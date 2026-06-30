Valdemar e Michelle discutem papel da ex-primeira-dama na campanha de Flávio Bolsonaro em meio a crise no PL

Reunião desta terça-feira deve definir participação de Michelle Bolsonaro na pré-campanha de Flávio e buscar pacificação após divergências públicas no partido.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reúne nesta terça-feira (30) com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para discutir o futuro de sua participação na pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O encontro acontece em meio a uma crise interna no partido, após críticas públicas feitas por Michelle ao enteado, e é visto por integrantes da legenda como uma tentativa de reaproximação e pacificação política.

A expectativa é que a conversa ajude a definir o papel da ex-primeira-dama na estratégia eleitoral do PL para 2026, especialmente no segmento feminino, considerado decisivo para a disputa presidencial.

Reunião pode redefinir participação de Michelle na campanha

Nos bastidores, dirigentes do partido avaliam que a principal pauta do encontro será a possível participação de Michelle em eventos ligados à pré-campanha de Flávio Bolsonaro.

O senador organizou uma reunião com lideranças femininas conservadoras, com o objetivo de ampliar sua base de apoio entre o eleitorado feminino — grupo no qual aliados reconhecem que há maior dificuldade de adesão.

Michelle é vista dentro do PL como um dos principais nomes do partido com potencial de influência nesse segmento, o que torna sua presença estratégica para a campanha.

No entanto, até o momento, não há confirmação de que ela participará da agenda, e a decisão deve depender diretamente do resultado da reunião com Valdemar.

Crise interna após críticas públicas

A tensão no partido aumentou após a divulgação de um vídeo de Michelle Bolsonaro com cerca de 26 minutos, no qual ela expôs divergências com Flávio Bolsonaro.

Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou ter sido alvo de ataques dentro do núcleo familiar e criticou decisões políticas internas da legenda, incluindo articulações eleitorais em diferentes estados.

As declarações geraram reação de aliados e ampliaram o desgaste interno no partido às vésperas das movimentações para as eleições de 2026.

PL tenta conter desgaste antes das convenções

Dentro do partido, a avaliação é de que o encontro desta terça-feira representa uma oportunidade para encerrar a crise antes do início das convenções partidárias.

Aliados consideram que uma eventual presença de Michelle em eventos da campanha de Flávio seria interpretada como um gesto de reaproximação e unidade interna.

Caso ela opte por não participar, a leitura é de que o impasse pode continuar aberto, especialmente em um dos principais segmentos eleitorais disputados na próxima eleição.

Valdemar tenta conduzir pacificação

A movimentação do presidente do PL ocorre após ele ter antecipado o retorno de compromissos no exterior para tratar diretamente da crise interna.

Recentemente, Valdemar já havia declarado apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e evitado comentar diretamente as críticas feitas por Michelle, adotando uma postura de mediação dentro da legenda.

Em eventos recentes, o dirigente reforçou a escolha do senador como nome do partido e buscou minimizar especulações sobre mudanças na composição da chapa presidencial.

Campanha de 2026 ainda em fase de ajustes

A disputa interna ocorre em um momento de reorganização do PL para as eleições de 2026, com articulações voltadas à consolidação da candidatura presidencial e à definição de alianças regionais.

O papel de Michelle Bolsonaro segue sendo considerado relevante dentro da estratégia do partido, principalmente em ações voltadas ao eleitorado feminino e à base conservadora.

O desfecho da reunião desta terça-feira pode influenciar diretamente os próximos movimentos da pré-campanha de Flávio Bolsonaro e o grau de unidade interna da legenda nos próximos meses.