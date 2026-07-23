Agentes Comunitários de Saúde participam de encontro formativo sobre atuação nos territórios e enfrentamento à violência

Capacitação reuniu profissionais da rede municipal para fortalecer o atendimento à população, discutir os desafios da atuação territorial e ampliar o conhecimento sobre proteção e garantia de direitos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu nesta semana o Encontro Formativo dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), reunindo profissionais da rede municipal para um momento de capacitação, troca de experiências e fortalecimento da atuação nos territórios.

Com o tema “Quem cuida do território? Os desafios, a proteção e os direitos de quem está na linha de frente do SUS”, a programação abordou temas fundamentais para o trabalho desenvolvido diariamente pelos agentes, que atuam diretamente junto às famílias e desempenham papel essencial na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

O encontro foi dividido em três eixos temáticos. O primeiro debateu os desafios enfrentados pelos agentes no trabalho de campo, destacando a importância do conhecimento do território para compreender as necessidades da população. Na sequência, os participantes acompanharam uma palestra sobre os direitos da categoria e os debates em andamento relacionados ao futuro dos Agentes Comunitários de Saúde.

O terceiro eixo abordou um tema de grande relevância: a identificação, o acolhimento e o encaminhamento de situações de violência. A palestra foi ministrada pela coordenadora executiva da Mulher, Juliane Gallo, que apresentou orientações sobre como os profissionais podem reconhecer sinais de violência durante as visitas domiciliares, acolher as vítimas e realizar os encaminhamentos adequados à rede de proteção.

Para o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, investir na formação contínua dos profissionais é fortalecer toda a rede de atendimento do município.

“Os Agentes Comunitários de Saúde são a porta de entrada do SUS para muitas famílias. Investir na qualificação desses profissionais significa oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, preparado e eficiente. A capacitação permanente fortalece o trabalho desenvolvido nos territórios e amplia a capacidade da rede em identificar situações de vulnerabilidade, garantindo mais cuidado e proteção à população”, destacou o secretário.

A iniciativa integra as ações permanentes de educação em saúde desenvolvidas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais e o fortalecimento da Atenção Primária, promovendo um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e próximo dos munícipes.