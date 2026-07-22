Frente fria chega a São Paulo e derruba máxima de 29°C para 17°C até sexta-feira

Capital ainda terá calor e tempo seco nesta quarta, mas mudança no clima provoca aumento de nuvens, pancadas de chuva e queda acentuada das temperaturas nos próximos dois dias

A cidade de São Paulo terá nesta quarta-feira (22) o último dia de calor antes da chegada de uma frente fria. Os termômetros podem alcançar 29°C, mas a temperatura máxima cairá para 20°C na quinta-feira (23) e não deverá ultrapassar 17°C na sexta-feira (24).

Além de interromper o período de calor, o sistema provocará aumento da nebulosidade e retorno da chuva. As primeiras pancadas estão previstas para a tarde de quinta-feira, enquanto a sexta poderá ter chuva moderada a forte.

A frente fria também afastará a massa de ar seco. A umidade, que pode chegar a 30% nesta quarta, deverá subir para valores superiores a 65% nos próximos dias.

Quarta-feira terá máxima de 29°C

A manhã desta quarta-feira começou com céu claro e temperatura próxima dos 16°C na capital paulista.

Durante a tarde, o predomínio de sol favorecerá uma rápida elevação dos termômetros, que poderão atingir 29°C.

Apesar do aumento gradual da quantidade de nuvens, não há previsão de chuva para a cidade nesta quarta-feira.

A mudança no tempo será percebida principalmente durante a noite, com a aproximação da frente fria pelo estado.

Tempo seco exige cuidados com a saúde

A massa de ar seco continuará influenciando as condições do tempo durante boa parte desta quarta-feira.

Os índices mínimos de umidade poderão ficar próximos de 30% durante a tarde, principalmente nos períodos de maior aquecimento.

A Defesa Civil recomenda aumentar a hidratação, umidificar ambientes fechados e evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes e secos.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam de atenção especial durante o período.

Frente fria avança pelo estado

A frente fria avança gradualmente pelo estado de São Paulo a partir das áreas próximas ao Paraná.

Nessas regiões, o aumento das nuvens já favorece a ocorrência de pancadas isoladas de chuva.

Na capital, os efeitos mais significativos serão sentidos a partir de quinta-feira.

O avanço do sistema substituirá o tempo quente e seco por um cenário de maior nebulosidade, umidade elevada e temperaturas mais baixas.

Quinta-feira terá máxima de apenas 20°C

A quinta-feira deverá começar com céu nublado e temperatura mínima de 15°C durante a madrugada.

As pancadas de chuva poderão começar no período da tarde e continuar até a noite.

Com o aumento da nebulosidade e a entrada do ar mais frio, a máxima não deverá passar de 20°C.

Em comparação com os 29°C previstos para quarta-feira, a temperatura máxima terá uma redução de aproximadamente 9°C em apenas 24 horas.

Umidade ficará acima de 65%

A chegada da chuva encerrará temporariamente o período de umidade baixa na capital.

Depois de atingir aproximadamente 30% nesta quarta, os valores mínimos deverão ficar acima de 65% durante a atuação da frente fria.

O aumento da umidade reduz os efeitos do ar seco, mas poderá contribuir para a sensação de frio nos períodos de maior nebulosidade.

A chuva também exigirá atenção para a formação de pontos de alagamento e para as condições do trânsito.

Sexta-feira será o dia mais frio

A sexta-feira deverá registrar a menor temperatura do período.

Os termômetros devem variar entre 13°C e 17°C, uma diferença de 12°C em relação à máxima prevista para esta quarta-feira.

A sensação térmica poderá ficar ainda mais baixa por causa da chuva, da umidade elevada e da ausência prolongada de sol.

A recomendação é que os moradores estejam preparados para uma mudança rápida nas condições do tempo entre quarta e sexta-feira.

Chuva pode ser forte na sexta-feira

A previsão indica chuva moderada a forte durante a manhã de sexta-feira.

Poderão ocorrer algumas aberturas de sol durante a tarde, mas novas pancadas são esperadas até a noite.

A precipitação mais intensa pode dificultar o trânsito e provocar acúmulo de água em pontos vulneráveis da cidade.

Os moradores devem acompanhar os alertas da Defesa Civil e evitar áreas sujeitas a alagamentos durante os períodos de chuva forte.

São Paulo terá mudança brusca em 48 horas

Nesta quarta-feira, a capital terá mínima de 16°C e máxima de 29°C, com aberturas de sol e umidade baixa.

Na quinta-feira, as temperaturas ficarão entre 15°C e 20°C. O céu terá maior cobertura de nuvens e poderão ocorrer pancadas durante a tarde e a noite.

Na sexta-feira, a mínima cairá para 13°C e a máxima será de apenas 17°C. A previsão aponta chuva forte pela manhã e novas precipitações ao longo do dia.

Em apenas 48 horas, São Paulo passará de uma tarde quente e seca para um cenário de frio, umidade elevada e chuva intensa.