Casemiro troca Manchester United pelo Inter Miami e vira companheiro de Messi

Volante brasileiro assinou contrato até o fim de 2027, com possibilidade de permanecer por mais duas temporadas; MLS investiga suposto aliciamento durante as negociações

O Inter Miami anunciou oficialmente nesta quarta-feira (22) a contratação de Casemiro, de 34 anos. Livre no mercado após deixar o Manchester United, o volante brasileiro assinou contrato até o término da temporada de 2027 da Major League Soccer.

O acordo também prevê uma opção de renovação por mais dois anos, o que poderá manter o jogador no clube da Flórida até o fim de 2029.

A mudança coloca Casemiro ao lado de Lionel Messi depois de anos de rivalidade no futebol espanhol. O brasileiro defendeu o Real Madrid, enquanto o argentino construiu grande parte da carreira no Barcelona.

Apesar do anúncio, a contratação tornou-se alvo de uma investigação da MLS. A liga apura uma denúncia de suposto aliciamento cometido pelo Inter Miami durante as negociações.

Casemiro assina contrato até 2027

O vínculo firmado por Casemiro terá validade até o encerramento da temporada de 2027 da MLS.

Depois desse período, o Inter Miami poderá exercer uma opção para renovar o contrato por mais duas temporadas.

Os valores envolvidos na contratação e os detalhes salariais não foram divulgados pelo clube.

Como estava livre no mercado, o brasileiro não exigiu o pagamento de uma transferência ao Manchester United. Entretanto, sua chegada precisava respeitar as regras internas da liga americana.

Brasileiro estava livre após deixar o Manchester United

Casemiro encerrou sua passagem pelo Manchester United antes de aceitar a proposta do Inter Miami.

O volante chegou ao futebol inglês depois de construir uma trajetória vitoriosa no Real Madrid.

Na Espanha, tornou-se um dos principais nomes de sua posição e conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões.

A transferência para os Estados Unidos representa uma nova etapa para o meio-campista, que também participou da Copa do Mundo de 2026 defendendo a Seleção Brasileira.

Casemiro será companheiro de Lionel Messi

A contratação reúne dois jogadores que protagonizaram uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Durante sua passagem pelo Real Madrid, Casemiro enfrentou Messi nos clássicos contra o Barcelona.

Agora, os dois defenderão o mesmo clube na Major League Soccer.

A experiência do volante deverá reforçar o meio-campo do atual campeão da liga e ampliar ainda mais a projeção internacional do Inter Miami.

Projeto do clube convenceu o volante

No anúncio oficial, Casemiro afirmou que o projeto apresentado pelo Inter Miami foi decisivo para sua escolha.

“O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço que todos fizeram para que eu estivesse aqui, significa muitíssimo para mim”, declarou.

A manifestação indica que o brasileiro foi convencido não apenas pela possibilidade de jogar nos Estados Unidos, mas também pelos planos esportivos apresentados pelos dirigentes.

O clube não revelou quando Casemiro estará disponível para estrear.

Beckham comemora contratação

Coproprietário do Inter Miami, David Beckham celebrou a chegada do volante e destacou sua trajetória vitoriosa.

“Casemiro é um vencedor que conquistou muitíssimo no futebol. Depois de uma carreira tão extraordinária no Real Madrid e no Manchester United, fico imensamente feliz que ele tenha decidido fazer de Miami seu novo lar”, afirmou.

Beckham tem papel importante na construção do projeto esportivo e comercial do clube.

Nos últimos anos, o Inter Miami passou a reunir jogadores consagrados e aumentou sua presença no cenário internacional.

MLS abre investigação contra o Inter Miami

Pouco depois do anúncio da contratação, a Major League Soccer confirmou a abertura de uma investigação.

A liga analisa uma acusação de aliciamento envolvendo o Inter Miami durante as conversas com Casemiro.

“A liga está analisando uma acusação de aliciamento contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e se absterá de fazer mais comentários até que a análise seja concluída”, informou a entidade.

Os detalhes da denúncia não foram divulgados.

O que significa a acusação de aliciamento

No contexto esportivo, o aliciamento ocorre quando um clube realiza contatos ou negociações sem respeitar os direitos, as autorizações ou os procedimentos estabelecidos pelas regras da competição.

A MLS deverá verificar como as conversas com Casemiro começaram e se o Inter Miami seguiu todas as etapas previstas.

A abertura da investigação não significa que o clube tenha cometido uma infração.

Somente depois da análise dos documentos e das negociações a liga decidirá se existe motivo para uma acusação formal ou aplicação de punições.

LA Galaxy tinha prioridade de negociação

Apesar de Casemiro estar livre no mercado, o LA Galaxy possuía a prioridade para negociar com o brasileiro dentro das regras da MLS.

O sistema americano estabelece mecanismos internos que podem conceder a determinadas franquias preferência sobre a contratação de jogadores.

O Inter Miami chegou a um acordo com o LA Galaxy antes de oficializar a chegada do volante.

Mesmo assim, a liga decidiu investigar se houve alguma irregularidade durante as etapas anteriores da negociação.

Os termos do acordo entre as duas franquias não foram revelados.

Contratação permanece válida durante apuração

Até o momento, a MLS não anunciou a suspensão do contrato ou qualquer medida contra Casemiro.

O brasileiro foi apresentado oficialmente como jogador do Inter Miami e aparece com a camisa do novo clube.

A investigação está concentrada na conduta adotada durante as negociações.

Se for identificada uma violação, a entidade poderá avaliar medidas disciplinares conforme seu regulamento. Nenhuma punição foi antecipada pela liga.

MLS amplia presença de estrelas internacionais

A chegada de Casemiro reforça o movimento de contratação de jogadores conhecidos internacionalmente pela MLS.

Além de Messi, a competição recebeu recentemente nomes como Robert Lewandowski, atualmente no Chicago Fire, e Antoine Griezmann, contratado pelo Orlando City.

A presença dessas estrelas amplia o interesse internacional, aumenta a venda de ingressos e fortalece os contratos comerciais da liga.

Casemiro chega depois de uma longa trajetória no futebol europeu e com um currículo marcado por títulos continentais.

Inter Miami é o atual campeão da MLS

O brasileiro chega ao atual campeão da Major League Soccer.

O Inter Miami retorna aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o Chicago Fire, na retomada da competição depois da pausa para a Copa do Mundo de 2026.

O adversário conta com Robert Lewandowski, outro nome de destaque recém-chegado ao futebol americano.

O clube ainda não informou quando Casemiro poderá ser relacionado ou se precisará cumprir etapas de registro antes da estreia.

Futuro dependerá também da investigação

A contratação representa um reforço importante para o Inter Miami, mas o procedimento aberto pela MLS manterá atenção sobre a negociação.

A liga deverá recolher documentos, ouvir os envolvidos e analisar se o clube respeitou a prioridade detida pelo LA Galaxy.

Enquanto a investigação não for concluída, não existe confirmação de irregularidade.

Por enquanto, Casemiro está oficialmente contratado até 2027, com opção de renovação, e começará uma nova fase da carreira ao lado de Lionel Messi nos Estados Unidos.