Copa do Mundo tem tropeço de Portugal, vitória inglesa e Colômbia na liderança do grupo

Rodada de quarta-feira teve empate português contra a RD Congo, triunfo da Inglaterra sobre a Croácia, vitória dramática de Gana e estreia positiva da Colômbia diante do Uzbequistão

Rodada teve equilíbrio, gols e resultados importantes na Copa do Mundo

A Copa do Mundo teve uma quarta-feira movimentada, com jogos importantes pelos Grupos K e L. O dia começou com Portugal tropeçando diante da República Democrática do Congo, em empate por 1 a 1. Mais tarde, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em um dos jogos mais movimentados da rodada.

Ainda pelo Grupo L, Gana superou o Panamá por 1 a 0, com gol nos acréscimos. No fechamento do dia, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca, e assumiu a liderança do Grupo K.

A rodada também teve destaque para atuações individuais. Harry Kane marcou duas vezes pela Inglaterra, enquanto Luis Díaz brilhou pela Colômbia, com gol e assistência. Do outro lado, Cristiano Ronaldo teve atuação apagada e desperdiçou chances importantes no empate de Portugal.

Portugal empata com RD Congo em estreia sem brilho de Cristiano Ronaldo

Portugal estreou na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, no NRG Stadium, em Houston, pelo Grupo K.

A seleção portuguesa começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos. Pedro Neto encontrou bom cruzamento para João Neves, que apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol de Portugal em Copas sob o comando de Roberto Martínez.

Depois do gol, a RD Congo passou a se soltar mais em campo. A equipe africana, que voltou ao Mundial após 52 anos, apostou em um sistema defensivo compacto e na velocidade de Wissa e Bakambu nos contra-ataques.

Nos acréscimos do primeiro tempo, veio o empate. Após cobrança curta de escanteio, Masuaku cruzou para Wissa, que subiu livre na pequena área e cabeceou sem chances para Diogo Costa. O gol também teve peso histórico: foi o primeiro da RD Congo em Copas do Mundo.

Na segunda etapa, Portugal tentou pressionar. João Cancelo chegou a marcar um belo gol de voleio, mas o lance foi anulado por impedimento. Cristiano Ronaldo teve duas chances claras, mas finalizou mal nas duas oportunidades. A RD Congo também assustou em contra-ataques, mas o placar ficou mesmo no 1 a 1.

Gol do RD Congo sobre Portugal • Julian Finney – FIFA/FIFA via Getty Images

Empate português teve homenagem a Diogo Jota

A estreia de Portugal também foi marcada pela homenagem a Diogo Jota, que morreu no ano anterior em um acidente de carro ao lado do irmão, André Silva. O atacante era esperado como um dos nomes importantes da seleção neste Mundial.

Os jogadores portugueses entraram em campo usando pulseiras com o nome de Jota. O técnico Roberto Martínez também havia nomeado o atleta como membro honorário do grupo no anúncio da convocação.

Dentro de campo, porém, Portugal não conseguiu transformar o peso emocional da estreia em vitória. O empate deixou a seleção com um ponto no Grupo K, mesma pontuação da RD Congo.

Diogo Jota é homenageado antes de Portugal x RD Congo pela Copa do Mundo • Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Inglaterra vence Croácia em jogo de seis gols

No Grupo L, a Inglaterra começou a Copa com uma vitória convincente sobre a Croácia por 4 a 2, no Dallas Stadium. A partida foi uma das mais agitadas da rodada e teve alternância no placar durante o primeiro tempo.

A equipe inglesa abriu o placar aos 12 minutos, com Harry Kane, em cobrança de pênalti. A primeira tentativa havia sido defendida por Livakovic, mas o VAR apontou necessidade de repetição da cobrança, e Kane converteu.

A Croácia empatou aos 35 minutos, em belo chute de Martin Baturina no ângulo. A resposta inglesa veio pouco depois, aos 42, quando Kane voltou a aparecer, desta vez de cabeça, após cobrança de escanteio de Declan Rice.

Quando a Inglaterra parecia ir para o intervalo em vantagem, a Croácia empatou novamente nos acréscimos. Ivan Perisic desviou de cabeça, e Petar Musa completou para as redes, deixando tudo igual em 2 a 2.

No segundo tempo, a Inglaterra retomou o controle logo aos dois minutos. Jude Bellingham arrancou pela direita, invadiu a área e finalizou cruzado para marcar o terceiro. Aos 39 minutos, Marcus Rashford recebeu de Bukayo Saka e fechou o placar em 4 a 2.

Jude Bellingham comemora seu gol, o terceiro da Inglaterra contra a Croácia pela primeira rodada do grupo L da Copa do Mundo 2026 • Francois Nel/Getty Images

Gana vence Panamá com gol nos acréscimos

Também pelo Grupo L, Gana venceu o Panamá por 1 a 0 em uma partida de pouco brilho, mas de resultado importante para a seleção africana.

O Panamá criou as melhores chances no primeiro tempo e exigiu boas defesas de Ati Zigi. Waterman, Blackman, Cristian Martínez e Puma Rodríguez levaram perigo à defesa ganesa, mas não conseguiram transformar o volume ofensivo em gol.

Gana teve dificuldade para se impor durante boa parte do jogo, mas cresceu nos minutos finais. A seleção africana passou a ocupar melhor o campo de ataque e encontrou o gol da vitória nos acréscimos.

Aos 49 minutos do segundo tempo, Caleb Yirenkyi recebeu cruzamento de Thomas-Asante e completou praticamente embaixo da trave para marcar o gol decisivo. No último lance, o goleiro Mosquera ainda foi para a área tentar o empate para o Panamá, mas a defesa ganesa afastou o perigo.

Com o resultado, Gana largou com três pontos e assumiu posição importante na disputa por vaga no mata-mata.

Gol de Gana contra o Panamá • Robert Cianflone/Getty Images

Colômbia bate Uzbequistão e assume liderança do Grupo K

No encerramento da rodada, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e começou bem sua campanha na Copa do Mundo.

O destaque da partida foi Luis Díaz, que participou diretamente de dois gols. No primeiro tempo, ele encontrou um belo passe para Daniel Muñoz, que apareceu livre na área e finalizou com categoria para abrir o placar aos 41 minutos.

Na segunda etapa, o Uzbequistão chegou ao empate aos 15 minutos. Shomurodov finalizou forte, Camilo Vargas falhou na defesa, e Abbosbek Fayzullaev aproveitou a sobra para marcar o primeiro gol do Uzbequistão na história das Copas.

A reação colombiana foi rápida. Aos 20 minutos, Gustavo Puerta recuperou a bola no campo de ataque e rolou para Luis Díaz, que bateu no canto para fazer 2 a 1.

Nos acréscimos, Cucho Hernández fez boa jogada pela direita e cruzou para Jaminton Campaz, que marcou de cabeça e fechou a vitória por 3 a 1.

Com o resultado, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K, à frente de Portugal e RD Congo, que empataram mais cedo.

Luis Díaz celebrando o gol marcado em Uzbequistão x Colômbia, confronto válido pela primeira rodada da Copa do Mundo • David Ramos/Getty Images

Segunda rodada da Copa do Mundo começa nesta quinta

Após uma semana de jogos, a Copa do Mundo de 2026 inicia nesta quinta-feira (18) a segunda rodada da fase de grupos, com partidas envolvendo seleções dos Grupos A e B. O dia marca a volta a campo de equipes que já estrearam no Mundial e agora buscam encaminhar a classificação ou se recuperar na competição.

A rodada começa com Tchéquia x África do Sul, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Mais tarde, às 16h, a Suíça enfrenta a Bósnia no SoFi Stadium, em Los Angeles. Às 19h, o Canadá encara o Catar no BC Place, em Vancouver. Fechando o dia, às 22h, o México enfrenta a Coreia do Sul no Estádio Akron, em Guadalajara.

A segunda rodada aumenta o peso dos resultados. Seleções que venceram na estreia podem se aproximar da vaga no mata-mata, enquanto equipes que tropeçaram entram pressionadas para não se complicarem na tabela. Com jogos no Canadá, nos Estados Unidos e no México, a Copa também reforça uma das marcas da edição de 2026: o torneio disputado pela primeira vez em três países-sede.