Gesto de Alexandre de Moraes em clássico Corinthians x Palmeiras viraliza após ida à Neo Química Arena

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, marcou presença na noite desta quarta-feira (31) na Neo Química Arena, onde acompanhou a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Palmeiras. O jogo, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, teve um ingrediente extra com a presença do magistrado em um momento de intensa repercussão internacional.

A ida de Moraes ao estádio ocorreu poucas horas após o governo dos Estados Unidos anunciar a aplicação da chamada Lei Magnitsky contra ele. A legislação permite a imposição de sanções econômicas e restrições de visto a indivíduos acusados de corrupção ou de envolvimento em graves violações de direitos humanos. O ministro nega qualquer irregularidade, e o Supremo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Acompanhado da esposa, Viviane Moraes, o ministro chegou ao estádio corintiano com semblante descontraído, acenando e sorrindo para torcedores nos corredores da Arena. Ele assistiu ao confronto de um dos camarotes, ao lado do presidente interino do Corinthians, Osmar Stábile.

No entanto, um momento em particular durante o primeiro tempo chamou a atenção do público nas redes sociais: uma imagem de Moraes fazendo um gesto obsceno viralizou, gerando polêmica e dividindo opiniões entre internautas. O gesto, cuja motivação não foi esclarecida, foi amplamente compartilhado e comentado, reacendendo o debate sobre a postura de autoridades públicas em espaços de visibilidade.

A partida válida pela Copa do Brasil terminou com o placar de 1 a 0 para o Corinthians. A partida de volta será no dia 6 de agosto, no Allianz Parque.