Caos nas novas linhas privatizadas: incêndio paralisa trens na Zona Leste

Ocorrência interrompeu as Linha 12-Safira e 13-Jade e afetou a linha 11-Coral no terceiro dia de operação definitiva da Trivia Trens

Um incêndio registrado na parte superior de uma composição provocou a paralisação da Linha 12-Safira e comprometeu a circulação dos trens na Zona Leste de São Paulo na manhã desta quinta-feira (23).

A ocorrência aconteceu na região de Bresser-Mooca e interrompeu o fornecimento de energia no trecho ferroviário entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. Imagens mostram chamas sobre um dos vagões, grande quantidade de fumaça e passageiros deixando os trens para caminhar pelos trilhos.

Com o problema, a circulação da Linha 12-Safira foi completamente interrompida. A falha também atingiu as linhas 11-Coral e 13-Jade, além do Serviço Expresso Aeroporto.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de vítimas. A causa da ocorrência ainda deverá ser investigada.

Incêndio começou no início da manhã

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 5h38, na altura da Rua Bresser, na região central da capital paulista.

Vídeos registrados durante a ocorrência mostram as chamas concentradas na parte superior da composição. Em outras imagens, passageiros aparecem saindo pelas portas dos vagões e seguindo a pé pela linha férrea.

A grande quantidade de fumaça e a interrupção do fornecimento de energia impediram a continuidade da operação. Equipes técnicas foram encaminhadas ao local para controlar a situação, verificar os equipamentos e identificar a origem do incêndio.

Por questões de segurança, passageiros que estavam em uma composição nas proximidades da estação Brás precisaram passar por um desembarque assistido, acompanhado pelas equipes operacionais.

A Trivia Trens informou que trabalhava para identificar a causa da ocorrência e realizar os reparos necessários. Até a última atualização, não havia previsão para a retomada completa da Linha 12-Safira.

Vagão do trem da Linha 12-Safira completamente destruído. Reprodução: Trivia Trens.

Linha 12-Safira ficou completamente paralisada

A Linha 12-Safira, que liga a estação Brás a Calmon Viana, em Poá, permaneceu sem circulação durante a manhã.

A paralisação atingiu passageiros de bairros da Zona Leste e de municípios do Alto Tietê, principalmente usuários que utilizam a integração em Calmon Viana para seguir pela Linha 11-Coral.

Sem os trens, milhares de passageiros precisaram procurar ônibus municipais, intermunicipais, transporte por aplicativo ou outras alternativas para chegar ao trabalho, a escolas e a compromissos médicos.

A interrupção também provocou acúmulo de usuários nas estações e aumentou a procura por outras linhas do sistema de transporte metropolitano.

Alto Tietê também foi atingido pela paralisação

Depois da interrupção na Linha 12-Safira, os problemas se espalharam pelo sistema e atingiram diretamente os passageiros do Alto Tietê.

A Linha 11-Coral também teve a circulação completamente paralisada durante parte da manhã. Posteriormente, os trens voltaram a operar de maneira parcial, somente entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, em Mogi das Cruzes.

O trecho entre Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda permaneceu sem atendimento regular da Linha 11. Passageiros que precisavam seguir para o centro de São Paulo foram orientados a utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô a partir de Itaquera.

A retomada parcial, entretanto, não significou a normalização do serviço. Usuários continuaram enfrentando interrupções, demora e falta de informações durante o trajeto.

Passageiros foram obrigados a desembarcar em Suzano

A reportagem estava em uma das composições da Linha 11-Coral quando a Trivia Trens determinou que todos os passageiros desembarcassem na estação Suzano.

Os usuários deixaram o trem, mas não receberam orientações claras sobre como deveriam continuar a viagem. Não foi informado naquele momento se outra composição seria disponibilizada, quanto tempo a interrupção duraria ou qual alternativa de transporte poderia ser utilizada.

Passageiros permaneceram na estação tentando encontrar informações, enquanto outros deixaram o local para procurar ônibus ou transporte por aplicativo.

Muitos já haviam iniciado a viagem em outras cidades do Alto Tietê e foram surpreendidos pela interrupção em Suzano. Trabalhadores, estudantes e pessoas que seguiam para consultas médicas ficaram sem saber se conseguiriam chegar ao destino.

A falta de comunicação aumentou a insegurança e agravou os transtornos provocados pela falha operacional.

Trem sem serviço na estação de Suzano. Reprodução: Arquivo

Catracas foram fechadas para controlar passageiros

Durante a manhã, as catracas das estações Ferraz de Vasconcelos, Poá, Calmon Viana e Suzano foram fechadas para controlar a entrada de passageiros.

A medida foi adotada diante da paralisação e do risco de superlotação das plataformas. Com os acessos bloqueados, usuários se concentraram nas áreas externas das estações enquanto aguardavam informações.

Em Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes, a Linha 11-Coral é o principal meio de ligação ferroviária com a capital. Qualquer interrupção prolongada provoca impactos imediatos sobre milhares de moradores.

Alguns passageiros retornaram para casa. Outros procuraram pontos de ônibus, estações alternativas ou transporte por aplicativo. O aumento repentino da demanda também provocou filas e elevou o tempo necessário para concluir os deslocamentos.

Linha 13-Jade e Expresso Aeroporto também pararam

A falha no fornecimento de energia também levou à paralisação da Linha 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto.

A Linha 13-Jade faz a ligação entre Engenheiro Goulart e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já o Expresso Aeroporto parte de Palmeiras-Barra Funda e utiliza trechos das linhas 11-Coral e 13-Jade.

Com a interrupção, passageiros que seguiam para o aeroporto precisaram buscar outros meios de transporte. Não havia previsão para a normalização completa dos serviços até a última atualização.

Paese foi acionado com 21 ônibus

Para tentar reduzir os impactos da paralisação, a Trivia Trens solicitou o acionamento do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese).

Ao menos 21 ônibus foram colocados em circulação entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste.

O atendimento emergencial, porém, ficou concentrado nesse trecho da capital e não solucionou os problemas enfrentados pelos passageiros do Alto Tietê.

Os usuários obrigados a desembarcar em Suzano, por exemplo, não receberam naquele momento uma alternativa equivalente para seguir até o destino.

Além disso, a capacidade dos ônibus é muito inferior à dos trens. Durante o horário de pico, as linhas ferroviárias transportam dezenas de milhares de passageiros, o que dificulta a substituição do serviço apenas pelo transporte rodoviário.

Linha 3-Vermelha enfrentou superlotação

Com a Linha 12-Safira paralisada e a Linha 11-Coral operando apenas entre Corinthians-Itaquera e Estudantes, milhares de passageiros migraram para a Linha 3-Vermelha do Metrô.

As estações Corinthians-Itaquera, Tatuapé, Penha e Brás registraram aumento expressivo no número de usuários. Plataformas, corredores e áreas de transferência ficaram lotados durante o horário de pico.

Para aumentar a capacidade, o Metrô colocou dois trens adicionais em circulação. As transferências em Corinthians-Itaquera e Tatuapé foram abertas a partir das 6h para facilitar a integração e distribuir o fluxo de passageiros.

Também foram realizadas manobras intermediárias nas estações Tatuapé e Penha. Composições vazias foram enviadas para pontos com plataformas mais cheias, e o número de funcionários nas áreas de transferência foi reforçado.

Mesmo com as medidas, passageiros enfrentaram longas filas, demora para embarcar, estações lotadas e aumento no tempo de viagem.

Terceiro dia de operação definitiva e terceira falha

A ocorrência desta quinta-feira aconteceu no terceiro dia de operação definitiva da Trivia Trens.

A concessionária assumiu oficialmente as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade à meia-noite de terça-feira (21), após o encerramento do período de operação assistida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM.

Desde então, os três primeiros dias da nova gestão foram marcados por problemas operacionais.

Na quarta-feira (22), passageiros relataram atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira. Imagens da estação Brás mostraram plataformas lotadas e dificuldades para embarcar.

Na Linha 12-Safira, uma falha começou às 8h52 de quarta-feira e só foi considerada resolvida durante a madrugada desta quinta.

A concessionária atribuiu o problema a uma falha pontual em um equipamento de via entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Os trens circularam com velocidade reduzida, e duas composições adicionais foram incluídas na operação.

Poucas horas depois da normalização, o incêndio desta quinta-feira voltou a comprometer as três linhas.

São três dias de operação definitiva e três dias seguidos de falhas, com impactos diretos sobre quase 1 milhão de passageiros.

Linhas transportam quase 1 milhão de pessoas por dia

As linhas administradas pela Trivia Trens formam um dos principais eixos de transporte da Região Metropolitana de São Paulo.

A Linha 11-Coral possui aproximadamente 54 quilômetros de extensão, 16 estações e média de 525 mil passageiros por dia. O trajeto liga Mogi das Cruzes à estação Palmeiras-Barra Funda e atende cidades como Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

A Linha 12-Safira tem cerca de 38,8 quilômetros, 13 estações e média diária de 250 mil passageiros.

Já a Linha 13-Jade possui aproximadamente 8,7 quilômetros, três estações e média de 76 mil usuários por dia.

Somadas, as três linhas possuem aproximadamente 101,8 quilômetros de extensão e 32 estações. A concessionária também administra o Serviço Expresso Aeroporto.

Linha 11-Coral teve aumento de 275% nas falhas

A nova concessionária assumiu as linhas em um momento de crescimento das ocorrências no sistema ferroviário paulista.

Levantamento divulgado pela TV Globo e pelo g1 apontou que as linhas de trens e metrô de São Paulo registraram 205 falhas no primeiro semestre de 2026, contra 161 no mesmo período de 2025. O aumento foi de 27,33%.

Na Linha 11-Coral, o número de ocorrências passou de quatro, no primeiro semestre de 2025, para 15 no mesmo período de 2026. O crescimento foi de 275%.

A Linha 12-Safira apresentou redução de aproximadamente 18%, passando de 11 para nove falhas. Na Linha 13-Jade, foi registrada uma ocorrência em cada período.

Durante os últimos dois meses da operação assistida, foram contabilizadas ao menos 11 falhas entre junho e julho na Linha 11-Coral, a mais movimentada entre as três linhas concedidas.

Concessão prevê investimento de R$ 14,3 bilhões

A Trivia Trens venceu o leilão promovido pelo governo de São Paulo com o compromisso de investir R$ 14,3 bilhões durante os 25 anos de concessão.

O contrato prevê a abertura de oito novas estações, a reconstrução de outras quatro unidades, a ampliação da malha em 25,8 quilômetros e a modernização dos sistemas ferroviários.

A empresa assumiu a operação de 92 trens e deverá incorporar outras 15 composições à frota ao longo da concessão.

Como medida inicial, a concessionária afirma que pretende substituir 35 quilômetros de trilhos, trocar 10 mil dormentes e atuar em aproximadamente 300 pontos com restrições operacionais nos próximos dois anos.

Posteriormente, deverão ser realizadas intervenções estruturais nos trilhos, na rede aérea de energia e nos sistemas de sinalização.

Passageiros cobram respostas da Trivia Trens

O incêndio desta quinta-feira não deixou vítimas, mas expôs novamente a vulnerabilidade de um sistema utilizado diariamente por quase 1 milhão de pessoas.

Primeiro, o incêndio interrompeu a Linha 12-Safira. Depois, a falha atingiu as linhas 11-Coral e 13-Jade, provocando paralisações, estações fechadas e superlotação em outros meios de transporte.

No Alto Tietê, mesmo após o retorno parcial da Linha 11-Coral, passageiros foram retirados de uma composição em Suzano sem saber como continuariam a viagem.

Mais do que atrasos, os usuários enfrentaram falta de informação, ausência de alternativas e incerteza durante todo o trajeto.

No terceiro dia de operação definitiva da Trivia Trens, o passageiro voltou a conviver com interrupções e dificuldades para chegar ao destino. A sequência de falhas aumenta a cobrança por explicações e por medidas capazes de garantir um transporte seguro, previsível e confiável.

Situação das linhas neste momento

Neste momento, 10h17, segundo o painel operacional da Trivia Trens, a Linha 11-Coral funciona parcialmente, com circulação limitada ao trecho entre Corinthians-Itaquera e Estudantes. A Linha 12-Safira e a Linha 13-Jade permanecem completamente paralisadas, assim como o Serviço Expresso Aeroporto. Ainda não há previsão divulgada para a normalização integral das operações.