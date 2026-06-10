Cecília Vieira brilha e conquista título mirim no Rodeio Pela Vida 2026

Com apenas uma grande apresentação ao lado de Secret Victoria RYR, a jovem competidora fechou a prova com 40,317 segundos e se destacou na 6ª edição do evento, realizada em Barretos em prol do Hospital de Amor

Jovem talento vence categoria mirim no Rodeio Pela Vida 2026

A 6ª edição do Rodeio Pela Vida chegou ao fim em Barretos, no interior de São Paulo, marcada por emoção, tradição sertaneja, solidariedade e grandes disputas dentro da arena. Entre os destaques da programação, a jovem Cecília Vieira chamou a atenção do público ao conquistar o título de campeã mirim do Rodeio Pela Vida 2026.

Montando Secret Victoria RYR, Cecília encerrou sua participação com a somatória de 40,317 segundos, garantindo o menor tempo da categoria e confirmando seu nome entre os grandes destaques mirins da competição.

O desempenho reforçou não apenas o talento da jovem atleta, mas também a força das novas gerações dentro do universo do rodeio e das provas equestres. Em uma edição que reuniu cultura, esporte e solidariedade, a vitória de Cecília simbolizou a continuidade de uma tradição que segue viva no interior paulista.

Rodeio Pela Vida reuniu esporte, cultura e solidariedade em Barretos

Realizado entre os dias 3 e 6 de junho de 2026, no Recinto Paulo de Lima Corrêa, em Barretos, o Rodeio Pela Vida voltou ainda mais forte em sua sexta edição. Promovido pelo Hospital de Amor, o evento tem como principal objetivo unir a preservação das tradições sertanejas ao incentivo à solidariedade.

Depois de cinco edições anteriores, a festa se consolidou como uma iniciativa que vai além da arena. O rodeio reuniu competidores, famílias, comitivas, artistas e apoiadores em torno de uma causa comum: contribuir com o trabalho realizado pelo Hospital de Amor e reforçar a importância da mobilização social em favor da vida.

A edição de 2026 contou com provas em diferentes modalidades, incluindo Cutiano, Bareback, Sela Americana, Rodeio em Touros, Breakaway Roping, Team Roping e Três Tambores. O retorno do Team Roping ao evento também foi um dos pontos que aumentaram a expectativa do público e dos participantes.

Cecília Vieira representa a nova geração das provas equestres

A conquista de Cecília Vieira teve um peso especial dentro da programação. Em uma modalidade que exige concentração, preparo, sintonia com o animal e controle emocional, a jovem competidora conseguiu se destacar e fechar a prova com o melhor resultado da categoria mirim.

Ao lado de Secret Victoria RYR, Cecília mostrou segurança e precisão durante a apresentação. A marca de 40,317 segundos garantiu a ela o título e fez da competidora um dos nomes mais celebrados da edição.

A vitória também reforça a importância das categorias de base dentro do rodeio. Ao valorizar competidores mirins, o evento abre espaço para que crianças e adolescentes tenham contato com a cultura rural, desenvolvam disciplina esportiva e participem de uma tradição que faz parte da identidade de Barretos e de diversas cidades do interior do Brasil.

Lançamento do evento teve Cavalgada Pela Vida e Queima do Alho

Antes da realização oficial do rodeio, o evento já havia mobilizado Barretos com ações culturais e solidárias. No dia 25 de abril, o lançamento da 6ª edição foi consolidado com a 5ª Cavalgada Pela Vida e a tradicional Queima do Alho.

A cavalgada reuniu mais de 100 cavaleiros e amazonas, que partiram da entrada do Recinto Paulo de Lima Corrêa em um percurso de aproximadamente 7 quilômetros pelas ruas do município. O ato teve como mensagem principal a união em torno da solidariedade e da valorização das tradições sertanejas.

Comandada pelo locutor Paulo Cesar Lopes, conhecido como Paulinho 1001, a cavalgada teve à frente representantes carregando faixas do Hospital de Amor e do Rodeio Pela Vida, simbolizando o propósito do encontro.

Para os organizadores, a ação representou mais do que uma abertura festiva. A cavalgada funcionou como um ato de conscientização, destacando que o rodeio é também um instrumento de mobilização social em apoio aos pacientes atendidos pela instituição.

Queima do Alho reuniu comitivas em apoio ao Hospital de Amor

Após a cavalgada, a programação seguiu com a tradicional Queima do Alho, realizada no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata. Ao todo, 12 comitivas participaram da iniciativa, preparando pratos típicos da cultura dos peões de boiadeiro.

Entre as comitivas presentes estiveram São Jorge, Direito de Viver, Burro N’água, Amigos Inseparáveis, Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, Água do Peão, Comitiva Pantaneira, Comitiva Devotos do Tião Carreiro, Antônio Ângelo, Os Independentes e Fazenda Nelore.

A ação teve caráter beneficente, com valor de R$ 50 por pessoa, destinado ao Hospital de Amor. Além da culinária típica, o público acompanhou apresentações musicais, moda de viola, toque de berrante e atividades culturais que reforçaram a ligação entre tradição rural e solidariedade.

O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, agradeceu o envolvimento das comitivas e dos apoiadores, destacando a importância da participação popular para a continuidade do trabalho da instituição.

Desfile da Cultura Tropeira valorizou tradição e memória do interior

Em paralelo ao Rodeio Pela Vida, o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor realizou o 2º Desfile da Cultura Tropeira, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. A iniciativa teve como objetivo preservar e valorizar a tradição tropeira, considerada um dos pilares da formação cultural e econômica do interior paulista.

O desfile teve início no Recinto Paulo de Lima Corrêa e percorreu a Avenida 23 até a Praça Francisco Barreto. A estrutura contou com arquibancadas, área reservada para pessoas com deficiência, palco para autoridades e convidados, além de equipe de segurança, bombeiros, ambulâncias, banheiros químicos, intérprete de Libras e distribuição de água.

Ao todo, 10 carros alegóricos desfilaram pelas ruas, representando diferentes aspectos da cultura tropeira. Entre os temas apresentados estiveram “O despertar da tropa”, “A bênção da partida”, “O caminho das tropas”, “O pouso e o fogo de chão”, “A culinária de sustento”, “Monumento do berranteiro”, “Rainha da festa”, “Pecuária e agricultura”, “Tradição tropeira e Os Independentes” e “A tradição vive”.

Um dos grandes destaques foi a presença de seis carros de bois, trazidos pelo produtor Francisco Raimundo Flório, de Juruaia, em Minas Gerais. Para a participação no desfile, foram levados 60 bois da raça Gir, que receberam acompanhamento veterinário para garantir segurança e bem-estar durante a atividade.

Shows encerraram programação com grandes nomes da música sertaneja

Além das disputas dentro da arena e das ações culturais, o Rodeio Pela Vida 2026 também contou com uma programação musical voltada ao público sertanejo.

A grade de shows teve Guilherme & Benuto na abertura da festa. No segundo dia, Luan Pereira animou o público. Já no terceiro dia, a programação recebeu Teodoro & Sampaio e Mateus Rott. O encerramento ficou por conta de Kleo Dibah e Rafael, que fecharam a edição com chave de ouro.

A combinação entre esporte, música, tradição e solidariedade reforçou o papel do evento como uma das principais iniciativas beneficentes ligadas ao universo sertanejo em Barretos.

Rodeio Pela Vida fortalece causa do Hospital de Amor

Mais do que uma competição, o Rodeio Pela Vida se consolidou como um evento de impacto social. A iniciativa reforça a ligação histórica entre o agro, a cultura sertaneja e o apoio ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico.

A edição de 2026 mostrou que o evento segue crescendo e mobilizando diferentes públicos. Da cavalgada à Queima do Alho, do Desfile da Cultura Tropeira às provas dentro da arena, cada etapa da programação teve como eixo central a valorização da vida.

Nesse cenário, a vitória de Cecília Vieira na categoria mirim ganhou ainda mais significado. A jovem campeã representou o futuro da tradição sertaneja e mostrou que o espírito do rodeio também se renova por meio das novas gerações.

Com a marca de 40,317 segundos, Cecília encerrou sua participação como campeã mirim do Rodeio Pela Vida 2026 e deixou seu nome registrado em uma edição marcada por cultura, emoção e solidariedade.