Cursinho preparatório Pré-Vestibulinho de Ferraz de Vasconcelos aprova mais de 50 estudantes em escolas técnicas estaduais

Iniciativa ocorre há três anos na cidade e tem sido um divisor de águas para muitos estudantes que sonham em estudar em uma escola técnica

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos tem grandes motivos para comemorar. Mais de 50 estudantes do Ensino Fundamental anos finais foram aprovados em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Instituto Federal (IF). Esse resultado foi possível graças ao Cursinho preparatório Pré-Vestibulinho, iniciativa que já ocorre há três anos na cidade.

As aulas do cursinho ocorriam aos sábados na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento, com professores qualificados e dedicados que ajudavam no aprendizado dos alunos, além de tranquilizá-los com as ansiedades pré-prova.

Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, esse resultado é fruto de muito empenho, dedicação dos estudantes e do trabalho comprometido dos professores: “Ficamos muito felizes com uma notícia dessas. O cursinho tem sido um divisor de águas na vida de muita gente, esperamos que ano que vem o número de aprovados seja ainda maior”, comentou.

As vagas para o Cursinho preparatório Pré-Vestibulinho deste ano abrirão em maio, apenas para estudantes matriculados na rede municipal de ensino.