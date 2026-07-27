EcoAção Poá promove oficinas gratuitas de artesanato sustentável na Praça da Bíblia nesta terça-feira

Ação realizada com apoio da Prefeitura de Poá reúne oficinas, exposição de peças artesanais e atividades de educação ambiental para toda a população

A Praça da Bíblia será palco, nesta terça-feira (28), do evento “Oficinas de Artesanato: EcoAção Poá”, que levará à população uma programação gratuita voltada à sustentabilidade, à educação ambiental e à valorização do artesanato. Com apoio das Secretarias de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Turismo, a iniciativa será realizada das 13h às 17h e contará com oficinas práticas, exposição de peças produzidas com matérias-primas naturais e distribuição gratuita de cachepôs para plantas.

Durante a programação, o público poderá participar gratuitamente de oficinas de confecção de cachepôs sustentáveis produzidos com madeira resgatada, pulseiras de macramê com sementes naturais e bonecas Abayomi, confeccionadas com retalhos de tecido e reconhecidas como símbolo de resistência, cultura e afeto. Além das oficinas, haverá distribuição gratuita de cachepôs para plantas e uma exposição de peças produzidas com taboa e fibras naturais, destacando o potencial do artesanato sustentável e o reaproveitamento de materiais.

A participação é gratuita e aberta ao público de todas as idades. Os visitantes também poderão conhecer o trabalho desenvolvido pelo Ateliê Artesanato Sustentável, referência na promoção de atividades que unem cultura, inclusão social e responsabilidade ambiental.

A iniciativa integra ações de incentivo à sustentabilidade e à educação ambiental, aproximando a população de práticas que valorizam a preservação dos recursos naturais, o consumo consciente e a economia criativa. O evento também conta com o apoio do projeto Feira Itinerante de Artesanato.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, destacou que ações como essa fortalecem a conscientização ambiental de forma prática e acessível. “O EcoAção Poá demonstra que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos para o meio ambiente. Ao incentivar o reaproveitamento de materiais e valorizar o artesanato sustentável, promovemos educação ambiental, estimulamos a criatividade e reforçamos a importância da preservação dos nossos recursos naturais”, afirmou.

Serviço

Evento: Oficinas de Artesanato – EcoAção Poá

Data: 28 de julho (terça-feira)

Horário: das 13h às 17h

Local: Praça da Bíblia – Avenida Nove de Julho, 22 – Centro – Poá/SP

Entrada: Gratuita.