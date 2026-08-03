Marcello Barbosa é confirmado candidato a deputado estadual pelo Republicanos

Prefeito Eduardo Boigues declarou apoio exclusivo à Marcello Barbosa

O Republicanos confirmou, na manhã de sábado, 1º de agosto, durante convenção estadual realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a candidatura de Marcello Barbosa a deputado estadual. O evento também oficializou a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas.

Marcello disputará uma vaga na Assembleia Legislativa representando Itaquaquecetuba e toda a região do Alto Tietê.

Aos 37 anos, jornalista, gestor público e empreendedor, Marcello construiu sua trajetória ao lado do prefeito Eduardo Boigues. Atuou como secretário de Governo e Tecnologia e secretário de Obras, participando diretamente das principais decisões e dos projetos que transformaram Itaquaquecetuba nos últimos anos. Presidente do Republicanos no município e coordenador regional do partido no Alto Tietê, chega à disputa após mais de uma década de atuação na gestão pública.

Durante esse período, ajudou a viabilizar ações que marcaram a cidade. Mais de 6 mil crianças passaram a ter vaga garantida na rede municipal de ensino, Itaquaquecetuba se tornou a primeira cidade do Alto Tietê com 100% da iluminação pública em LED, mais de 33 mil famílias foram beneficiadas pela regularização fundiária e mais de R$30 milhões em investimentos foram articulados para o município por meio de emendas parlamentares.

Com o apoio de lideranças de 22 cidades, Marcello afirma que a candidatura nasce do compromisso de ampliar a representatividade do Alto Tietê em São Paulo. Saúde, mobilidade, juventude, segurança e infraestrutura estão entre as pautas que pretende defender na Assembleia.

“Há vinte anos, na minha primeira campanha, eu panfletava na rua para outros candidatos. De lá pra cá, foram muitos anos trabalhando nos bastidores, ajudando a construir projetos, resolver problemas e fazer as coisas acontecerem. Hoje eu assumo esse desafio com o mesmo objetivo de sempre, trabalhar por Itaquá e pelo Alto Tietê.” afirmou Marcello Barbosa.

Para o prefeito Eduardo Boigues, a candidatura é consequência de uma trajetória construída com trabalho e confiança.

“O Marcello caminhou ao meu lado nas decisões mais importantes da nossa gestão. Viu de perto os desafios, ajudou a encontrar soluções e trabalhou para que muitos projetos saíssem do papel. Não tenho dúvida de que está preparado para essa missão.”, declarou o prefeito.

Com a candidatura oficializada pelo Republicanos, Marcello Barbosa entra oficialmente na disputa estadual como um dos nomes em destaque do Alto Tietê. O apoio de lideranças de diferentes cidades da região fortalece um projeto construído a partir da experiência na gestão pública e do compromisso com o desenvolvimento regional.