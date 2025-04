Bisavô é Preso Após Explosão que Matou Bebê em SP

Na manhã de terça-feira, 22 de abril de 2025, uma explosão seguida de desabamento de uma casa na Avenida Humberto Gomes Maia, no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo, resultou na morte de uma bebê de quatro meses e deixou outras cinco pessoas feridas.​

Detalhes do incidente

A explosão ocorreu por volta das 6h e afetou um imóvel onde residiam seis membros da mesma família. O idoso de 73 anos, proprietário do imóvel, morava no andar térreo, enquanto sua neta, o companheiro dela e os filhos, incluindo a bebê, ocupavam o andar superior. O idoso sofreu queimaduras em cerca de 50% do corpo e foi encaminhado ao hospital. A bebê foi resgatada em parada cardiorrespiratória, levada ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos.​

Investigação e prisão

As autoridades prenderam o idoso em flagrante, suspeito de ter provocado a explosão. Segundo investigações preliminares, ele teria causado a explosão intencionalmente durante um desentendimento com os inquilinos por questões relacionadas ao pagamento de aluguel. A polícia está conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do ocorrido.​