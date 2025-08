Brinquedo quebra em parque de diversões na Arábia Saudita e deixa ao menos 23 feridos, três em estado grave

Um grave acidente em um parque de diversões deixou ao menos 23 pessoas feridas, sendo três em estado grave, após a quebra de um brinquedo conhecido como “360 graus”. O incidente ocorreu na última quinta-feira (31), no Green Mountain Park, localizado na região montanhosa de Al Hada, na cidade de Taif, conforme noticiado pelo jornal Khaleej Times.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o poste central que sustentava o brinquedo se parte em dois, enquanto o equipamento ainda balançava com várias pessoas a bordo. É possível ouvir gritos de desespero segundos antes do colapso. Segundo testemunhas, o mastro do brinquedo recuou em alta velocidade e atingiu pessoas que estavam nas proximidades, contribuindo para o número de feridos.

Equipes de emergência e segurança foram acionadas imediatamente após o acidente. Os primeiros socorros foram prestados no local, e os feridos foram posteriormente encaminhados a hospitais da região para tratamento.

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar as causas da falha estrutural e eventuais negligências na manutenção do brinquedo. Ainda não há informações oficiais sobre a empresa responsável pela operação do equipamento.

O Green Mountain Park permaneceu fechado após o acidente, enquanto técnicos e peritos inspecionam as demais atrações. A administração do parque não se pronunciou até o momento.