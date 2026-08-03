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Prefeitura de Poá abre inscrições para curso gratuito de confecção de roupas para pets

Capacitação promovida pelo programa “Mãos que Fazem”, do Fundo Social de Poá, em parceria com o Sebrae, será realizada entre os dias 17 e 27 de agosto; inscrições são realizadas pelo site da Prefeitura

A Prefeitura de Poá está com inscrições abertas para o curso gratuito de Confecção de Roupas Pet, promovido pelo programa “Mãos que Fazem”, do Fundo Social de Poá, em parceria com o Sebrae. A capacitação acontecerá entre os dias 17 e 27 de agosto, em turmas nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprender uma atividade com potencial para geração de renda e empreendedorismo.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Prefeitura de Poá, com o preenchimento de um formulário digital. As vagas são gratuitas e destinadas aos interessados em adquirir novos conhecimentos na área de artesanato e mercado pet, um segmento que apresenta crescimento constante no país.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão técnicas de confecção de acessórios em tecido para animais de estimação, desenvolvendo habilidades que podem ser aplicadas tanto para uso próprio quanto para a comercialização dos produtos, ampliando as possibilidades de geração de renda. Ao final do curso, os alunos receberão certificado de qualificação profissional, valorizando ainda mais a formação e ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, destacou a importância de oferecer cursos alinhados às tendências do mercado. “Nosso objetivo é criar oportunidades para que mais pessoas possam aprender uma nova profissão, desenvolver um talento e conquistar uma fonte de renda. O mercado pet está em constante expansão, e essa capacitação pode representar o início de uma nova oportunidade de empreendedorismo para muitas famílias de Poá”, afirmou.

A iniciativa integra o programa “Mãos que Fazem”, desenvolvido pelo Fundo Social, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualificação profissional, o incentivo ao empreendedorismo e o desenvolvimento econômico da população.

Recentemente a cidade recebeu outras formações realizadas em parceria com o Sebrae, entre elas a de costura, técnicas de instalação de drywall, molduras e rodapé, além das carretas do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de SP, com cursos nas áreas de cuidador de Idosos, beleza e PET.

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