Defesa Civil de Itaquá adota medidas de segurança em áreas de risco no Jardim Marcelo e Marengo Baixo

Vistorias identificaram instabilidade no solo e resultaram em ações de proteção às famílias

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba realizou, vistorias técnicas em imóveis localizados nos bairros Jardim Marcelo e Marengo Baixo após a identificação de pontos de instabilidade no solo provocados por deslizamentos.

No Jardim Marcelo, a equipe constatou rachaduras estruturais e sinais de movimentação do terreno em duas residências. Como medida preventiva, os imóveis foram interditados e os moradores receberam orientações para garantir a segurança das famílias até que as condições do local sejam reavaliadas.

Os casos também foram encaminhados à Secretaria de Habitação, que realizará a análise individual das famílias para verificar a possibilidade de inclusão em programas de assistência habitacional.

Além disso, a Defesa Civil orientou a adoção de medidas emergenciais para reduzir o impacto das chuvas sobre a área afetada, como a instalação de lonas para proteção do solo e adequações nos acessos dos imóveis.

No Marengo Baixo, a vistoria identificou um deslizamento nos fundos de uma residência. O imóvel foi parcialmente interditado e os moradores receberam orientações sobre os procedimentos necessários para garantir a segurança da estrutura e evitar o agravamento da situação.

“O monitoramento constante das áreas de atenção permite que as equipes atuem de forma preventiva, reduzindo riscos e adotando as medidas necessárias para preservar a segurança da população. Nosso trabalho é identificar situações de vulnerabilidade e agir antes que ocorram consequências mais graves”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, Anderson Marchiori.

A Defesa Civil também orientou que a limpeza das áreas atingidas seja realizada somente após a estabilização das condições climáticas. Nos casos avaliados, foi recomendada a execução de obras de contenção com acompanhamento de profissional habilitado, garantindo maior estabilidade ao terreno.

“O trabalho integrado entre as secretarias permite oferecer respostas rápidas e assistência às famílias sempre que necessário. Nossa prioridade é proteger as pessoas e garantir que cada situação receba o acompanhamento adequado”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

As áreas seguem sob monitoramento da Defesa Civil, que continuará acompanhando as condições dos imóveis e prestando suporte aos moradores. Em situações de emergência, a população pode acionar o órgão pelo 199.