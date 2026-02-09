Proposta unificada enviada à CCJ reúne PECs de esquerda e entra no radar das prioridades do governo para 2026

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou nesta segunda-feira (9) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa apenas um.

A medida marca o início da tramitação formal de uma das pautas mais sensíveis do Congresso e com forte impacto social, econômico e eleitoral.

PECs serão unificadas antes de avançar no Congresso

Segundo Hugo Motta, a proposta enviada à CCJ vai englobar duas PECs já protocoladas na Casa:

uma de autoria da deputada Érika Hilton (PSOL-SP)

outra apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)

Após a análise de admissibilidade constitucional na CCJ, o texto seguirá para uma Comissão Especial, onde poderá receber emendas, antes de ser levado ao plenário da Câmara.

Hugo Motta defende diálogo com setores da economia

Ao anunciar o envio da proposta, o presidente da Câmara afirmou que a discussão exige cautela e escuta ampla, devido aos impactos diretos sobre a economia e o mercado de trabalho.

“Decidi colocar em pauta a discussão sobre a PEC 6×1, uma demanda antiga da classe trabalhadora que almeja a redução da jornada de trabalho. Nós sabemos que essa é uma matéria que impacta diretamente a nossa economia, por isso a necessidade de ouvir todos os setores”, declarou Motta.

Presidente da Câmara compara debate a avanços históricos

Hugo Motta também comparou o atual debate sobre a redução da jornada a resistências históricas enfrentadas por outras conquistas trabalhistas no Brasil.

“Quando a carteira de trabalho foi criada também fizeram péssimas projeções. Hoje temos um país que respeita o direito do trabalhador. Não tenho dúvidas de que, ao discutir e reduzir a escala 6×1, daremos um passo firme na dignidade do trabalhador”, afirmou.

Fim da escala 6×1 é bandeira eleitoral do governo Lula

A proposta de redução da jornada de trabalho é uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições de 2026.

Durante a abertura do ano legislativo, em 2 de fevereiro, o Palácio do Planalto definiu o fim da escala 6×1 como uma das prioridades do governo no Congresso Nacional, reforçando o peso político da pauta.

Debate deve ganhar força nos próximos meses

Com o envio à CCJ, a expectativa é que a proposta gere intenso debate entre parlamentares, empresários e representantes dos trabalhadores, especialmente diante dos impactos sobre setores que dependem de escalas contínuas, como comércio, serviços e indústria.

A tramitação da PEC deve se tornar um dos principais temas do Legislativo em 2026, com reflexos diretos no discurso eleitoral e na relação entre Congresso e Executivo.