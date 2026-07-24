Arujá segue se destacando nos Jogos Regionais e conquista novas medalhas no basquete, futsal e taekwondo

Delegação municipal consolida campanha em São José dos Campos com pódios em diversas modalidades

Arujá continua sendo um dos destaques da 68ª edição dos Jogos Regionais, realizada em São José dos Campos. Após a conquista da medalha de ouro no vôlei masculino, o município manteve o ritmo e garantiu novos pódios, reafirmando a força e a evolução do esporte arujaense na competição.

A sequência de bons resultados contou com atuações consistentes do basquete masculino, que realizou uma boa campanha e conquistou a medalha de prata. Demonstrando a garra da delegação, as equipes do futsal feminino e do taekwondo também garantiram seus lugares no pódio, trazendo para a cidade duas medalhas de bronze.

Os novos pódios refletem a dedicação da delegação de Arujá, entre atletas e comissão técnica. Com um trabalho integrado, o município demonstra que a preparação para o torneio rendeu frutos não apenas nas quadras, mas também nos tatames, mantendo o espírito de união e alta competitividade em todas as frentes disputadas.

A soma de ouro, prata e bronze nesta edição dos Jogos Regionais demonstra a evolução de Arujá no esporte. Mais do que vitórias, o desempenho da cidade serve de inspiração para os atletas locais e consolida o município como uma potência esportiva em constante ascensão na região.