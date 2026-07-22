Casemiro troca Manchester United pelo Inter Miami e vira companheiro de Messi

Volante brasileiro assinou contrato até o fim de 2027, com possibilidade de permanecer por mais duas temporadas; MLS investiga suposto aliciamento durante as negociações
O Inter Miami anunciou oficialmente nesta quarta-feira (22) a contratação de Casemiro, de 34 anos. Livre no mercado após deixar o Manchester United, o volante brasileiro assinou contrato até o término da temporada de 2027 da Major League Soccer.
O acordo também prevê uma opção de renovação por mais dois anos, o que poderá manter o jogador no clube da Flórida até o fim de 2029.
A mudança coloca Casemiro ao lado de Lionel Messi depois de anos de rivalidade no futebol espanhol. O brasileiro defendeu o Real Madrid, enquanto o argentino construiu grande parte da carreira no Barcelona.
Apesar do anúncio, a contratação tornou-se alvo de uma investigação da MLS. A liga apura uma denúncia de suposto aliciamento cometido pelo Inter Miami durante as negociações.
Casemiro assina contrato até 2027
O vínculo firmado por Casemiro terá validade até o encerramento da temporada de 2027 da MLS.
Depois desse período, o Inter Miami poderá exercer uma opção para renovar o contrato por mais duas temporadas.
Os valores envolvidos na contratação e os detalhes salariais não foram divulgados pelo clube.
Como estava livre no mercado, o brasileiro não exigiu o pagamento de uma transferência ao Manchester United. Entretanto, sua chegada precisava respeitar as regras internas da liga americana.
Brasileiro estava livre após deixar o Manchester United
Casemiro encerrou sua passagem pelo Manchester United antes de aceitar a proposta do Inter Miami.
O volante chegou ao futebol inglês depois de construir uma trajetória vitoriosa no Real Madrid.
Na Espanha, tornou-se um dos principais nomes de sua posição e conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões.
A transferência para os Estados Unidos representa uma nova etapa para o meio-campista, que também participou da Copa do Mundo de 2026 defendendo a Seleção Brasileira.
Casemiro será companheiro de Lionel Messi
A contratação reúne dois jogadores que protagonizaram uma das maiores rivalidades do futebol mundial.
Durante sua passagem pelo Real Madrid, Casemiro enfrentou Messi nos clássicos contra o Barcelona.
Agora, os dois defenderão o mesmo clube na Major League Soccer.
A experiência do volante deverá reforçar o meio-campo do atual campeão da liga e ampliar ainda mais a projeção internacional do Inter Miami.
Projeto do clube convenceu o volante
No anúncio oficial, Casemiro afirmou que o projeto apresentado pelo Inter Miami foi decisivo para sua escolha.
“O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço que todos fizeram para que eu estivesse aqui, significa muitíssimo para mim”, declarou.
A manifestação indica que o brasileiro foi convencido não apenas pela possibilidade de jogar nos Estados Unidos, mas também pelos planos esportivos apresentados pelos dirigentes.
O clube não revelou quando Casemiro estará disponível para estrear.
Beckham comemora contratação
Coproprietário do Inter Miami, David Beckham celebrou a chegada do volante e destacou sua trajetória vitoriosa.
“Casemiro é um vencedor que conquistou muitíssimo no futebol. Depois de uma carreira tão extraordinária no Real Madrid e no Manchester United, fico imensamente feliz que ele tenha decidido fazer de Miami seu novo lar”, afirmou.
Beckham tem papel importante na construção do projeto esportivo e comercial do clube.
Nos últimos anos, o Inter Miami passou a reunir jogadores consagrados e aumentou sua presença no cenário internacional.
MLS abre investigação contra o Inter Miami
Pouco depois do anúncio da contratação, a Major League Soccer confirmou a abertura de uma investigação.
A liga analisa uma acusação de aliciamento envolvendo o Inter Miami durante as conversas com Casemiro.
“A liga está analisando uma acusação de aliciamento contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e se absterá de fazer mais comentários até que a análise seja concluída”, informou a entidade.
Os detalhes da denúncia não foram divulgados.
O que significa a acusação de aliciamento
No contexto esportivo, o aliciamento ocorre quando um clube realiza contatos ou negociações sem respeitar os direitos, as autorizações ou os procedimentos estabelecidos pelas regras da competição.
A MLS deverá verificar como as conversas com Casemiro começaram e se o Inter Miami seguiu todas as etapas previstas.
A abertura da investigação não significa que o clube tenha cometido uma infração.
Somente depois da análise dos documentos e das negociações a liga decidirá se existe motivo para uma acusação formal ou aplicação de punições.
LA Galaxy tinha prioridade de negociação
Apesar de Casemiro estar livre no mercado, o LA Galaxy possuía a prioridade para negociar com o brasileiro dentro das regras da MLS.
O sistema americano estabelece mecanismos internos que podem conceder a determinadas franquias preferência sobre a contratação de jogadores.
O Inter Miami chegou a um acordo com o LA Galaxy antes de oficializar a chegada do volante.
Mesmo assim, a liga decidiu investigar se houve alguma irregularidade durante as etapas anteriores da negociação.
Os termos do acordo entre as duas franquias não foram revelados.
Contratação permanece válida durante apuração
Até o momento, a MLS não anunciou a suspensão do contrato ou qualquer medida contra Casemiro.
O brasileiro foi apresentado oficialmente como jogador do Inter Miami e aparece com a camisa do novo clube.
A investigação está concentrada na conduta adotada durante as negociações.
Se for identificada uma violação, a entidade poderá avaliar medidas disciplinares conforme seu regulamento. Nenhuma punição foi antecipada pela liga.
MLS amplia presença de estrelas internacionais
A chegada de Casemiro reforça o movimento de contratação de jogadores conhecidos internacionalmente pela MLS.
Além de Messi, a competição recebeu recentemente nomes como Robert Lewandowski, atualmente no Chicago Fire, e Antoine Griezmann, contratado pelo Orlando City.
A presença dessas estrelas amplia o interesse internacional, aumenta a venda de ingressos e fortalece os contratos comerciais da liga.
Casemiro chega depois de uma longa trajetória no futebol europeu e com um currículo marcado por títulos continentais.
Inter Miami é o atual campeão da MLS
O brasileiro chega ao atual campeão da Major League Soccer.
O Inter Miami retorna aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o Chicago Fire, na retomada da competição depois da pausa para a Copa do Mundo de 2026.
O adversário conta com Robert Lewandowski, outro nome de destaque recém-chegado ao futebol americano.
O clube ainda não informou quando Casemiro poderá ser relacionado ou se precisará cumprir etapas de registro antes da estreia.
Futuro dependerá também da investigação
A contratação representa um reforço importante para o Inter Miami, mas o procedimento aberto pela MLS manterá atenção sobre a negociação.
A liga deverá recolher documentos, ouvir os envolvidos e analisar se o clube respeitou a prioridade detida pelo LA Galaxy.
Enquanto a investigação não for concluída, não existe confirmação de irregularidade.
Por enquanto, Casemiro está oficialmente contratado até 2027, com opção de renovação, e começará uma nova fase da carreira ao lado de Lionel Messi nos Estados Unidos.