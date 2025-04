Deputado estadual Marcos Damasio destina R$1,5 milhão para Ferraz de Vasconcelos

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) destinou R$1,5 milhão em emenda

parlamentar para Ferraz de Vasconcelos. O anúncio do envio da verba foi

feito durante encontro com o vereador ferrazense e seu aliado político

Luiz Tenorio de Melo (Podemos), o Luiz Tenório, no último dia 16 deste

mês, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no Parque do

Ibirapuera, na capital paulista.

De acordo com o vereador, que articulou o encaminhamento do

montante de R$1,5 milhão, o dinheiro destina-se a construção de uma

viela interligando as Ruas Valmir Alves dos Santos na altura do número

100 a Rua João Félix Mucheironi, 37, no Jardim São José. Segundo ele, a

obra é uma reivindicação antiga dos moradores do tradicional bairro

local e somente agora o serviço vai sair, finalmente do papel.

Ainda, para Luiz Tenorio, boa parte dos recursos financeiros

enviados pelo deputado estadual Marcos Damasio vão bancar a pavimentação

completa da Rua João Félix Mucheironi, que, por sua vez, garantirá o

acesso a Rua Madalena Bezerra Gonzales da Silva, também um pedido

bastante aguardado por munícipes e pedestres. A falta de vias públicas

de acesso apropriadas afeta diretamente a qualidade de vida dos

munícipes.

Além disso, Luiz Tenorio acredita que a construção da viela e a

colocação da camada de asfalto mencionadas acima deverá contribuir de

maneira significativa para facilitar o cotidiano daquela comunidade

residente no Jardim São José, assim como melhorar a mobilidade urbana no

bairro. Por outro lado, o vereador aproveitou para agradecer a Marcos

Damasio pela verba enviada.



Por Pedro Ferreira, em 24/04/2025.