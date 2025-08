Homem procura UPA com cenoura presa no reto no Pará

Um caso inusitado gerou tumulto e chamou a atenção dos moradores de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, nesta semana. Um homem procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade após relatar dores abdominais causadas pela introdução de uma cenoura no reto.

O episódio ocorreu na terça-feira (29), e viralizou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo feito na recepção da unidade. Nas imagens, é possível ver o paciente bastante agitado ao ser informado de que precisaria passar por exames de imagem antes da remoção do objeto.

Segundo a equipe médica, os exames confirmaram a presença do vegetal no reto, e a remoção foi realizada com sucesso, sem a necessidade de cirurgia. O homem permaneceu em observação na unidade e segue recebendo cuidados ambulatoriais, com acompanhamento médico.

A direção da UPA informou que, apesar da repercussão do caso, o atendimento seguiu os protocolos médicos estabelecidos para esse tipo de ocorrência, que, embora rara, não é inédita em unidades de urgência e emergência.

O vídeo que mostra parte da ocorrência foi amplamente compartilhado nas redes sociais, levantando discussões sobre privacidade e ética na divulgação de imagens de pacientes em ambientes hospitalares. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se pronunciou oficialmente sobre a divulgação das imagens.