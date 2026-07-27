Itaquá Mais Emprego divulga seleções para a última semana de julho

Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizará, entre os dias 27 e 31 de julho, mais uma rodada de seleções do programa Itaquá Mais Emprego, oferecendo oportunidades para candidatos maiores de 18 anos em diversas áreas de atuação. As vagas atendem perfis com e sem experiência e reforçam o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda.

A programação começa na segunda (27), às 10h, com seleção para auxiliar de produção, com ensino médio completo, com ou sem experiência. Na terça (28), às 10h, será realizada a seleção para auxiliar de serviços gerais (limpeza), com ou sem experiência. Na quarta (29) haverá duas seleções, às 10h, para atendente com experiência em atendimento ao público e conhecimentos básicos de informática e, às 13h, para auxiliar de logística, sem exigência de experiência.

Na quinta (30), às 10h, será realizada a seleção para açougueiro com experiência. Às 13h, serão ofertadas vagas para operador logístico, técnico de segurança do trabalho júnior, auxiliar de produção, soldador, assistente de produção, conferente, operador de centro de usinagem, operador de torno CNC, operador de robô de solda, planejador de manutenção pleno, preparador operador de prensas, prensista e montador, todas exigem ensino médio e experiência. Na sexta (31), haverá seleção para auxiliar de reposição logística, sem necessidade de experiência.

Para participar das seleções, os interessados devem comparecer ao Itaquá Mais Emprego, na rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro, com RG, CPF, currículo impresso e caneta. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. O programa também mantém um mural de vagas atualizado com outras oportunidades de emprego, que pode ser consultado pelo link cutt.ly/gwtFn1hh.