despede de um dos comércios mais tradicionais da cidade. Após 36 anos de atuação no ramo farmacêutico, a Drogaria Esquina da FÉ, localizada na Avenida Brasil, 1522, encerrou suas atividades. O fechamento marca o fim de uma trajetória construída com muito trabalho, carinho e compromisso com a população ferrazense.

Fundada por cinco amigos visionários — Senhor Lourival, André (in memorian), Toninho (in memorian), Robertinho e Pedrinho da Esquina da FÉ — a drogaria rapidamente se tornou mais do que um ponto comercial: virou um verdadeiro símbolo de cuidado e acolhimento.

Mais do que medicamentos, a Esquina da FÉ oferecia atenção, escuta e amizade. Era comum ver clientes sendo recebidos com um sorriso, ouvindo um conselho ou simplesmente encontrando ali um espaço de conforto. Esse atendimento humanizado foi a marca registrada de Pedrinho, que assumiu a linha de frente com dedicação ao longo dos anos.

“É um sentimento de tristeza pelo fechamento, mas de muita gratidão a Ferraz, que nos recebeu de braços abertos. Ao longo deste tempo, deixamos de ser apenas uma farmácia que vende remédios; nos tornamos conselheiros, amigos… e pudemos ajudar muita gente da cidade”, declarou Pedrinho emocionado.

Pedrinho da Equina da Fé e Jornalista Jairzinho Ambrosio

A Drogaria Esquina da FÉ sobreviveu a transformações econômicas, urbanas e sociais, resistindo com a força de quem construiu uma verdadeira relação de confiança com seus clientes. Foram 36 anos de uma história feita de pessoas, de gestos simples e de um compromisso inabalável com o bem-estar da comunidade.

O encerramento deixa um vazio no coração dos moradores, mas também o orgulho de uma trajetória que fez a diferença. A todos os que fizeram parte dessa caminhada, fica o nosso mais sincero agradecimento. E a Pedrinho e seus sócios fundadores, nossa eterna gratidão por tudo o que representaram para Ferraz de Vasconcelos.