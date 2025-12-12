Prefeito Saulo Souza e primeira-dama Flavia Souza realizam formatura do Programa ‘Mãos que Fazem’ e do Projeto Gestantepre

Evento realizado nesta quarta-feira (10) celebrou a capacitação profissional e fortalecimento das famílias poaenses

A Praça de Eventos de Poá foi palco, na manhã da última quarta-feira (10), de uma emocionante celebração promovida pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, para comemorar a formatura de mais de centenas alunos dos cursos do programa “Mãos que Fazem” e do Projeto Gestante, duas importantes iniciativas que integram capacitação profissional e fortalecimento de vínculos sociais.

Com carga de 36 horas, o programa “Mãos que Fazem”, desenvolvido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo Social, ofereceu os cursos de Pintura em Tecido, Costura Básica Industrial, Manicure e Pedicure, Boneca de Pano, Costura Criativa e Curso de Modelagem. A programação também incluiu a Oficina do Autismo, que formou sua segunda turma na cidade e é voltada ao desenvolvimento de habilidades interpessoais e práticas. As formações aconteceram nas Casas de Cursos do Centro, Vila Varela e Jardim Nova Poá.

Compromisso com as famílias



Já o Projeto Gestante capacitou futuras mamães sobre cuidados com o bebê e saúde materna. As aulas foram ministradas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e abordaram temas como primeiros socorros, amamentação e orientações sobre vacinação. Cada participante recebeu um carrinho de bebê e kit de enxoval completo composto por itens como banheira, termômetro, peças de roupas, itens de higiene, cobertor e manta.

Durante a cerimônia, o prefeito Saulo Souza reforçou o compromisso da gestão com as famílias poaenses. Ele lembrou que, ao assumir a Prefeitura, identificou índices preocupantes de mortalidade infantil e, por isso, priorizou ações de saúde materno-infantil, como a implantação do Centro de Saúde da Mulher Poaense. Também enfatizou que os cursos do programa “Mãos que Fazem” oferecem autonomia e geração de renda às mulheres que desejam empreender.



“Hoje é um dia de celebração e alegria pelo encerramento de mais uma jornada dos nossos cursos realizados pela Secretaria de Assistência e pelo Fundo Social. Aqui estão aqueles que receberam capacitação profissional e agora podem desenvolver uma atividade e assim conquistar sua dignidade, e também as mamães, com crianças que chegam para abençoar nossas famílias e a nossa cidade. Os kits com carrinho e enxoval completo entregues hoje foram preparados com muito amor pelas nossas equipes. Cuidar das mães, das mulheres e das crianças é cuidar do futuro de Poá”, destacou o prefeito.

Cuidando do futuro



A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, destacou a importância das ações voltadas às mulheres, crianças e gestantes. Ela ressaltou o simbolismo de iniciar o mês de dezembro, período que celebra o Natal e a vida, homenageando mães que geram e cuidam de seus filhos.

“O programa “Mãos que Fazem”, tem contribuído para que muitas alunas superem desafios emocionais e alcancem autonomia financeira. Quero parabenizar a todos pela formatura e meu agradecimento às equipes das Casas de Cursos, das unidades do CRAS, responsáveis pelo Projeto Gestante, cujo trabalho acolhedor e transformador tem sido motivo de inúmeros relatos de gratidão por parte das participantes”, disse.



O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, destacou o trabalho integrado das equipes que atuam nos CRAS, nas Casas de Cursos e no Projeto Gestante, ressaltando que “ninguém faz nada sozinho” dentro da gestão. “É um trabalho de muitas mãos, pensado para o fortalecimento familiar e para a geração de emprego e renda na cidade. As gestantes receberam capacitação prática e já seguirão acompanhadas pelo programa Criança Feliz. Agradeço ao prefeito e à primeira-dama pela confiança, e aos professores, monitores, e coordenadores, que fazem a diferença todos os dias”, finalizou.