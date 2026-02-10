Arujá aplica mais de 400 doses e atende mais de 700 pessoas no “Dia D de Vacinação” neste final de semana

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou mais de 400 doses e realizou mais de 700 atendimentos durante a campanha de multivacinação realizada neste sábado (7) e domingo (8), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, no bairro Parque Rodrigo Barreto e no estacionamento do Condomínio Arujá 5.

A iniciativa teve como foco principal as vacinas de febre amarela e sarampo, mas também foram oferecidas as vacinas de rotina disponíveis no estoque municipal. Ao todo foram 403 vacinas aplicadas em 233 pessoas, sendo 148 doses de febre amarela, 137 de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), 52 de dupla bacteriana (difteria e tétano), 35 de hepatite B, 11 de dengue, oito de varicela, seis de HPV, entre outros imunizantes.

Do total de 733 atendimentos realizados durante os dois dias de campanha, mais de 60% foram concentrados na UBS do Centro, que totalizou 471 atendimentos. O restante foi distribuído entre o bairro Parque Rodrigo Barreto, que somou 190 atendimentos, e o condomínio Arujá 5, com 72 atendimentos. No sábado, a novidade é que a vacinação também foi feita no sistema drive-thru no Terminal Rodoviário do Barreto. Já no domingo, a imunização aconteceu na feira do Barreto.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Educação, a diversificação dos pontos de vacinação ampliaram o acesso populacional, alcançando públicos que, possivelmente, não se deslocaram até a unidade de saúde.