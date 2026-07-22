Governo anuncia R$ 18,5 bilhões para empresas atingidas por tarifas dos EUA

Plano Brasil Soberano 3 oferecerá crédito a exportadores e setores estratégicos afetados pela sobretaxa de 25% e pela guerra no Oriente Médio; acesso aos recursos terá contrapartidas relacionadas aos empregos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (22) a liberação de R$ 18,5 bilhões em crédito para empresas afetadas pelas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e pelos efeitos da guerra no Oriente Médio.

Batizada de Brasil Soberano 3, a nova etapa do programa atenderá exportadores atingidos pela sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, empresas ligadas a setores industriais estratégicos e negócios prejudicados pela redução das vendas para países do Golfo Pérsico.

Segundo o governo federal, R$ 13,5 bilhões virão de recursos que não foram utilizados no Brasil Soberano 1 e de operações relacionadas à renegociação de dívidas rurais. Outros R$ 5 bilhões serão disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.

As empresas interessadas precisarão cumprir determinadas condições para conseguir o financiamento. Entre elas estará a manutenção de ao menos parte dos postos de trabalho.

Quem poderá receber o crédito?

O financiamento será direcionado principalmente às empresas que comprovarem prejuízos provocados pelas tarifas adicionais adotadas pelo governo de Donald Trump.

Entre os setores alcançados estão aço, alumínio, indústria automotiva, madeira e máquinas, além de outras áreas afetadas diretamente pelas barreiras americanas.

O programa também atenderá segmentos industriais considerados estratégicos pelo governo, como fertilizantes, medicamentos, indústria têxtil e minerais críticos.

Empresas que exportavam para países do Golfo Pérsico e tiveram seus negócios prejudicados pela instabilidade no Oriente Médio também poderão solicitar os recursos.

Empresas precisarão manter empregos

O governo deverá exigir contrapartidas das empresas que aderirem ao programa.

Uma das condições será a preservação de pelo menos parte dos postos de trabalho durante o período de recebimento do apoio.

A exigência busca impedir que companhias beneficiadas por linhas públicas de crédito promovam grandes demissões enquanto recebem recursos para superar a crise.

Os critérios específicos, como o número de empregos que deverá ser mantido e o período de cumprimento da obrigação, ainda deverão ser detalhados pelo governo.

De onde virão os R$ 18,5 bilhões?

A maior parte dos recursos, cerca de R$ 13,5 bilhões, terá origem em valores não utilizados na primeira etapa do Brasil Soberano e em verbas relacionadas às renegociações das dívidas rurais.

Os outros R$ 5 bilhões serão oferecidos pelo BNDES.

O banco público deverá administrar as linhas de financiamento e definir, juntamente com o governo, as condições de juros, prazos e garantias.

O objetivo é oferecer crédito com condições mais acessíveis para empresas que enfrentam redução de pedidos, queda das exportações ou necessidade de redirecionar os produtos para outros mercados.

Lula também sanciona R$ 15 bilhões para o programa

Além do anúncio do Brasil Soberano 3, Lula sancionou uma lei que libera R$ 15 bilhões para linhas de crédito do Plano Brasil Soberano.

A iniciativa é chamada de Brasil Soberano 2 e amplia o programa criado no ano passado para responder ao primeiro conjunto de tarifas aplicadas pelos Estados Unidos.

A lei teve origem em uma medida provisória publicada em março de 2026.

Os valores dessa etapa também serão direcionados a empresas exportadoras e a fornecedores afetados pelas barreiras comerciais.

O que é o Plano Brasil Soberano?

O Plano Brasil Soberano é um programa federal criado para apoiar empresas brasileiras durante períodos de instabilidade internacional.

A iniciativa oferece linhas de crédito para exportadores que enfrentam dificuldades provocadas por tarifas, conflitos armados, interrupções logísticas ou perda repentina de mercados.

O programa começou no ano passado, depois do primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

Com as novas medidas americanas e a crise no Oriente Médio, o governo decidiu ampliar o volume de recursos e o número de setores atendidos.

Tarifa de 25% já está em vigor

A nova etapa do programa foi anunciada no mesmo dia em que entrou em vigor a tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre aproximadamente 3 mil produtos brasileiros.

A cobrança afeta máquinas, pneus, açúcar, etanol, tabaco, madeira, calçados e determinados produtos de alumínio.

Itens estratégicos para o mercado americano, como café, carne bovina, petróleo, aeronaves, celulose e suco de laranja, ficaram fora da medida.

Apesar da extensa lista de exceções, empresas diretamente atingidas poderão enfrentar perda de competitividade, cancelamento de encomendas e pressão para reduzir preços.

Reuniões ouviram setores atingidos

O anúncio ocorreu um dia depois de o governo federal iniciar uma rodada de reuniões com representantes dos setores mais afetados.

Os encontros foram realizados para identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas e discutir maneiras de reduzir os impactos econômicos.

Representantes do setor produtivo pediram crédito para capital de giro, financiamento de investimentos, adiamento de impostos e apoio para encontrar novos compradores.

O governo também avalia outras medidas que poderão ser adotadas conforme as empresas enfrentem dificuldades para vender os produtos atingidos pelas tarifas.

Outras ações continuam em estudo

Além das linhas de crédito, a equipe econômica acompanha a capacidade das empresas de redirecionar seus produtos para outros países.

Novas medidas poderão ser anunciadas caso os exportadores enfrentem dificuldades maiores de armazenamento, queda da produção ou cancelamento de contratos.

O governo também estuda mecanismos para facilitar o acesso a mercados alternativos e ampliar as exportações para outros parceiros.

As decisões dependerão da duração das tarifas e do impacto real sobre cada segmento da economia.

Negociações começaram no ano passado

Segundo integrantes do governo brasileiro, as conversas com os Estados Unidos começaram depois de um encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia.

Em um primeiro momento, os negociadores brasileiros avaliaram que houve avanços nas discussões.

A situação mudou entre o fim de maio e o início de junho, quando representantes da Casa Branca passaram a adotar uma posição considerada inflexível.

Os americanos apresentaram exigências envolvendo temas classificados pelo Brasil como internos ou inegociáveis.

PIX tornou-se ponto de impasse

Entre os assuntos levantados pelos Estados Unidos está o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, o PIX.

O governo Trump afirma que o sistema favorece uma solução pública brasileira em detrimento de empresas americanas do setor financeiro.

Brasília rejeita essa interpretação e considera que o funcionamento do PIX não deve ser submetido a uma negociação comercial com outro país.

Para o governo Lula, aceitar mudanças no sistema representaria uma interferência em uma política interna administrada pelo Banco Central.

Minerais críticos também estão nas negociações

Os Estados Unidos também apresentaram questionamentos sobre a legislação brasileira relacionada aos minerais críticos.

Essas matérias-primas são essenciais para a produção de baterias, veículos elétricos, equipamentos eletrônicos, sistemas de energia e tecnologias de defesa.

O governo brasileiro considera que a exploração e a regulamentação desses recursos envolvem interesses estratégicos nacionais.

Por isso, mudanças legais exigidas pelos americanos também são tratadas como um tema de difícil negociação.

Brasil afirma que argumentos foram desconsiderados

Integrantes da diplomacia brasileira afirmam que os Estados Unidos desconsideraram informações fornecidas pelo país em áreas como combate ao desmatamento.

Segundo o governo, Washington não apresentou contrapropostas ou indicações claras sobre como os questionamentos poderiam ser resolvidos.

Cerca de dez dias antes do anúncio das tarifas, negociadores dos dois países realizaram uma reunião técnica.

O Brasil apresentou uma proposta para tratar dos seis pontos levantados pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, mas não recebeu uma resposta.

Última tentativa não impediu tarifaço

Diante da proximidade do prazo estabelecido pelos Estados Unidos, o governo brasileiro passou a considerar improvável o adiamento das tarifas.

Mesmo assim, auxiliares de Lula procuraram interlocutores de Donald Trump para tentar realizar uma última rodada de negociação.

O encontro ocorreu, e o Brasil voltou a classificar a tarifa como injusta.

A tentativa não impediu a entrada em vigor da cobrança adicional de 25%.

Lula determina continuidade das conversas

Segundo ministros, Lula orientou a equipe brasileira a não abandonar a mesa de negociação.

O presidente também pediu que divergências ideológicas não contaminem as discussões técnicas.

Apesar disso, a avaliação interna é de que a decisão americana foi influenciada por fatores políticos e ideológicos.

O governo pretende manter o diálogo para tentar ampliar a lista de exceções ou negociar a retirada das tarifas sobre determinados produtos.

Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil

Os Estados Unidos ocupam a posição de segundo maior parceiro comercial brasileiro.

A relação envolve produtos industriais, agrícolas, energia, máquinas, equipamentos e serviços.

Segundo o governo federal, oito dos dez principais produtos americanos vendidos ao Brasil entram no país sem tarifa.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também afirma que a tarifa média aplicada aos principais produtos de origem americana é de aproximadamente 3%.

Para ele, esses números mostram que a cobrança adicional de 25% contra os produtos brasileiros não possui justificativa econômica.

Governo diz que não pretende retaliar

Geraldo Alckmin declarou que a intenção do Brasil não é promover uma retaliação imediata.

O governo iniciou os procedimentos relacionados à Lei da Reciprocidade Econômica, mas afirma que o instrumento pode ser usado no momento considerado adequado.

A legislação permite que o país adote contramedidas contra governos que imponham barreiras comerciais aos produtos brasileiros.

Alckmin defende que a existência da lei fortalece a posição do Brasil nas negociações, sem obrigar o governo a aplicar imediatamente novas tarifas contra os Estados Unidos.

Empresas rejeitam escalada comercial

Representantes dos setores afetados têm pedido que o governo não utilize a Lei da Reciprocidade neste momento.

Os empresários temem que uma reação brasileira provoque novas sanções dos Estados Unidos e agrave os prejuízos.

As associações defendem que Brasília insista na diplomacia e procure negociar produto por produto.

O setor produtivo também considera que medidas de apoio financeiro e abertura de novos mercados poderão gerar resultados mais rápidos do que uma guerra tarifária.

Crédito busca preservar produção e empregos

O Brasil Soberano 3 pretende oferecer condições para que as empresas mantenham suas operações enquanto procuram novos compradores ou renegociam contratos.

O crédito poderá ser utilizado para capital de giro, adaptação da produção e investimentos necessários para alcançar outros mercados.

Ao exigir a manutenção de empregos, o governo tenta impedir que os efeitos das tarifas sejam transferidos diretamente aos trabalhadores.

A eficácia do programa dependerá das condições oferecidas pelo BNDES, da velocidade de liberação dos recursos e do alcance das dificuldades enfrentadas pelos exportadores.