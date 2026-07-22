Caiado chama Eduardo Bolsonaro de “Pateta” em discussão sobre green card e tarifas dos EUA

Pré-candidato à Presidência criticou atuação do ex-deputado nos Estados Unidos e afirmou que produtores brasileiros precisam de acesso ao mercado americano; Eduardo respondeu citando o STF e a condenação do pai
O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro trocaram críticas nas redes sociais na noite de terça-feira (21).
Durante o embate, Caiado comparou Eduardo ao personagem Pateta, da Disney, e afirmou que sua atuação nos Estados Unidos poderá provocar prejuízos para a indústria, as exportações e os empregos no Brasil.
A discussão começou após o governo americano conceder um green card ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Caiado utilizou o episódio para criticar a postura do ex-parlamentar diante da crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Eduardo respondeu acusando o pré-candidato de não defender pessoas condenadas no processo relacionado à tentativa de golpe de Estado.
Caiado critica green card de Eduardo
A primeira publicação de Caiado relacionou a concessão da residência permanente americana aos efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.
O pré-candidato afirmou que quem realmente precisa de um “green card” é o produtor brasileiro, para conseguir entrar no mercado americano sem pagar tarifas adicionais.
“Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar”, escreveu.
A declaração foi interpretada como uma crítica à permanência de Eduardo nos Estados Unidos e à atuação política do ex-deputado no exterior.
Eduardo responde com “golpe da Disney”
Eduardo Bolsonaro reagiu dizendo que os “fazendeiros condenados no golpe da Disney” seriam os verdadeiros interessados no documento.
A expressão foi utilizada como uma referência irônica ao processo da trama golpista julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e atualmente cumpre a pena em regime domiciliar.
Eduardo também criticou Caiado por não se posicionar em defesa dos condenados no processo.
Ex-deputado cita STF e elite de Brasília
Na resposta, Eduardo questionou a relação de Caiado com integrantes do Supremo e com grupos políticos de Brasília.
“É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e da elite de Brasília?”, escreveu.
O ex-deputado também criticou homenagens concedidas pelo governo goiano a pessoas que ele classifica como perseguidoras de seus aliados.
“Dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia caso chegasse à Presidência. E ainda vem falar de ‘autoridade moral’ para governar o Brasil. Faça-me o favor”, declarou.
Caiado compara Eduardo ao Pateta
Depois da resposta, Caiado publicou uma nova mensagem e comparou Eduardo ao personagem Pateta.
“A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo”, afirmou.
O pré-candidato disse que o “Pateta da política brasileira” estaria tropeçando nos Estados Unidos e que as consequências poderiam atingir o país.
Segundo Caiado, a atuação de Eduardo poderá custar caro ao Brasil ao prejudicar a indústria, as exportações e os empregos.
Discussão expõe divisão na direita
A troca de ataques mostra uma divisão entre diferentes setores da direita brasileira antes das eleições presidenciais.
Caiado tenta se apresentar como um nome de direita com experiência administrativa e defesa do agronegócio, mas sem alinhamento automático à família Bolsonaro.
Eduardo, por sua vez, mantém sua atuação política ligada à defesa do pai e dos aliados condenados ou investigados pelo STF.
O embate também coloca a política externa e as tarifas americanas no centro da disputa eleitoral.
Green card foi concedido pelo governo americano
Eduardo Bolsonaro recebeu do governo dos Estados Unidos a autorização de residência permanente no país.
O ex-deputado mudou-se para os Estados Unidos em fevereiro de 2025 e passou a desenvolver atividades políticas a partir do território americano.
O green card permite morar e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado, desde que o residente cumpra as regras migratórias.
O documento não equivale à cidadania americana. Eduardo não passa automaticamente a ter passaporte dos Estados Unidos nem direito de votar nas eleições federais do país.
Concessão ocorre durante crise diplomática
A autorização foi concedida em um momento de tensão nas relações entre os governos brasileiro e americano.
Os Estados Unidos aumentaram as tarifas sobre milhares de produtos brasileiros, provocando críticas do governo Lula e preocupação entre os setores exportadores.
A sobretaxa afeta áreas como máquinas, etanol, pneus, calçados, madeira, papel e determinados produtos industriais.
Caiado utilizou justamente os efeitos econômicos dessas medidas para questionar a atuação de Eduardo nos Estados Unidos.
Atuação de Eduardo nos EUA gera críticas
Eduardo Bolsonaro tornou-se uma figura central nas discussões sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos.
O ex-deputado foi acusado de articular medidas e sanções contra autoridades brasileiras durante processos que envolviam Jair Bolsonaro.
Seus críticos afirmam que essa atuação contribuiu para ampliar as tensões diplomáticas e comerciais.
Eduardo e seus aliados, por outro lado, dizem que as articulações tiveram como objetivo denunciar supostos abusos praticados pelo Judiciário brasileiro.
Eduardo foi condenado pelo STF
O Supremo Tribunal Federal condenou Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.
A condenação ocorreu após o julgamento relacionado à trama golpista que também resultou na pena imposta a Jair Bolsonaro.
Segundo a acusação, Eduardo atuou para pressionar integrantes do Judiciário e interferir no andamento dos processos contra o pai.
O ex-deputado contesta a condenação e afirma ser vítima de perseguição política.
Green card não elimina decisões brasileiras
A residência permanente concedida pelos Estados Unidos não anula a condenação determinada pelo STF.
As decisões judiciais continuam válidas no Brasil, embora o cumprimento da pena dependa da localização do condenado e dos procedimentos adotados pelas autoridades.
Uma eventual extradição exigiria um pedido formal e a análise das autoridades americanas.
O green card, por si só, não concede imunidade nem impede automaticamente um processo de cooperação judicial entre os dois países.
Caiado tenta se afastar do bolsonarismo
A troca de críticas ocorre enquanto Ronaldo Caiado constrói sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.
Embora seja identificado com pautas conservadoras e tenha mantido alianças anteriores com Jair Bolsonaro, o político goiano tenta apresentar um projeto próprio para a Presidência.
A defesa do agronegócio e a crítica às tarifas americanas fazem parte dessa estratégia.
Ao confrontar Eduardo publicamente, Caiado amplia o distanciamento em relação à família Bolsonaro e disputa espaço entre os eleitores de direita.
Embate antecipa disputa eleitoral
A discussão indica que a campanha presidencial poderá ser marcada por confrontos dentro do próprio campo conservador.
A família Bolsonaro pretende manter influência sobre a escolha do candidato da direita, enquanto outros grupos defendem nomes independentes.
Caiado tenta aproveitar a crise comercial para apresentar uma imagem de defesa da produção nacional.
Eduardo responde associando seus críticos ao STF e ao grupo político que considera responsável pelas condenações de Jair Bolsonaro e de seus aliados.
Com isso, o green card concedido ao ex-deputado passou de uma questão migratória para mais um elemento da disputa política brasileira.