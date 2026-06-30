Feiras livres de Ferraz garantem alimentos frescos em diversos bairros durante toda a semana

Município conta com feiras diurnas e noturnas, fortalecendo a economia local e levando qualidade, variedade e praticidade para perto da população

Quem procura frutas, verduras, legumes, hortaliças e outros produtos frescos encontra nas feiras livres de Ferraz de Vasconcelos uma excelente opção de compra durante toda a semana. Além de oferecer alimentos de qualidade e preços acessíveis, as feiras fortalecem a economia local, valorizam os feirantes e aproximam a comunidade.

Organizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, as feiras acontecem em diferentes bairros da cidade, tanto no período da manhã quanto em feiras noturnas, facilitando o acesso dos moradores aos produtos e incentivando o consumo do comércio local.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, as feiras livres fazem parte da identidade da cidade e movimentam a economia do município.

“As feiras livres são muito mais do que um local de compras. Elas fortalecem a economia local, geram renda para dezenas de famílias e oferecem alimentos frescos e de qualidade para a população. Nosso compromisso é valorizar os feirantes e facilitar o acesso dos moradores às informações sobre os dias, horários e locais de cada feira, para que cada vez mais pessoas prestigiem esse importante patrimônio do comércio ferrazense.”

Confira a programação das feiras livres em Ferraz de Vasconcelos:

Terça-feira

• Parque Dourado – Rua Roberto Cavazana, das 6h às 15h.

• Vila Margarida (Feira Noturna) – Rua João de Deus de Moraes, das 15h às 21h.

Quarta-feira

• Vila Corrêa – Rua Humberto de Campos, das 6h às 15h.

Quinta-feira

• Vila Andeyara – Rua Wanir Hungria, das 6h às 15h.

• Vila Andeyara (Feira Noturna) – Praça Afonso Carlos Fernandes, das 15h às 21h.

Sábado

• Parque São Francisco – Avenida Governador Jânio Quadros, das 6h às 15h.

• Jardim Ferrazense – Rua Dom João VI, das 6h às 15h.

• Jardim Rosana – Rua Inês Corrêa Alen, das 6h às 15h.

Domingo

• Conjunto Residencial Castelo Branco – Avenida Suzana Arlow, das 6h às 15h.

• Vila Margarida – Rua Vitória Régia/Orquídeas, das 6h às 15h.

• Centro – Rua Sud Menucci/Japão, das 6h às 15h.

Além das tradicionais barracas de frutas, verduras e legumes, as feiras livres oferecem pastel, caldo de cana, temperos, produtos artesanais e diversas opções para toda a família.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos convida a população a prestigiar as feiras do município, fortalecendo o comércio local, incentivando a geração de renda e levando para casa alimentos frescos e de qualidade.