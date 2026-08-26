Itaquá lança AgendaAí e permite solicitar consultas nas UBSs pela internet

Ferramenta digital começa com clínica médica, pediatria e ginecologia e busca reduzir deslocamentos e tornar o acesso à Atenção Básica mais ágil

A tecnologia passa a ocupar um novo espaço na rotina da saúde pública de Itaquaquecetuba. A prefeitura lançou o AgendaAí, ferramenta que permite aos moradores solicitar, pela internet, consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sem a necessidade de comparecer presencialmente à unidade apenas para pedir uma vaga.

Disponível inicialmente para clínica médica, pediatria e ginecologia, o serviço foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde com a proposta de simplificar o acesso à Atenção Básica. O morador pode fazer a solicitação de onde estiver, pelo site oficial do município, e acompanhar o andamento do pedido por e-mail.

Para utilizar o serviço, é necessário acessar itaqua.sp.gov.br/saude/agendamentos.php, preencher as informações solicitadas e encaminhar o pedido à UBS responsável pelo atendimento de seu bairro. A equipe da unidade analisa a solicitação e, posteriormente, informa ao usuário os próximos passos e o resultado do processo pelo endereço eletrônico cadastrado.

A ferramenta, porém, não representa a confirmação automática de uma consulta. Cada solicitação será avaliada pelas equipes das UBSs de acordo com a disponibilidade das agendas e os critérios de prioridade clínica estabelecidos pelas diretrizes do Ministério da Saúde.

A implantação da ferramenta não gerou custo adicional aos cofres da cidade, sendo desenvolvida a partir da estrutura e dos recursos já disponíveis na administração municipal. Além disso, em uma próxima etapa, o AgendaAí será integrado ao WhatsApp, ampliando os canais disponíveis e aproximando ainda mais o atendimento da rotina dos moradores.

Para o prefeito Eduardo Boigues, a iniciativa representa o uso da tecnologia como instrumento de modernização dos serviços públicos e de economia de tempo para a população. “Trabalhamos todos os dias para construir uma cidade moderna. A tecnologia, aliada à vontade de mudar a vida dos moradores, é uma ferramenta importante para tornar os serviços mais acessíveis.”

A digitalização do processo não altera a lógica de funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USFs). Nelas, o atendimento continuará organizado de acordo com a área de abrangência de cada equipe, seguindo os princípios da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Isso significa que o acesso aos serviços permanece vinculado ao território de referência do morador. Cada equipe é responsável por uma população definida geograficamente, o que permite manter o acompanhamento contínuo e próximo das comunidades.

“O AgendaAí chega para facilitar o acesso às nossas UBSs e dar mais comodidade ao morador, que poderá fazer a solicitação sem precisar sair de casa. Ao mesmo tempo, mantemos nas USFs o modelo da Estratégia Saúde da Família, com as equipes organizadas por território e próximas das comunidades. É a tecnologia sendo usada para simplificar processos, sem abrir mão do cuidado e do acompanhamento das pessoas”, finalizou o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.